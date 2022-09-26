TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Росіянам відмовдяють у в'їзді до Польщі. Прикордонна служба наводить статистику

26 września 2022, 19:33

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Rosyjska dziennikarka: teraz wojna przyszła właściwie do każdego domu w Rosji
Rosyjska dziennikarka: teraz wojna przyszła właściwie do każdego domu w RosjiTVN24
wideo 2/8
TVN24Rosyjska dziennikarka: teraz wojna przyszła właściwie do każdego domu w Rosji

Декільком десяткам росіян відмовили у в’їзді до Польщі після посилення обмежень – повідомила речниця Прикордонної служби поручник Анна Міхальська. З понеділка громадянам Росії заборонено в'їзд до Польщі з туристичною, діловою, культурною чи спортивною метою. Міхальська також зазначила, що прикордонники не помітили збільшення руху на кордоні після оголошення Кремлем часткової мобілізації.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

До четверга на польському кордоні відмовили у в’їзді 54 росіянам (2 - у понеділок, 9 - у вівторок, 17 - у середу, 26 - у четвер).

Речниця прикордонної служби повідомила агентству PAP, що на кордоні з Калінінградською областю спокійно, а посилення трафіку після оголошення Кремлем часткової мобілізації прикордонна служба не помітила. З понеділка по п'ятницю до Польщі в'їхало 1770 росіян, а виїхало - 2342. За цими даними, рух залишився на середньому рівні близько 350 в'їздів і близько 470 виїздів, переважно через сухопутний кордон.

ҐжехоткіTomasz Waszczuk/PAP

Посилені обмеження стосовно росіян

Впродовж двох останніх років росіянам дозволяли приїжджати до Польщі лише у виняткових випадках. В понеділок увечері обмеження щодо них були посиленіі. Саме тоді набули чинності зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Це результат домовленостей прем’єр-міністрів Польщі, Естонії, Литви та Латвії.

До змін під дію постанови потрапляли кордони, включно з авіасполученням з Росією та Білоруссю. З цих країн до Польщі могли приїхати лише певні категорії мандрівників.

Поправка додала окрему норму, яка обмежує в'їзд громадян Росії на всіх пунктах пропуску на зовнішньому кордоні Євросоюзу. Також менше стало винятків, щоб виключити поїздки росіян з туристичною, діловою, культурною та спортивною метою.

З 26 вересня нові обмеження також діятимуть в аеропортах і морських портах. Це означає, що росіяни, які подорожують із зазначеними вище цілями, не приїдуть до Польщі з будь-якої країни з поза Шенгенської зони.

Після оголошення Кремля росіяни купують квиток в одну сторону

У середу Кремль оголосив часткову мобілізацію, яка за офіційною версією мала б охопити 300 тисяч осіб. На думку багатьох експертів, зміст указу президента про мобілізацію дає підстави вважати, що вона фактично не буде обмежена кількісно. Незалежні ЗМІ повідомляють, що регіональна влада, на яку покладено обов’язок виконання указу, не дотримується формальних критеріїв і призиває до армії також ті вікові та професійні групи, яких мобілізація не мала б торкнутися.

У день рішення Путіна в Росії вщент розкупили авіаквитки в одну кінець (у тому числі в Стамбул, Єреван, Тбілісі та Бєлград). А ціни на ті, що пропонуються, стартують від двадцяти тисяч злотих.

Черги на кордонах, протести в Росії

Росіяни також користуються наземними шляхами. Російська редакція BBC зазначила в суботу, що черга автомобілів на російсько-грузинському кордоні вже становить 10 кілометрів. Зросла кількість приїжджих і на російсько-фінському кордоні. Влада в Гельсінкі повідомила, що кількість людей, які в'їжджають до країни з Росії, подвоїлася порівняно з минулим тижнем.

Після оголошення рішення Путіна багато росіян протестували на вулицях. Тільки в середу на акціях було затримано понад 1300 осіб - за даними організації OWD-Info.

Protesty przeciwko "częściowej mobilizacji" w Rosji

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Waszczuk/PAP

Tagi:
Rosja
Straż Graniczna
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Rząd w poniedziałek przyjął projekt ustawy, który przewiduje zamrożenie w 2023 roku cen prądu dla gospodarstw domowych. Obecne stawki mają obowiązywać do określonego poziomu zużycia, nadwyżka będzie regulowana według wyższych taryf. Teraz przepisy trafią do prac w Sejmie.

