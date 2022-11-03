Росіяни покинули свої пости під Херсоном, а з будівлі окупаційної влади зник російський прапор

3 listopada 2022, 18:35
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
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Reuters Rosyjscy okupanci "ewakuują" mieszkańców Chersonia na zaanektowany Krym

Російські війська залишили свої дотеперішні пости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці поблизу Херсона, - повідомив мер міста Олешки Херсонської області Євген Рищук. Він також повідомив, що з будівлі окупаційної міської влади в Херсоні зняли російський прапор.

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"Дуже показовою є відсутність окупантського (прапора) на будівлі Херсонської адміністрації. Крім того, мешканці правого берега Дніпра повідомили, що російські війська залишили свої пости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці (прилеглих до Херсона містах). У самому Херсоні кількість (ворожих) військових помітно зменшилася», - написав Євген Рищук у Telegram-каналі. Його заяву процитували українські ЗМІ.

Повідомлення про зняття російського прапора зі штабу прокремлівської "влади" підтвердив у четвер і лояльний до Києва заступник голови Херсонської облдержадміністрації Юрій Соболевський.

Чиновник опублікував фото будівлі в дописі в Telegram-каналі. "Обласна державна адміністрація в Херсоні. Фото зроблено сьогодні (у четвер - ред.). Загадкове зникнення, самі розумієте чого... Херсон був, є і буде виключно українським містом", - написав Соболевський.

Українські ЗМІ також цитують херсонського "намісника" росіян Кирила Стремоусова, який, підганяючи жителів евакуюватися, заявив у четвер, що російські війська "швидше за все відійдуть на лівий (східний) берег Дніпра".

Ризик провокації, росіяни перевдягаються в цивільне вбрання

- Це може бути провокація, щоб створити враження, що населені пункти покинуті і вхід до них (українських сил – ред.) безпечний, - сказала під час виступу на українському телебаченні речник оборонних сил півдня України Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, що враховуючи те, що російські війська "тривалий час готувалися до боїв у місті і те як вони розгорнули свої сили", українська сторона розуміє яка тактика запланована.

- Потрібно розуміти, що гібридна війна - це також такі інформаційні вкиди, атаки, які можуть бути спрямовані на ослаблення військ, - зазначила вона.

Вона додала, що хоча ворог "створює враження повної евакуації", українські сили спостерігають, що росіяни проводять на окупованих територіях дії зі створення умов для оборони.

Гуменюк зазначилп, що в Херсоні залишилися регулярні російські війська, солдати яких переодягнені в цивільне і займають покинуті жителями Херсона та інших міст помешкання.

Під російською окупацією

Херсон, більша частина Херсонської області та південна частина сусідньої Запорізької області з початку березня перебувають під російською окупацією. Наприкінці вересня в цих районах, а також на окупованих ворогом територіях Донецької та Луганської областей на сході України відбулися незаконні референдуми, які санкціонували приєднання захоплених територій до Росії. Рішення Кремля не визнали більшість країн світу, в тому числі всі країни-члени ЄС і НАТО.

У північній частині Херсонської області триває український контрнаступ. В останні тижні російська окупаційна влада віддала наказ про евакуацію цивільного населення Херсона.

Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sobolevskyi Yurii/TELEGRAM

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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