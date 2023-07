Росіянин проник до будівлі мерії. Побачивши поліцейських, він схопив швабру і почав прибирати 

czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny odroczył do 7 września posiedzenie w sprawie wniosku premiera dotyczącego braku możliwości rozpoznania sprawy przez TK w pełnym składzie, przy udziale co najmniej 11 sędziów, w sytuacji odmowy orzekania przez mniejszość konstytucyjnego składu Trybunału. Sędziowie wyznaczyli Sejmowi trzy tygodnie na pisemne ustosunkowanie się do sprawy.