Zamrożenie cen prądu z limitem. Jest decyzja rządu

Z kraju

Zamrożenie cen prądu z limitem. Jest decyzja rządu

26 września 2022, 20:20

Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Edward Snowden otrzymał rosyjskie obywatelstwo. Były współpracownik amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, oskarżony w USA o szpiegostwo i kradzież tajemnic państwowych, o staraniu się o pozytywną decyzję w tej kwestii informował w 2020 roku.

Edward Snowden otrzymał rosyjskie obywatelstwo

Świat

Edward Snowden otrzymał rosyjskie obywatelstwo

26 września 2022, 18:46

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
Reuters, PAP

Prawie sześć tysięcy stacji kontroli pojazdów może upaść - ostrzegają we wspólnym komunikacie Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów. Sprzeciw branży budzą przygotowane przez rząd zmiany w przepisach, którymi zajmą się posłowie. W ocenie przedsiębiorców nowe przepisy zawierają "dodatkowe, kosztowne regulacje dla firm", w sytuacji gdy opłata za badanie techniczne nie była podwyższana od blisko 18 lat.

Zmiany w badaniach technicznych aut. "Czy w dobie kryzysu stać Polskę na takie kaprysy władzy?"

Moto

Zmiany w badaniach technicznych aut. "Czy w dobie kryzysu stać Polskę na takie kaprysy władzy?"

26 września 2022, 17:41

Moto

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Latem 2021 roku, w wieku trzech lat, Lina Sardar Khil cudem przeżyła po tym, jak na lotnisku w Kabulu zamachowiec samobójca zdetonował bombę. Matka znalazła dziewczynkę, gdy bez przytomności leżała na ziemi. 20 grudnia Lina zniknęła bez śladu z placu zabaw w amerykańskim San Antonio. Poszukiwania trwają od dziewięciu miesięcy. W akcję zaangażowało się FBI.

Trzylatka cudem przeżyła zamach samobójczy. Zaginęła na placu zabaw, gdy matka na chwilę odwróciła wzrok

Świat

Trzylatka cudem przeżyła zamach samobójczy. Zaginęła na placu zabaw, gdy matka na chwilę odwróciła wzrok

26 września 2022, 17:10

Świat

Autor:
jdw//az
Źródło:
The New York Times, sanantonio.gov, mysanantonio.com,

Adam Hofman w rozmowie z TVN24 odniósł się do naszych ustaleń dotyczących współpracy jego firmy R4S-Consulting Hungary z węgierskim MOL. Według byłego rzecznika PiS kontrakt miał charakter stricte biznesowy i nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że zagraniczne firmy zwracają się do niego zarówno jako biznesmena, jak i człowieka, który zna kulisy polskiej polityki. 

Hofman: zapis o wynagrodzeniu za sukces w takim przypadku byłby zupełnie normalny

Z kraju

Hofman: zapis o wynagrodzeniu za sukces w takim przypadku byłby zupełnie normalny

26 września 2022, 20:07

Z kraju

Autor:
Łukasz
Frątczak
Źródło:
tvn24.pl

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 215 dni. W Jakucku na wschodniej Syberii doszło do protestów przeciwko częściowej mobilizacji Rosjan na wojnę w Ukrainie. Wideo, które opublikowała w poniedziałek agencja Reutera, przedstawia tłum osób, które złapały się za ręce, uformowały koło i odśpiewały tradycyjne piosenki, tańcząc do nich. Osoba, która przekazała nagranie z niedzielnego manifestu, podała też, że po demonstracji zatrzymano około 24 osoby. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany tymczasem o doniesienia na temat ewentualnego zamknięcia rosyjskich granic po ogłoszeniu częściowej mobilizacji powiedział, że "jak dotąd nie podjęto żadnych decyzji". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosjanie protestują przeciwko częściowej mobilizacji. Złapali się za ręce, wykonali tradycyjny taniec i piosenkę

Świat

Rosjanie protestują przeciwko częściowej mobilizacji. Złapali się za ręce, wykonali tradycyjny taniec i piosenkę

26 września 2022, 5:55
Aktualizacja: 26 września 2022, 19:12

Świat

Aktualizacja:
Autor:
kz,
ft,
tas//now
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Mężczyźni z odległej Kamczatki otrzymali wezwania do wojska. - Przyszli do mnie, przekazali zawiadomienie i kazali się stawić - opisał jeden z nich. - Jestem szczęśliwy. Będę szczęśliwy, jeśli wrócę - przyznał inny. Nie jest znana dokładna liczba osób, które chce zmobilizować Kreml. Oficjalnie władze mówią o 300 tysiącach osób.

