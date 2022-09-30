Росіяни тікають до Грузії. Репортаж кореспондентки "Фактів" TVN з прикордонного переходу

30 września 2022, 9:58
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Reporterka "Faktów" TVN na rosyjsko-gruzińskim przejściu granicznym
Reporterka "Faktów" TVN na rosyjsko-gruzińskim przejściu granicznymTVN24
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TVN24Reporterka "Faktów" TVN na rosyjsko-gruzińskim przejściu granicznym

Репортерка TVN Катажина Гурняк поїхала на російсько-грузинський кордон у Казбегі. Там збираються росіяни, які тікають з країни від мобілізації.

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Після того, як минулого тижня Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію, росіяни, які не хочуть до війська, почали масово залишати країну. Як повідомляє сайт "Новая газета. Европа" з посиланням на джерела в адміністрації президента Росії, за п'ять днів втекли понад 260 тисяч чоловіків.

Одним із основних напрямків втечі стала Грузія, яка поки що не ввела додаткових обмежень для росіян, вони все ще можуть туди в'їжджати без візи. На прикордонному переході в Казбегі перебуває кореспондентка «Фактів» TVN Катажина Гурняк. У п'ятницю вона вийшла на зв'язок зі студією TVN24 і розповіла про ситуацію на кордоні.

Росіян повертають додому

З російської сторони, повідомила вона, вже створюється мобілізаційний пункт, який відловлює росіян з повістками в армію і повертає їх в країну.

Також Горняк розповіла про свою розмову з одним із росіян, якому вдалося перетнути кордон із Грузією. Він розповів, що поїздка, разом із численними хабарями, які він мав дати чиновникам, обійшлася йому в суму еквівалентну 15 000 злотих.

Autor:red.

Źródło: TVN24

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