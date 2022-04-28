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Росія припиняє поставки газу до Польщі. Що нам потрібно знати

28 kwietnia 2022, 10:56

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Rosja zakręciła kurek z gazem
Rosja zakręciła kurek z gazemTVN24
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TVN24Rosja zakręciła kurek z gazem

Транспортування газу з Росії до Польщі призупинено. Що це означає? Скільки газу ми імпортували зі сходу? Чи і як можна усунути прірву у постачанні російськоъ сировини? Що далі з цінами? Ми пояснюємо.

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Газ до Польщі не йде. Що сталося?

PGNiG підтвердив у середу вранці, що поставки природного газу, який «Газпром» постачає за Ямальським контрактом, повністю призупинено. За даними «Газпрому», причиною переривання постачання газу до Польщі є відмова PGNiG платити за газ в рублях. Наприкінці березня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким з 1 квітня іноземні покупці повинні платити за газ рублями.

На думку PGNiG, обмеження постачання природного газу є порушенням Ямальського контракту. Польська компанія залишає за собою право пред'явлення претензій у зв'язку з призупиненням поставок і скористається всіма договірними правами, наданими компанії, і правами згідно з законодавством, і тому звернеться до суду.

Що таке - Ямальський контракт?

Ямальський контракт, підписаний у 1996 році, передбачає постачання приблизно 10 млрд м3 газу щорічно з Росії. Контракт було переукладено в 2010 році.

У 2019 році PGNiG надала Газпрому заяву про розірвання договору купівлі-продажу природного газу 31 грудня 2022 року.

Скільки газу і звідкіля має Польща?

Згідно зі звітом Forum Energii, імпорт газу до Польщі з усіх напрямків збільшився з 8 млрд м3 у 2000 році до 17,6 млрд м3 наприкінці 2020 року. У 2020 році загальне споживання газу в Польщі становило 20 млрд м3. Обсяг імпортованого газу зі східного напрямку за 20 років збільшився на 46%. (з 6,6 млрд м3 до 9,6 млрд м3). Однак завдяки терміналу LNG у Свіноуйще та зворотному потоку з західного напрямку частка Росії в загальному імпорті зменшилась і до останнього часу складала 55%.

Інші напрямки імпорту газу до Польщі у 2019 році: Німеччина (21%), Катар (13%), США (6%), Норвегія (2%).

Структура поставок газу в Польщу

Джерела постачання підземного газу у Польщі в 2021 р.

Структура поставок газу в Польщу

Сховища газу в Польщі

Сховища газу в Польщі є запобіжником від раптового та несподіваного припинення імпорту. "Наразі рівень їх заповнення становить близько 80 відсотків", - йдеться в повідомленні PGNiG.

– У нас - історичний рівень заповнення складів. Ми щодня закачуємо велику кількість газу, а зараз - квітень. Рівень заповнення вже - близько 80 відсотків. – повідомив у понеділок президент Gaz-System Томаш Стемпень. Об'єм газосховищ у Польщі становить 3,81 млрд м3.

Що буде, якщо перерва в постачанні триватиме?

«Наразі, не зважаючи на припинення поставок «Газпромом», клієнти PGNiG отримують газ відповідно до заявленої потреби», – запевнили Польські Копальні Нафти та Газовництво у середу вранці.

На більшу частину споживання - близько 70 відсотків. – реагує ромисловість, і тут найшвидше можна очікувати дефіциту поставок, але це - не скоро.

– У разі постачання до домогосподарств таких сценаріїв (перебої з газопостачанням – ред.) ми не передбачаємо. Ми зробимо все, щоб люди могли опалювати свої домівки та готувати собі їжу, заявив у середу прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він також додав: — Щодо наступних кроків, як ми говоримо в енергетиці — наладування, а тут - газопостаання — так, є різні резервні плани, побудовані для того, щоб не дивуватися, а щоб зменшити його вживання таким чином, при необхідності, щоб польська економіка якомога менше страждала від скорочення поставок газу.

Як сказав Моравецький, це - резервні плани, запасні. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що їх не доведеться запускати.

«Якщо припустити, що «Газпром» не відновить поставки до кінця року, то можна вважати, що він не поставить якихось 5-5,5 млрд м3, і такий обсяг треба знайти в цьому році. З запасами газу ситуація досить комфортна, вітчизняна. склади заповнені на 3/4, що означає, що вони містять понад 2 мільярди м3. Це набагато більше, ніж у середньому по ЄС, де коливається приблизно на 40 відсотків». – поінформував портал wysokienapiecie.pl.

За словами головного редактора BiznesAlert Войцеха Якобіка, «джерела неросійського газу можна доповнити реверсом Ямальського газопроводу потужністю 5,5 млрд кубометрів на рік, газопроводу Польща-Словаччина потужністю 6 млрд кубоетрів на рік від травня, та Польща-Чехія потужністю 0,5 млрд кубометрів».