"Będę szczęśliwy, jeśli wrócę". Powołania z Kremla dotarły na odległą Kamczatkę

Świat

"Będę szczęśliwy, jeśli wrócę". Powołania z Kremla dotarły na odległą Kamczatkę

26 września 2022, 17:51

Świat

Autor:
akw\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich wciąż zmagają się ze skutkami cyklonu posttropikalnego Hermine. W wyniku żywiołu, niosącego ulewy, osuwające się głazy spadały na samochody, uszkadzały też domy. Chociaż zjawisko osłabło, w wielu miejscach archipelagu nadal obowiązują alerty pogodowe.

Samochód został rozbity przez olbrzymi głaz. Hermine na Kanarach

Świat

Samochód został rozbity przez olbrzymi głaz. Hermine na Kanarach

25 września 2022, 16:34
Aktualizacja: 26 września 2022, 20:04

Świat

Aktualizacja:
Autor:
as,dd/dd,rzw
Źródło:
Reuters, RTVC, NHC, AS, Kontakt 24

Podczas poniedziałkowej sesji na warszawskiej giełdzie obserwowaliśmy przecenę akcji koncernów paliwowych i energetycznych. Warszawskie indeksy zakończyły handel wyraźnymi spadkami. To efekt między innymi zapowiedzi rządzących o konieczności wprowadzenia podatków od nadmiarowych zysków.

Czerwień na warszawskiej giełdzie. Kluczowe były "dwie kwestie"

Z kraju

Czerwień na warszawskiej giełdzie. Kluczowe były "dwie kwestie"

26 września 2022, 10:32
Aktualizacja: 26 września 2022, 18:46

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że zatrzymała japońskiego konsula we Władywostoku, rosyjskim mieście portowym. Powodem jest rzekome szpiegostwo. Urzędnik został uznany za persona non grata - podał Reuters, powołując się na rosyjskie agencje prasowe. Konsulowi nakazano opuszczenie kraju.

Japoński konsul zatrzymany przez FSB

Świat

Japoński konsul zatrzymany przez FSB

26 września 2022, 17:45

Świat

Autor:
akr\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Duńska agencja energetyczna poinformowała, że doszło do wycieku z gazociągu Nord Stream 2. Władze poprosiły statki o omijanie wyspy Bornholm w promieniu 5 mil morskich. Wcześniej pojawiły się informacje o gwałtownym spadku ciśnienia.

Wyciek z Nord Stream 2. "Nie został nigdy oddany do użytku, a i tak zaliczył awarię"

Ze świata

Wyciek z Nord Stream 2. "Nie został nigdy oddany do użytku, a i tak zaliczył awarię"

26 września 2022, 16:49
Aktualizacja: 26 września 2022, 18:52

Ze świata

Aktualizacja:
Autor:
mb/ToL
Źródło:
Reuters, PAP

50-letni mężczyzna, który na urodzinach swojej córki wystrzelił z repliki armaty i nieumyślnie ranił trzy osoby, usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło w Chodaczowie niedaleko Leżajska na Podkarpaciu. Dwie z rannych osób są w ciężkim stanie.

Wystrzelił z repliki armaty, ranił trzy osoby. Są zarzuty dla 50-latka

Polska

Wystrzelił z repliki armaty, ranił trzy osoby. Są zarzuty dla 50-latka

26 września 2022, 17:51

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
PAP

Ukraińcy znaleźli produkowane w USA procesory we wraku irańskiego drona bojowego Shahed-131, które wykorzystuje Rosja - poinformowała Ukrainska Prawda, powołując się na Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Amerykańskie procesory w irańskim dronie wykorzystywanym przez Rosjan

Świat

Amerykańskie procesory w irańskim dronie wykorzystywanym przez Rosjan

26 września 2022, 16:36

Świat

Autor:
ads\mtom
Źródło:
PAP

Powinniśmy przejść przez sezon grzewczy bez ograniczenia dostaw do gospodarstw domowych. W najczarniejszym scenariuszu dostawy być może będą ograniczane dla przemysłu, jak to się dzieje już teraz w Europie - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Odniósł się też do zbliżającego się uruchomienia gazociągu Baltic Pipe.

Czy zimą może zabraknąć gazu? Ekspert o "najczarniejszym scenariuszu"

Ze świata

Czy zimą może zabraknąć gazu? Ekspert o "najczarniejszym scenariuszu"

26 września 2022, 17:20

Ze świata

Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Test czegoś, co ma uchronić nas przed losem dinozaurów. Na czym polega misja DART

Premium

Test czegoś, co ma uchronić nas przed losem dinozaurów. Na czym polega misja DART

20 listopada 2021, 11:28
Aktualizacja: 26 września 2022, 17:09
Wojciech
Brzeziński

Premium

Autor:
Wojciech
Brzeziński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Niezależny rosyjski portal The Insider poinformował o wielokilometrowej kolejce samochodów na granicy Rosji z Gruzją. Gruzińscy dziennikarze relacjonują, że w pobliże przejścia Wierchnij Łars w Osetii Północnej został wysłany transporter opancerzony z rosyjskimi żołnierzami. Doniesienia te potwierdziła Federalna Służba Bezpieczeństwa.

