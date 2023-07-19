Росіянин проник до будівлі мерії. Побачивши поліцейських, він схопив швабру і почав прибирати 

19 lipca 2023, 10:40
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Do zdarzenia doszło w Gdańsku-Oruni
Do zdarzenia doszło w Gdańsku-Oruni
Google Earth
Google EarthПодія відбулася в Гданську-Оруні

46-річний росіянин проник до Оруньської ратуші в ніч з п'ятниці на суботу. Коли поліція прибула до будівлі, він одягнув рукавички, взяв швабру і почав прибирати. Однак цей реквізит не збентежив правоохоронців, які затримали чоловіка. 

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Поліцейські з відділку поліції в Гданську-Оруні отримали повідомлення про незаконне проникнення у ратушу в ніч з п'ятниці на суботу. Наряд, який виїхав на місце події, дізнався від співробітників охорони, що зловмисник, швидше за все, досі перебуває в будівлі. 

- Вони зайшли всередину і почали детальну перевірку всіх кімнат. У підвалі та на партері нікого не було, а єдиним слідом злому виявилося розбите вікно, - повідомляє прес-офіцер поліції Гданська Маріуш Хшановський. 

Коли вони піднялися нагору, то побачили чоловіка, який намагався переконати їх, що він прибирає будівлю. Зловмисник був у рукавичках і зі шваброю в руках. Цей реквізит не допоміг, і незабаром він вже сидів у поліцейській машині.

 - Чоловіка затримали, а на місце події прибули працівники слідчо-розшукової групи поліції та технік поліції, які провели огляд, зафіксували сліди та провели фотодокументацію. Поліція також отримала заяву від потерпілого, який оцінив збиток у 8000 злотих, - пояснює Хшановський. 

Він нічого не вкрав, але відповідатиме 

Хоча 46-річному росіянину нічого вкрасти не вдалося, йому висунуть звинувачення в спробі крадіжки зі зломом, знищенні майна та образі співробітників. 

Йому загрожує десять років позбавлення волі за спробу крадіжки та п’ять років за пошкодження майна. 

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Policja
Gdańsk
Przestępstwa
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Autor:
Ewelina
Witenberg
Źródło:
TVN24

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Ewelina
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Źródło:
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Autor:
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