«Однак це будуть джерела газу з біржі, в основному в спеціальних (спотових) контрактах, яких також будуть вимагатимуть інші країни. Тому їх доступність залежатиме від того, що буде робити Газпром, відповідальний за 41 відсоток поставок в Європу в 2021 році, і тому вона (Росія – ред..) значною мірою забезпечує ці ринки. Це буде важливо восени, коли почнеться опалювальний сезон, і європейці змагатимуться за газ. Такої ситуації бажають росіяни, які намагатимуться розділити Європейський Союз", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чи гарантована енергетична безпека Польщ, та чи не залишиться вона без газу, Рафал Засун із wysokienapiecie.pl сказав в ефірі TVN24: – Поки що, оскільки ми маємо 76 відсотків заповнених складів, це дуже хороший результат, бо Середній європейський показник зараз становить близько 40 відсотків. Наразі ми можемо імпортувати газ з Німеччини в зворотному порядку. Ми можемо імпортувати газ з Литви та Чехії. Травень матиме ключове значення, оскільки в травні закінчуються терміни оплати в рублях з інших країн Європейського Союзу.

А ціни на газ?

Ціни на газ у довгострокових або середньострокових контрактах регулюються контрактом і мають складні розрахункові формули. У свою чергу, поставки, що замовляються на регулярній основі (спот), мають ціни, що залежать від поточних котирувань сировини на світових біржах. Тим часом у середу вранці ціни на природний газ у голландському хабі TTF з поставками в найближчі місяці зросли на 12%. Підвищення спостерігалося і у вівторок. Однак до рекордів початку березня, коли вони були вдвічі вищими, їм ще далеко.

Уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський у середу визнав, що, можливо, нам доведеться платити більше за газ інший від російського, «бо газ в умовах війни та енергетичної кризи, як і інші енергоносії, буде просто, можливо, дорожчий". - Ціни на газ, які є на ринку - високі і непередбачувані, - підкреслив він.

Він також заявив, що Ямальський контракт з "Газпромом" - не повністю орієнтований на ринок. «Формула ціноутворення прив’язана до ринку, але протягом багатьох років ми платили більше, ніж могли б заплатити деінде», – сказав він.

Наімський також нагадав, що уряд має намір продовжити тарифний захист населення та чутливих споживачів газу до 2027 року, а це означає, що ціни на них регулюватимуться тарифами, затвердженими президентом URE. Компанії, де тарифи не застосовуються, можуть опинитися в гіршій ситуації.

Диверсифікація поставок газу

У контексті поставок газу словом «диверсифікація» випадково зловживали уряди, що змінювали один одного. Для цього був побудований термінал LNG у Свіноуйщі, який може приймати до 6,5 млрд кубометрів на рік. Диверсифікацію також вживає фізичний реверс на газопроводі Ямал, що дозволяє транспортувати газ з Німеччини до Польщі.

Пьотр Наімський нагадав у вівторок, що Gaz-System, оператор газопроводів у Польщі, має можливість отримувати газ також через чеський інтерконектор, а 1 травня буде запущено інтерконектор, який з'єднає термінал у Клайпеді з Польщею. Наімський також нагадав, що Baltic Pipe буде запущено 1 жовтня.

Транспортування природного газу в Польщі

Транспортування природного газу в Польщі

Призупинення поставок газу до Болгарії

У вівторок увечері «Газпром» також повідомив Болгарії про планове припинення поставок до цієї країни. Уряд Болгарії заявив, що пошук альтернативних постачальників сировини вже розпочато. Повідомлялося, що наразі немає потреби вводити ліміти споживання газу.

При цьому газосховища в Болгарії заповнені менше, ніж у Польщі, на рівні кількох відсотків.

Залежність від імпорту газу в ЄС
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Autor:Ред.

PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rosja
Polska
Gaz ziemny
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Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej - w województwach świętokrzyskim i opolskim. W czwartek na stronie gov.pl poinformowano o 958 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22,4 miliona Polaków. Zobacz najnowsze dane.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

Polska

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

28 kwietnia 2022, 11:05

Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Czterech europejskich nabywców zapłaciło za dostawy rosyjskiego gazu w rublach, zgodnie z żądaniem prezydenta Władimira Putina - podał Bloomberg, powołując się na osobę bliską Gazpromowi.

Bloomberg: czterech europejskich importerów zapłaciło za gaz w rublach

Ze świata

Bloomberg: czterech europejskich importerów zapłaciło za gaz w rublach

27 kwietnia 2022, 16:52

Ze świata

Autor:
kris/dap
Źródło:
Bloomberg, PAP, TVN24 Biznes

Czterej funkcjonariusze pododdziału kontrterrorystycznego policji i dwie osoby cywilne usłyszały zarzuty w związku z udziałem w bójce przed jednym z barów w Zamościu. Policjanci mieli chronić granicę, zostali delegowani na Lubelszczyznę w marcu, w momencie największej migracji uchodźców z Ukrainy.

