Росіяни обстріляли Україну. Директор Польського інституту міжнародних відносин про атаку на Київ і про стратегію Володимира Путіна

Rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę to z jednej strony wyraz bestialstwa, a z drugiej bezradności - ocenił w "Kropce nad i" były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Mirosław Różański, odnosząc się do ostatnich ostrzałów ukraińskich miast. Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki mówił z kolei, że po atakach w Kijowie było ciężko, jednak "ludzie są już przygotowani do wszystkiego".