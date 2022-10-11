Росіяни обстріляли Україну. Директор Польського інституту міжнародних відносин про атаку на Київ і про стратегію Володимира Путіна
З військової точки зору це абсолютно не має сенсу. Проте в російської еліти є сподівання, що так ця війна обійдеться Україні набагато дорожче, - сказав у "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24 директор Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембський, маючи на увазі російські ракетні обстріли українських міст і ситуацію в Кремлі.
У понеділок відбулася масована російська атака на низку українських міст. Російські ракети вдарили, зокрема, по Києву, Запоріжжю та містам Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Директор Польського інституту міжнародних відносин Славомір Дембський у вівторок в "Інтерв'ю Пясецького" заявив, що "це був ракетний удар залпом, тобто одночасно було випущено кілька десятків ракет". - Метою було ввести в оману чи перешкодити роботі української протиракетної оборони. Деякі з цих ракет навіть були запущені лише аби навантажити роботою протиракетну оборону, - додав він.
На його думку, "це мала бути демонстрація нового етапу".
Дембський сказав, що "з військової точки зору це абсолютно не має сенсу". - З іншого боку, в російської еліти є сподівання, що так ця війна обійдеться Україні значно дорожче, що будуть атаковані інфраструктура, мости, залізничне сполучення. Той факт, що поки що російська армія обмежено атакувала цю критичну інфраструктуру в Україні, стало причиною чергової заміни командувачів, - сказав він. І додав, що "є думка, що вони неефективні, тому що війна для українського суспільства та для України є надто легкою".
Директор PISM зазначив, що "така атака, як проти Києва, може бути видовищною, але з точки зору військових потреб це марна трата боєприпасів".
- Жодних військових цілей не досягають, мобілізують українське суспільство, особливо військових до дієвого опору, а Захід - до постачання нової техніки. Дурниця, - відзначив він.
Путін "слабшає"
Дембського запитали, чи може те, що відбувається навколо Путіна, бути сигналом, що його дні, тижні та місяці пораховані, чи він міцно сидить у своєму кріслі?
- Путін слабшає, це вже ясно. Його престиж і авторитет створювався 20 років. Путін прийшов до влади з гаслом, що він відбудує Росію, поставить її на ноги та відновить престиж Росії як світової наддержави. Жодна з цих обіцянок не збулася, - сказав він.
Він додав, що "росіяни бачать, що вони не можуть навіть підкорити Україну, їм не вдається її зламати". - Для нього війна і хід війни з Україною тісно пов'язані з його посадою і авторитетом як лідера Росії, - підкреслив директор PISM.
На запитання, чи може це віщувати палацовий переворот, Дембський відповів: "Гадаю, Юлій Цезар також був заскочений тим, що Брут напав на нього".
- Втім схема відома. Тут не потрібна жодна ракетна технологія, жодні її дослідження, щоб з’ясувати, що може статися. У якийсь момент еліта навколо Путіна може вирішити, що її майбутнє виглядатиме краще без Путіна, ніж з Путіним, - вважає директор PISM.
Він зазначив, що "Путін це усвідомлює". - Це один із найкраще охоронюваних, захищених лідерів у світі. У кожній автократії спосіб зміни влади дуже добре прописаний ще з давнини, - додав він.
Дембського запитали про можливі мирні переговори. – Поки не зміняться цілі цієї війни (...), а її розпочав Путін, щоб знищити українську державність і винищити українську націю, тобто знищити її ідентичність, існування, доти кожне припинення вогню означатиме лише час для російської армії відновитисч, зміцнитися і поновити атаку, - сказав він.
- Ця війна триватиме до тих пір, поки при владі залишатиметься Путін, - заявив Дембський.
Директор PISM: Було видно, що Путін втратив повагу
Директор PISM також згадав про реакцію Китаю та Індії на понеділкові атаки в Україні. Обидві країни досі уникали прямого засудження російського вторгнення.
Дембський відзначив, що "це справляє враження на Кремль". - Під час останніх зустрічей, на яких Путін бачився, в тому числі, з лідером Китаю, було видно, що він втратив повагу. Це, звичайно, для нього дуже прикра річ, - сказав експерт.
За його словами, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані "мова тіла так званих союзників Путіна, принаймні в політичному плані, була досить однозначною".
- По-перше, їх не влаштовує те, як Росія запхала ногу в українське відро. Це, безсумнівно, заважає їм проводити власну політику. Росія ж веде з ними розмови про запозичення, надання та закупівлю високоточних боєприпасів, яких росіянам не вистачає, - зазначив Славомір Дембський.
Źródło: TVN24
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