Rosjanie uciekają przed mobilizacją przez granicę z Gruzją, FSB wysłała transporter opancerzony z żołnierzami

Świat

Rosjanie uciekają przed mobilizacją przez granicę z Gruzją, FSB wysłała transporter opancerzony z żołnierzami

26 września 2022, 14:52

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP, The Insider, Kommiersant

Komisja Europejska skrytykowała w poniedziałek decyzję Serbii o przyjęciu planu konsultacji w sprawie polityki zagranicznej z Rosją. - Wzbudza to bardzo poważne wątpliwości - oświadczył rzecznik KE ds. zagranicznych Peter Stano. Dodał, że "relacje z Rosją w obecnych okolicznościach nie mogą być prowadzone na takiej zasadzie, jakby nic się nie stało". - Traktujemy to bardzo poważnie - podkreślił.

Komisja Europejska krytykuje Serbię. "Relacje z Rosją nie mogą być prowadzone, jakby nic się nie stało"

Świat

Komisja Europejska krytykuje Serbię. "Relacje z Rosją nie mogą być prowadzone, jakby nic się nie stało"

26 września 2022, 18:20

Świat

Autor:
akr/kab
Źródło:
PAP, Reuters

W ostatnim losowaniu padła główna wygrana w Lotto Plus w wysokości 1 miliona złotych. Szóstkę odnotowano w Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim - poinformował Totalizator Sportowy.

Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie padła główna wygrana

Z kraju

Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie padła główna wygrana

26 września 2022, 17:45

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Koncern MOL wszedł bardzo dobrze przygotowany na polski rynek - powiedział w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" TVN24 Łukasz Frątczak. Ujawnił, że firma Adama Hofmana zarobiła na fuzji Orlenu z Lotosem przynajmniej pół miliona złotych. Węgierski koncern, który kupił 417 stacji benzynowych Lotosu, zatrudnił firmę byłego rzecznika PiS jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem transakcji. Frątczak mówił, że premier Viktor Orban "pofatygował" się na uroczyste otwarcie budapeszteńskiego biura R4S.

Łukasz Frątczak o kontrakcie firmy Hofmana z węgierskim koncernem MOL i uroczystym otwarciu biura z udziałem Orbana

Polska

Łukasz Frątczak o kontrakcie firmy Hofmana z węgierskim koncernem MOL i uroczystym otwarciu biura z udziałem Orbana

26 września 2022, 15:25

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
TVN24

W walkach o Donbas zginął 55-letni Igor Kusk, przywódca organizacji przestępczej z rosyjskiego Tatarstanu - w weekend poinformowały rosyjskie media. Mężczyzna odsiadywał 23-letni wyrok m.in. za morderstwa, został jednak wysłany na front przez powiązaną z Kremlem Grupę Wagnera. W połowie września ujawniono nagranie, na którym szef tej Grupy osobiście werbował skazańców w zamian za obietnicę ułaskawienia.

Szef gangu zabity w Ukrainie. Rosjanie wcielili go do armii, obiecując ułaskawienie

Świat

Szef gangu zabity w Ukrainie. Rosjanie wcielili go do armii, obiecując ułaskawienie

26 września 2022, 13:54

Świat

Autor:
kgo//mm
Źródło:
"Business Gazieta", Lenta, South China Morning Post, tvn24.pl

Dwie osoby zostały ranione nożem podczas bójki przed galerią handlową w Siedlcach (Mazowieckie). Policja zatrzymała jej dwóch kolejnych uczestników. W poniedziałek usłyszeli zarzuty. Trwa wyjaśnianie okoliczności sprawy.

Bójka przed galerią handlową w Siedlcach. Dwie osoby ranione nożem, zarzuty

Najnowsze

Bójka przed galerią handlową w Siedlcach. Dwie osoby ranione nożem, zarzuty

25 września 2022, 10:36
Aktualizacja: 26 września 2022, 16:36

Najnowsze

Aktualizacja:
Autor:
kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Bezwarunkowo dotyczy to całego rynku - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do podatku od nadmiarowych zysków. Polityk był pytany o to, czy nowa danina obejmie również prywatnych przedsiębiorców. Soboń nie zdradził natomiast, które branże zostaną nim ostatecznie obarczone.

