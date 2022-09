Росіянам відмовдяють у в'їзді до Польщі. Прикордонна служба наводить статистику

czytaj dalej

Powinniśmy przejść przez sezon grzewczy bez ograniczenia dostaw do gospodarstw domowych. W najczarniejszym scenariuszu dostawy być może będą ograniczane dla przemysłu, jak to się dzieje już teraz w Europie - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Odniósł się też do zbliżającego się uruchomienia gazociągu Baltic Pipe.