Antyterroryści usłyszeli zarzuty udziału w bójce przed barem

Polska

Antyterroryści usłyszeli zarzuty udziału w bójce przed barem

28 kwietnia 2022, 11:02

Polska

Autor:
ib/gp
Źródło:
PAP/RMF FM

Policjanci z Archiwum X opublikowali nagranie, na którym słychać głos mężczyzny poszukiwanego w sprawie usiłowania gwałtu w Southampton oraz doprowadzenia do "innej czynności seksualnej" dwóch nastolatek z okolic Antonina (woj. wielkopolskie). Efekt: na podstawie zgłoszeń z różnych części Polski wytypowano 10 mężczyzn, których policjanci wzięli pod lupę.

Skrzywdził kobietę i dwie nastolatki. Mają nagranie jego głosu i próbkę DNA. Wytypowali 10 osób, są wyniki

Poznań

Skrzywdził kobietę i dwie nastolatki. Mają nagranie jego głosu i próbkę DNA. Wytypowali 10 osób, są wyniki

28 kwietnia 2022, 10:27

Poznań

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24 Poznań

Był bierny podczas badania, żadnych reakcji i zainteresowania, nie był w stanie sam się podnieść, nawet nie próbował - tak o psie zamordowanego byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza mówił w środę przed sądem weterynarz. Zwierzę przeżyło noc zabójstwa w 1992 roku, ale najpewniej zostało oszołomione przez sprawców.

Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów. Co oszołomiło psa pilnującego domu w Aninie?

Najnowsze

Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów. Co oszołomiło psa pilnującego domu w Aninie?

27 kwietnia 2022, 21:00

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
PAP

Prokuratura przesłuchała 38-latka, który jest podejrzany o zabójstwo swojego 63-letniego znajomego. Do tragedii doszło w Kostrzynie nad Odrą (województwo lubuskie). Mężczyzna usłyszał już zarzut. Grozi mu dożywocie.

Włączone było światło, ale z sąsiadem nie mogli się skontaktować. Już nie żył, został zamordowany

Poznań

Włączone było światło, ale z sąsiadem nie mogli się skontaktować. Już nie żył, został zamordowany

28 kwietnia 2022, 8:34

Poznań

Autor:
FC,aa//rzw,
gp
Źródło:
PAP, TVN24
Nauczyciel wyciąga pasek. Rekordzistka za godzinę lekcyjną dostała... 16 groszy

Premium

Nauczyciel wyciąga pasek. Rekordzistka za godzinę lekcyjną dostała... 16 groszy

27 kwietnia 2022, 9:33
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Megaraptory były mięsożernymi dinozaurami, które mogły osiągać 10 metrów wysokości i ważyć około pięciu ton. Ich specyficzną cechą były ogromne pazury, przypominające ostrza, o długości nawet 40 centymetrów. Dzięki nowo odkrytym pozostałościom szkieletu gada z gatunku Maip macrothorax, naukowcom z Argentyny udało się dowiedzieć więcej na temat budowy jego klatki piersiowej i rozłożenia mięśni.

Pazury jak 40-centymetrowe ostrza. Naukowcy pokazali nowo odkryte szczątki megaraptora

Nauka

Pazury jak 40-centymetrowe ostrza. Naukowcy pokazali nowo odkryte szczątki megaraptora

28 kwietnia 2022, 8:55

Nauka

Autor:
kw
Źródło:
Reuters

Władze Singapuru – po odrzuceniu apelacji - przeprowadziły egzekucję mężczyzny z niepełnosprawnością umysłową, uznanego za winnego przemytu narkotyków. Wyrok wykonano w środę pomimo międzynarodowych apeli o oszczędzenie życia skazanego.

Nagaenthran K. Dharmalingam stracony w Singapurze za przemyt heroiny

Świat

Nagaenthran K. Dharmalingam stracony w Singapurze za przemyt heroiny

28 kwietnia 2022, 8:12

Świat

Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP

Kości pneumatyczne występują u człowieka tylko: w kręgosłupie, w czaszce, w pierwszym roku życia czy po śmierci? Na to pytanie z "Milionerów" za pięć tysięcy złotych odpowiadała pani Kamila Radzyńska z Łodzi.

Pytanie w "Milionerach" o kości pneumatyczne u człowieka

Ciekawostki

Pytanie w "Milionerach" o kości pneumatyczne u człowieka

27 kwietnia 2022, 20:55

Ciekawostki

Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN