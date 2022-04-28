Росія припиняє поставки газу до Польщі. Що нам потрібно знати

Транспортування газу з Росії до Польщі призупинено. Що це означає? Скільки газу ми імпортували зі сходу? Чи і як можна усунути прірву у постачанні російськоъ сировини? Що далі з цінами? Ми пояснюємо.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Газ до Польщі не йде. Що сталося?

PGNiG підтвердив у середу вранці, що поставки природного газу, який «Газпром» постачає за Ямальським контрактом, повністю призупинено. За даними «Газпрому», причиною переривання постачання газу до Польщі є відмова PGNiG платити за газ в рублях. Наприкінці березня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 квітня іноземні покупці повинні платити за газ рублями.

На думку PGNiG, обмеження постачання природного газу є порушенням Ямальського контракту. Польська компанія залишає за собою право пред'явлення претензій у зв'язку з призупиненням поставок і скористається всіма договірними правами, наданими компанії, і правами згідно з законодавством, і тому звернеться до суду.

Що таке - Ямальський контракт?

Ямальський контракт, підписаний у 1996 році, передбачає постачання приблизно 10 млрд м3 газу щорічно з Росії. Контракт було переукладено в 2010 році.

У 2019 році PGNiG надала Газпрому заяву про розірвання договору купівлі-продажу природного газу 31 грудня 2022 року.

Скільки газу і звідкіля має Польща?

Згідно зі звітом Forum Energii, імпорт газу до Польщі з усіх напрямків збільшився з 8 млрд м3 у 2000 році до 17,6 млрд м3 наприкінці 2020 року. У 2020 році загальне споживання газу в Польщі становило 20 млрд м3. Обсяг імпортованого газу зі східного напрямку за 20 років збільшився на 46%. (з 6,6 млрд м3 до 9,6 млрд м3). Однак завдяки терміналу LNG у Свіноуйще та зворотному потоку з західного напрямку частка Росії в загальному імпорті зменшилась і до останнього часу складала 55%.

Інші напрямки імпорту газу до Польщі у 2019 році: Німеччина (21%), Катар (13%), США (6%), Норвегія (2%).

Структура поставок газу в Польщу

Джерела постачання підземного газу у Польщі в 2021 р.

Структура поставок газу в Польщу

Сховища газу в Польщі

Сховища газу в Польщі є запобіжником від раптового та несподіваного припинення імпорту. "Наразі рівень їх заповнення становить близько 80 відсотків", - йдеться в повідомленні PGNiG.

– У нас - історичний рівень заповнення складів. Ми щодня закачуємо велику кількість газу, а зараз - квітень. Рівень заповнення вже - близько 80 відсотків. – повідомив у понеділок президент Gaz-System Томаш Стемпень. Об'єм газосховищ у Польщі становить 3,81 млрд м3.

Що буде, якщо перерва в постачанні триватиме?

«Наразі, не зважаючи на припинення поставок «Газпромом», клієнти PGNiG отримують газ відповідно до заявленої потреби», – запевнили Польські Копальні Нафти та Газовництво у середу вранці.

На більшу частину споживання - близько 70 відсотків. – реагує ромисловість, і тут найшвидше можна очікувати дефіциту поставок, але це - не скоро.

– У разі постачання до домогосподарств таких сценаріїв (перебої з газопостачанням – ред.) ми не передбачаємо. Ми зробимо все, щоб люди могли опалювати свої домівки та готувати собі їжу, заявив у середу прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він також додав: — Щодо наступних кроків, як ми говоримо в енергетиці — наладування, а тут - газопостаання — так, є різні резервні плани, побудовані для того, щоб не дивуватися, а щоб зменшити його вживання таким чином, при необхідності, щоб польська економіка якомога менше страждала від скорочення поставок газу.

Як сказав Моравецький, це - резервні плани, запасні. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що їх не доведеться запускати.

«Якщо припустити, що «Газпром» не відновить поставки до кінця року, то можна вважати, що він не поставить якихось 5-5,5 млрд м3, і такий обсяг треба знайти в цьому році. З запасами газу ситуація досить комфортна, вітчизняна. склади заповнені на 3/4, що означає, що вони містять понад 2 мільярди м3. Це набагато більше, ніж у середньому по ЄС, де коливається приблизно на 40 відсотків». – поінформував портал wysokienapiecie.pl.

За словами головного редактора BiznesAlert Войцеха Якобіка, «джерела неросійського газу можна доповнити реверсом Ямальського газопроводу потужністю 5,5 млрд кубометрів на рік, газопроводу Польща-Словаччина потужністю 6 млрд кубоетрів на рік від травня, та Польща-Чехія потужністю 0,5 млрд кубометрів».

«Однак це будуть джерела газу з біржі, в основному в спеціальних (спотових) контрактах, яких також будуть вимагатимуть інші країни. Тому їх доступність залежатиме від того, що буде робити Газпром, відповідальний за 41 відсоток поставок в Європу в 2021 році, і тому вона (Росія – ред..) значною мірою забезпечує ці ринки. Це буде важливо восени, коли почнеться опалювальний сезон, і європейці змагатимуться за газ. Такої ситуації бажають росіяни, які намагатимуться розділити Європейський Союз", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи гарантована енергетична безпека Польщ, та чи не залишиться вона без газу, Рафал Засун із wysokienapiecie.pl сказав в ефірі TVN24: – Поки що, оскільки ми маємо 76 відсотків заповнених складів, це дуже хороший результат, бо Середній європейський показник зараз становить близько 40 відсотків. Наразі ми можемо імпортувати газ з Німеччини в зворотному порядку. Ми можемо імпортувати газ з Литви та Чехії. Травень матиме ключове значення, оскільки в травні закінчуються терміни оплати в рублях з інших країн Європейського Союзу.

А ціни на газ?

Ціни на газ у довгострокових або середньострокових контрактах регулюються контрактом і мають складні розрахункові формули. У свою чергу, поставки, що замовляються на регулярній основі (спот), мають ціни, що залежать від поточних котирувань сировини на світових біржах. Тим часом у середу вранці ціни на природний газ у голландському хабі TTF з поставками в найближчі місяці зросли на 12%. Підвищення спостерігалося і у вівторок. Однак до рекордів початку березня, коли вони були вдвічі вищими, їм ще далеко.

Уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський у середу визнав, що, можливо, нам доведеться платити більше за газ інший від російського, «бо газ в умовах війни та енергетичної кризи, як і інші енергоносії, буде просто, можливо, дорожчий". - Ціни на газ, які є на ринку - високі і непередбачувані, - підкреслив він.

Він також заявив, що Ямальський контракт з "Газпромом" - не повністю орієнтований на ринок. «Формула ціноутворення прив’язана до ринку, але протягом багатьох років ми платили більше, ніж могли б заплатити деінде», – сказав він.

Наімський також нагадав, що уряд має намір продовжити тарифний захист населення та чутливих споживачів газу до 2027 року, а це означає, що ціни на них регулюватимуться тарифами, затвердженими президентом URE. Компанії, де тарифи не застосовуються, можуть опинитися в гіршій ситуації.

Диверсифікація поставок газу

У контексті поставок газу словом «диверсифікація» випадково зловживали уряди, що змінювали один одного. Для цього був побудований термінал LNG у Свіноуйщі, який може приймати до 6,5 млрд кубометрів на рік. Диверсифікацію також вживає фізичний реверс на газопроводі Ямал, що дозволяє транспортувати газ з Німеччини до Польщі.

Пьотр Наімський нагадав у вівторок, що Gaz-System, оператор газопроводів у Польщі, має можливість отримувати газ також через чеський інтерконектор, а 1 травня буде запущено інтерконектор, який з'єднає термінал у Клайпеді з Польщею. Наімський також нагадав, що Baltic Pipe буде запущено 1 жовтня.

Транспортування природного газу в Польщі

Транспортування природного газу в Польщі

Призупинення поставок газу до Болгарії

У вівторок увечері «Газпром» також повідомив Болгарії про планове припинення поставок до цієї країни. Уряд Болгарії заявив, що пошук альтернативних постачальників сировини вже розпочато. Повідомлялося, що наразі немає потреби вводити ліміти споживання газу.

При цьому газосховища в Болгарії заповнені менше, ніж у Польщі, на рівні кількох відсотків.

Залежність від імпорту газу в ЄС

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

PAP