Росія закрила консульство Польщі у Смоленську. Є заява Міністерства закордонних справ

Росія закрила консульство Польщі в Смоленську, про що йдеться в документі, оприлюдненому на сайті російського уряду. - Якщо дійде до того, що Росія почне ліквідовувати наші заклади, ми також відповімо симетрично, - прокоментував прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. МЗС виступило із заявою, в якій написало про "черговий недружній і незрозумілий вчинок". Причиною такого рішення посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський назвав "повернення Польщею незаконно захопленої Росією нерухомості на території Польської Республіки".

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На сайті російського уряду з'явився документ за підписом прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, який підтверджує повідомлення ЗМІ. У документі йдеться, що уряд погодився з пропозиціями МЗС Росії щодо закриття Консульського агентства Польської Республіки в Смоленську та відкликання згоди на його відкриття.

Реакція польського прем'єра

Про закриття консульства Польщі раніше - після перших повідомлень російських агентств - запитали прем’єр-міністра Матеуша Моравецького на прес-конференції.

- Час від часу ми отримуємо інформацію про агресивну російську дипломатичну діяльність, про різного роду провокації, - сказав він і запевнив, що "перебуває в постійному контакті з нашими дипломатами, які працюють у Росії для допомоги полякам".

- Якщо дійде до того, що Росія почне ліквідовувати наші заклади, ми відповідатимемо симетрично зі свого боку, - заявив прем'єр-міністр.

МЗС: офіс буде ліквідовано 31 серпня

Міністерство закордонних справ у своїй заяві підтвердило, що посол Польщі в Москві отримав дипломатичну ноту від Російської Федерації в п'ятницю. 'Офіс буде ліквідований 31 серпня 2023 року, а його поточні завдання виконуватиме безпосередньо Посольство Республіки Польща в Москві", - написали в міністерстві.

"Смоленськ і Катинь, як місце вбивства НКВД майже 22 тисяч польських громадян у 1940 році та Смоленської катастрофи у 2010 році, мають особливий, символічний вимір для всіх поляків. Рішення російської влади є проявом дедалі сміливіших спроб фальсифікації історії та заперечення відповідальності за злочини, скоєні російською державою і конкретними поіменно відомими громадянами цієї держави", - йдеться в комюніке міністерства.

"Сьогоднішні злочини, скоєні в Україні, - додали в повідомленні, - є продовженням цієї варварської практики". "Віримо, що настане час, коли Російська Федерація та її влада нарешті поважатимуть історичну правду та зведуть рахунки з власним минулим - лише так вони перестануть становити загрозу світові", - заявили в МЗС.

МЗС: черговий недружній і незрозумілий вчинок

У міністерстві пояснили, що "до завдань польського консуляту в Смоленську входив, зокрема, постійний нагляд за місцем Смоленської катастрофи та польським військовим кладовищем у Катині'. 'Цей офіс підтримував польських паломників, які регулярно відвідували важливі для польської сторони місця поховань і пам’яті. Окрім того, нащадки вбитих НКВД громадян Радянського Союзу, похованих поруч із поляками, могли дізнатися правду про радянські злочини та краще розуміти історію завдяки функціонуванню польського офісу у власній державі", – йдеться у повідомленні.

"Рішення влади Російської Федерації є дуже символічним жестом, але водночас ще одним недружнім і незрозумілим актом, спрямованим на перешкоджання функціонуванню польських дипломатичних місій і польських консульських установ. Польська Республіка залишає за собою право вжити відповідних заходів. Водночас МЗС наголошує, що консульські служби Республіки Польща зроблять усе, щоб громадяни Польщі, які хочуть вшанувати пам’ять загиблих і потребують термінової консульської допомоги, і надалі отримували всю необхідну підтримку", - читаємо у заяві відомства.

Посол Польської Республіки в Росії про можливі причини такого рішення

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський в інтерв'ю ПАП визнав, що зустріч у російському МЗС з цього приводу "пройшла в професійній атмосфері".

- Мене повідомили про рішення уряду Російської Федерації відкликати згоду на функціонування Консульського агентства в Смоленську. Цей дозвіл був виданий у 2011 році. Причиною названо відновлення паритету в існуванні дипломатичних і консульських представництв Польщі та Росії, зазначив посол. Він додав, що "у нас є паритет за кількістю представництв - Польща має посольство в Москві, Росія має посольство у Варшаві, у нас є три генконсульства - Росії в Польщі і Польщі в Росії, тому цей паритет зберігається".

За його словами, Росія перейнялася "сукупністю польських дій, які російська сторона назвала ворожими".

- У розумінні російської сторони це повернення Польщею незаконно захопленої Росією нерухомості на території Польської Республіки. Таке трактування з боку Росії є абсолютно хибним, оскільки ці об’єкти не були дипломатичними, вони використовувалися у спосіб, що не відповідає Віденській конвенції, - зазначив посол.

Він нагадав, що право на повернення цього майна було реалізовано згідно з правомочними рішеннями суду.

- Російська сторона багато-багато років усвідомлювала, що вона використовує цю власність незаконно, - сказав Краєвський.

- Відкликання згоди на функціонування консульства є своєрідним підсумком діяльності російської сторони, яку ми, на жаль, спостерігаємо, - зазначив він.

Посол додав, що "сподівається, що російська сторона не буде прагнути до ескалації цієї напруги".

- Виправдання щодо буцімто недружніх кроків Польщі, в контексті нерухомості, яку Польща справедливо повернула, для мене просто неприйнятне, - зазначив Краєвський.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24