Połowę dodatkowych zysków pochłonie nowy podatek. Wiceminister o tym, kto go zapłaci

Z kraju

Połowę dodatkowych zysków pochłonie nowy podatek. Wiceminister o tym, kto go zapłaci

26 września 2022, 12:04

Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Prawicowa koalicja z partią Bracia Włosi na czele zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych we Włoszech. Kim jest charyzmatyczna Giorgia Meloni wskazywana jako główna kandydatka na urząd premiera? Według ekspertów w czasie walki o urząd premiera Meloni zaczęła tonować głoszone poglądy. Nie brakuje jednak opinii, że nadal jest "najbardziej niebezpieczną włoską polityk".

Kim jest Giorgia Meloni, główna kandydatka na szefa włoskiego rządu? "Zagrożenie dla Włoch i reszty Europy"

Świat

Kim jest Giorgia Meloni, główna kandydatka na szefa włoskiego rządu? "Zagrożenie dla Włoch i reszty Europy"

26 września 2022, 11:53

Świat

Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, Guardian, Politico, tvn24.pl

"PGNiG nie musi konkurować z innymi firmami o przepustowość gazociągu Europipe II, do którego wpięty jest Baltic Pipe" - poinformowała TVN24 Biznes spółka. Jak wyjaśniła, przepustowość gazociągów determinowana jest przez przepustowość punktów wyjścia (końcówek), a nie samych rurociągów. Piotr Woźniak, były minister gospodarki i były prezes PGNiG, mówił w TVN24, że jeżeli się zawiera kontrakt z firmą Equinor, to w takiej umowie są oba niezbędne elementy: gaz i zdolność przesyłowa.

Co z dostawami gazu do Polski przez Baltic Pipe? Jest oświadczenie PGNiG

Ze świata

Co z dostawami gazu do Polski przez Baltic Pipe? Jest oświadczenie PGNiG

26 września 2022, 15:10

Ze świata

Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy prowadzi śledztwo związane ze śmiercią 63-letniego mężczyzny. Dale R. Devilli został znaleziony martwy w kotle w zakładzie przetwórstwa spożywczego, w którym pracował.

Zwłoki mężczyzny znalezione w kotle w zakładzie przetwórstwa spożywczego

Świat

Zwłoki mężczyzny znalezione w kotle w zakładzie przetwórstwa spożywczego

26 września 2022, 13:46

Świat

Autor:
kkow//az
Źródło:
People, USA Today

Rosjanie budują kolejną rubież obronną w obawie przed decydującą kontrofensywą armii ukraińskiej - powiedział w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Analizując przy mapie sytuację na froncie w Ukrainie, generał podkreślił, że w obwodzie chersońskim Rosjanom grożą okrążenia w trzech rejonach. - Jeżeli nie będzie decyzji o wycofaniu tych wojsk, to te wojska zostaną okrążone i rozbite przez armię ukraińską - powiedział. 

Generał Skrzypczak o sytuacji w Ukrainie: wojskom rosyjskim w trzech rejonach grożą okrążenia

Świat

Generał Skrzypczak o sytuacji w Ukrainie: wojskom rosyjskim w trzech rejonach grożą okrążenia

26 września 2022, 9:42

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
TVN24

Damiano David, lider zespołu Maneskin, skomentował w mediach społecznościowych zwycięstwo prawicowej koalicji w wyborach parlamentarnych we Włoszech. "Dziś jest smutny dzień dla mojego kraju" - napisał na swoim koncie na Instagramie.

"Dziś jest smutny dzień dla mojego kraju". Lider zespołu Maneskin komentuje wyniki wyborów we Włoszech

Kultura i styl

"Dziś jest smutny dzień dla mojego kraju". Lider zespołu Maneskin komentuje wyniki wyborów we Włoszech

26 września 2022, 18:03

Kultura i styl

Autor:
kkow//az
Źródło:
La Repubblica, tvn24.pl,

Nagroda Literacka Nike zostanie przyznana po raz 26. w niedzielę, 2 października. Przybliżamy siedem finałowych książek tegorocznej edycji. "Rozpływaj się" Anny Cieplak to spojrzenie na świat z perspektywy wczesnego pokolenia "eurosierot", współczesnych trzydziestoparolatków, którzy dojrzewali bez dorosłych.

Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Anna Cieplak "Rozpływaj się"

Kultura i styl

Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Anna Cieplak "Rozpływaj się"

26 września 2022, 14:55

Kultura i styl

Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl