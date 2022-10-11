Росіяни обстріляли Україну. Директор Польського інституту міжнародних відносин про атаку на Київ і про стратегію Володимира Путіна

11 października 2022, 21:08
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Dyrektor PISM: taki atak jak na Kijów może jest spektakularny, ale to jest marnowanie amunicji
Dyrektor PISM: taki atak jak na Kijów może jest spektakularny, ale to jest marnowanie amunicjiTVN24
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TVN24Dyrektor PISM: taki atak jak na Kijów może jest spektakularny, ale to jest marnowanie amunicji

З військової точки зору це абсолютно не має сенсу. Проте в російської еліти є сподівання, що так ця війна обійдеться Україні набагато дорожче, - сказав у "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24 директор Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембський, маючи на увазі російські ракетні обстріли українських міст і ситуацію в Кремлі.

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У понеділок відбулася масована російська атака на низку українських міст. Російські ракети вдарили, зокрема, по Києву, Запоріжжю та містам Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Директор Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембський у вівторок в "Інтерв'ю Пясецького" заявив, що "це був ракетний удар залпом, тобто одночасно було випущено кілька десятків ракет". - Метою було ввести в оману чи перешкодити роботі української протиракетної оборони. Деякі з цих ракет навіть були запущені лише аби навантажити роботою протиракетну оборону, - додав він.

На його думку, "це мала бути демонстрація нового етапу".

Kijów po ataku rakietowym
Kijów po ataku rakietowymReuters

Дембський сказав, що "з військової точки зору це абсолютно не має сенсу". - З іншого боку, в російської еліти є сподівання, що так ця війна обійдеться Україні значно дорожче, що будуть атаковані інфраструктура, мости, залізничне сполучення. Той факт, що поки що російська армія обмежено атакувала цю критичну інфраструктуру в Україні, стало причиною чергової заміни командувачів, - сказав він. І додав, що "є думка, що вони неефективні, тому що війна для українського суспільства та для України є надто легкою".

Директор PISM зазначив, що "така атака, як проти Києва, може бути видовищною, але з точки зору військових потреб це марна трата боєприпасів". 

- Жодних військових цілей не досягають, мобілізують українське суспільство, особливо військових до дієвого опору, а Захід - до постачання нової техніки. Дурниця, - відзначив він.

Путін "слабшає"

Дембського запитали, чи може те, що відбувається навколо Путіна, бути сигналом, що його дні, тижні та місяці пораховані, чи він міцно сидить у своєму кріслі?

- Путін слабшає, це вже ясно. Його престиж і авторитет створювався 20 років. Путін прийшов до влади з гаслом, що він відбудує Росію, поставить її на ноги та відновить престиж Росії як світової наддержави. Жодна з цих обіцянок не збулася, - сказав він.

Він додав, що "росіяни бачать, що вони не можуть навіть підкорити Україну, їм не вдається її зламати". - Для нього війна і хід війни з Україною тісно пов'язані з його посадою і авторитетом як лідера Росії, - підкреслив директор PISM.

Prezydent Rosji Władimir PutinPAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

На запитання, чи може це віщувати палацовий переворот, Дембський відповів: "Гадаю, Юлій Цезар також був заскочений тим, що Брут напав на нього".

- Втім схема відома. Тут не потрібна жодна ракетна технологія, жодні її дослідження, щоб з’ясувати, що може статися. У якийсь момент еліта навколо Путіна може вирішити, що її майбутнє виглядатиме краще без Путіна, ніж з Путіним, - вважає директор PISM.

Він зазначив, що "Путін це усвідомлює". - Це один із найкраще охоронюваних, захищених лідерів у світі. У кожній автократії спосіб зміни влади дуже добре прописаний ще з давнини, - додав він.

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Дембського запитали про можливі мирні переговори. – Поки не зміняться цілі цієї війни (...), а її розпочав Путін, щоб знищити українську державність і винищити українську націю, тобто знищити її ідентичність, існування, доти кожне припинення вогню означатиме лише час для російської армії відновитисч, зміцнитися і поновити атаку, - сказав він.

- Ця війна триватиме до тих пір, поки при владі залишатиметься Путін, - заявив Дембський.

Директор PISM: Було видно, що Путін втратив повагу

Директор PISM також згадав про реакцію Китаю та Індії на понеділкові атаки в Україні. Обидві країни досі уникали прямого засудження російського вторгнення.

Дембський відзначив, що "це справляє враження на Кремль". - Під час останніх зустрічей, на яких Путін бачився, в тому числі, з лідером Китаю, було видно, що він втратив повагу. Це, звичайно, для нього дуже прикра річ, - сказав експерт.

За його словами, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані "мова тіла так званих союзників Путіна, принаймні в політичному плані, була досить однозначною".

- По-перше, їх не влаштовує те, як Росія запхала ногу в українське відро. Це, безсумнівно, заважає їм проводити власну політику. Росія ж веде з ними розмови про запозичення, надання та закупівлю високоточних боєприпасів, яких росіянам не вистачає, - зазначив Славомір Дембський.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

Tagi:
Ukraina
Rosja
Kijów
Wojna w Ukrainie
Władimir Putin
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Złotkowski
Źródło:
tvn24.pl
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Aktualizacja: 11 października 2022, 16:23
Aktualizacja:
Autor:
asty/kab,
mtom
Źródło:
PAP, Reuters

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11 października 2022, 16:38
Autor:
akr/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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KS\mtom
Źródło:
PAP

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Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Rosja znalazła się w rozpaczliwej sytuacji z powodu agresywnej wojny przeciwko Ukrainie. Kończy jej się amunicja, przyjaciele i żołnierze, a Rosjanie uciekają przed mobilizacją – ocenił szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ Jeremy Fleming. W przemówieniu, którego fragmenty zostały opublikowane przez media, wskazał także, że Chiny chcą wykorzystać technologię w sposób, który zagraża bezpieczeństwu światowemu i może stanowić "olbrzymie zagrożenie dla nas wszystkich".

Szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ o Rosji i Chinach

Szef brytyjskiej agencji wywiadowczej GCHQ o Rosji i Chinach

11 października 2022, 13:42
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js
Źródło:
PAP

Do Rady Praw Człowieka ONZ wpłynął wniosek od prawników Zejnab Dżawadli, byłej żony członka rodziny królewskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prawnicy apelują o interwencję u władz państwa i zapewnienie kobiecie oraz jej dzieciom bezpieczeństwa. Dżawadli w 2019 roku rozwiodła się z mężem, a sąd przyznał ojcu prawo do opieki nad córkami. Kobieta złożyła apelację, a jej prawnicy przekonują, że dotychczasowy proces był "rażąco niesprawiedliwy". Dodają przy tym, że ich klientka jest ofiarą represji ze strony państwa.

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BBC

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jr/ams
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tam
Źródło:
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Europoseł PiS, były poseł PiS, były senator PiS, córka członka PiS. Ich fundacje dostały pieniądze od MEiN

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Nauczycielka ze szkoły podstawowej we włoskiej prowincji Werona straciła przytomność w trakcie lekcji, nie udało się jej uratować - informują lokalne media. W akcji ratunkowej uczestniczyli inni nauczyciele, na boisku szkolnym lądował helikopter.

Nauczycielka straciła przytomność podczas lekcji, przed szkołą lądował helikopter. Kobieta nie przeżyła

Nauczycielka straciła przytomność podczas lekcji, przed szkołą lądował helikopter. Kobieta nie przeżyła

11 października 2022, 13:55
Autor:
kgo//az
Źródło:
Rai News, Il Messaggero

Październik w kinie to bardzo gorący okres. W tym miesiącu pojawią się aż 32 nowe tytuły. Wśród nich te, które staną się klasyką srebrnego ekranu. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada dziennikarz tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona w autorskim przeglądzie pięciu najciekawszych październikowych premier.

Najciekawsze premiery kinowe października, czyli filmowy koniec świata

Najciekawsze premiery kinowe października, czyli filmowy koniec świata

11 października 2022, 15:06
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Marilyn Monroe była nie tylko jedną z najsławniejszych aktorek swoich czasów. Do legendy przeszła też jako "najbardziej nieszczęśliwa blondynka w historii kina". W ostatnich latach życia nadużywała leków, co ostatecznie doprowadziło do jej śmierci. Współcześni specjaliści uważają, że gwiazda kina lat 50. i 60. mogła cierpieć na zaburzenia osobowości typu borderline.

Zaburzenie, które uczyniło Marilyn Monroe "najbardziej nieszczęśliwą blondynką w historii kina"

Zaburzenie, które uczyniło Marilyn Monroe "najbardziej nieszczęśliwą blondynką w historii kina"

11 października 2022, 18:10
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"El Mundo", psychologytoday.com, tvn24.pl