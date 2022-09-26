Росіянам відмовдяють у в'їзді до Польщі. Прикордонна служба наводить статистику

Декільком десяткам росіян відмовили у в’їзді до Польщі після посилення обмежень – повідомила речниця Прикордонної служби поручник Анна Міхальська. З понеділка громадянам Росії заборонено в'їзд до Польщі з туристичною, діловою, культурною чи спортивною метою. Міхальська також зазначила, що прикордонники не помітили збільшення руху на кордоні після оголошення Кремлем часткової мобілізації.

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До четверга на польському кордоні відмовили у в’їзді 54 росіянам (2 - у понеділок, 9 - у вівторок, 17 - у середу, 26 - у четвер).

Речниця прикордонної служби повідомила агентству PAP, що на кордоні з Калінінградською областю спокійно, а посилення трафіку після оголошення Кремлем часткової мобілізації прикордонна служба не помітила. З понеділка по п'ятницю до Польщі в'їхало 1770 росіян, а виїхало - 2342. За цими даними, рух залишився на середньому рівні близько 350 в'їздів і близько 470 виїздів, переважно через сухопутний кордон.

Ґжехоткі Tomasz Waszczuk/PAP

Посилені обмеження стосовно росіян

Впродовж двох останніх років росіянам дозволяли приїжджати до Польщі лише у виняткових випадках. В понеділок увечері обмеження щодо них були посиленіі. Саме тоді набули чинності зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Це результат домовленостей прем’єр-міністрів Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

До змін під дію постанови потрапляли кордони, включно з авіасполученням з Росією та Білоруссю. З цих країн до Польщі могли приїхати лише певні категорії мандрівників.

Поправка додала окрему норму, яка обмежує в'їзд громадян Росії на всіх пунктах пропуску на зовнішньому кордоні Євросоюзу. Також менше стало винятків, щоб виключити поїздки росіян з туристичною, діловою, культурною та спортивною метою.

З 26 вересня нові обмеження також діятимуть в аеропортах і морських портах. Це означає, що росіяни, які подорожують із зазначеними вище цілями, не приїдуть до Польщі з будь-якої країни з поза Шенгенської зони.

Після оголошення Кремля росіяни купують квиток в одну сторону

У середу Кремль оголосив часткову мобілізацію, яка за офіційною версією мала б охопити 300 тисяч осіб. На думку багатьох експертів, зміст указу президента про мобілізацію дає підстави вважати, що вона фактично не буде обмежена кількісно. Незалежні ЗМІ повідомляють, що регіональна влада, на яку покладено обов’язок виконання указу, не дотримується формальних критеріїв і призиває до армії також ті вікові та професійні групи, яких мобілізація не мала б торкнутися.

У день рішення Путіна в Росії вщент розкупили авіаквитки в одну кінець (у тому числі в Стамбул, Єреван, Тбілісі та Бєлград). А ціни на ті, що пропонуються, стартують від двадцяти тисяч злотих.

Черги на кордонах, протести в Росії

Росіяни також користуються наземними шляхами. Російська редакція BBC зазначила в суботу, що черга автомобілів на російсько-грузинському кордоні вже становить 10 кілометрів. Зросла кількість приїжджих і на російсько-фінському кордоні. Влада в Гельсінкі повідомила, що кількість людей, які в'їжджають до країни з Росії, подвоїлася порівняно з минулим тижнем.

Після оголошення рішення Путіна багато росіян протестували на вулицях. Тільки в середу на акціях було затримано понад 1300 осіб - за даними організації OWD-Info.

Protesty przeciwko "częściowej mobilizacji" w Rosji Obywatele protestują przeciw częściowej mobilizacji. Zatrzymania w Moskwie | PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Zatrzymania w Moskwie | PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV Zatrzymania w Moskwie | PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP Protesty w Moskwie | MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl