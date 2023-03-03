"Росія хоче залякати країни, які підтримують Україну".  Дезінформація навколо Молдови

3 marca 2023, 12:16
Autor:
Ред.
Źródło:
Konkret 24
Putin chce zdestabilizować sytuację w Mołdawii
Putin chce zdestabilizować sytuację w MołdawiiTVN24/Reuters
wideo 2/6
TVN24/ReutersПутін хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові

Для залякування молдовської громадськості використали старий запис репетиції військового параду в Румунії. Однак автори дезінформації навколо Молдови мають більш далекосяжну мету.

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28 лютого у Twitter з'явилося відео військової техніки, яка пересувається вулицею невідомого міста.  Його супроводили коментарем. "У Румунії, біля кордону з Молдовою, НАТО накопичує все більше військової техніки. У Молдові понад 70 відсотків населення проти допомоги Україні, яку надсилає влада цієї країни та НАТО. Я сподіваюся, що армія там не для того, щоб придушити протести молдаван", - прокоментував автор твіту (збережено оригінальну граматику посту).

Пост переглянули майже 35 тисяч  інтернет-користувачів, а сподобався він майже 400.  Саме відео програли 16,3 тисяч разів. Під відео є кільканадцять дописів, які збігаються з завідомо неправдивими російськими наративами.  Їхні автори навіюють думку, що саме Росія перебуває у стані загрози з боку інших країн, а НАТО прагне до конфронтації.  "Бандити шикуються на Росію";  "Хтось напав на котрогось із членів НАТО? Це мав бути оборонний альянс… Поки що він атакує", - читаємо у коментарях.  Водночас багато інтернет-користувачів стверджували, що запис є фейковою новиною.  "Це старе кіно";  "Фейк, підтверджено", - написали вони.

У мережі поширюється відео, яке має довести скупчення сил НАТО на кордоні з Молдовою. Хоча це старий записTwitter

Ми також знайшли посилання на твіт і копії запису в Facebook, але вони не набули великої популярності.  Один із користувачів мережі у дописі від 27 лютого спробував розпалити емоції, пишучи, що "третя світова війна починає все більше розгортатися".  28 лютого відео поширювали в Twitter разом із тривожною інформацією про іноземців, які залишають Молдову.  Його вже видалено.

Наша перевірка показала, запис не має стосунку до поточних подій у Молдові.  Був зроблений у 2022 році в місті Алба-Юлія в центрально-західній частині Румунії.  Каміль Цалус, головний спеціаліст відділу України, Білорусі та Молдови Центру східних досліджень (OSW), стверджує, що мета розповсюдження цього запису - дестабілізувати настрої в Молдові та оприлюднити наративи, які збігаються з російською пропагандою.

Відеозапис, не пов'язаний з поточною ситуацією в Молдові

Відео було зняте в місті Алба-Юлія, розташованому в центральній Румунії, приблизно в 350 км від кордону з Молдовою.  Про те, що на відео видно перехрестя в північній частині міста, 27 лютого у Twitter повідомив Юан Макдональд з порталу "The New Voice of Ukraine".

Ми перевірили кадри із запису в пошукових системах Інтернету.  Останніми днями він з’явився в десятках акаунтів у соціальних мережах різними мовами.  Запис 28 лютого помітив Каміль Цалус з OSW.  "Після потоку фейкових новин щодо нібито концентрації військ Україною на кордоні з Придністров’ям, позавчора ми отримали потік повідомлень про те, що Румунія робить те саме (на кордоні з Молдовою). Це узгоджується з російською пропагандою про те, що Захід і UA планують атаку на Придністров'я", - прокоментував Цалус.

28 лютого міністерство оборони Румунії оголосило у Facebook, що розповсюджена інформація є фейковою.  "Румунські системи протиповітряної оборони, наявні у 2022 році на репетиції військового параду з нагоди Національного дня Румунії (відзначається 1 грудня - ред.), помилково представлені як такі, що зараз прямують до кордону з Республікою Молдова", - йдеться у повідомленні.  Водночас у міністерстві нагадали, що достовірність такої сенсаційної та панічною інформації можна перевірити, звертаючись до офіційних джерел.

Ми не знайшли в інтернеті прикладів більш раннього використання цього запису.  Група волонтерів із геолокаційної групи GeoConfirmed 27 лютого помітила у Twitter, що на відео військового параду 1 грудня 2022 року в Алба-Юлії (18 хвилин 58 секунд відео з YouTube) можна знайти ту саму колону техніки.  28 лютого про поширений в мережі запис написав "Dziennik Gazeta Prawna".

Неспокійна ситуація в Молдові.  Президент Санду: Росія має плани повалити уряд Молдови

28 лютого на вулиці столиці Молдови Кишинева вийшли тисячі протестувальників, вимагаючи субсидій на оплату електроенергії за зимовий період і "не втягувати країну у війну".  Associated Press повідомило, що протести організувала проросійська опозиція.  Рік тому сусідня з Україною Молдова взяла твердий курс на незалежність від Москви.

Протест у Кишиневі був організований групою, яка називає себе Народним рухом і підтримується членами опозиційної проросійської партії "Шор", яка має шість місць у 101-місному парламенті Молдови.  Як повідомляє Associated Press, демонстранти закликали президента країни Майю Санду піти у відставку, одним із гасел було "Геть диктатуру!".

Демонстрація у вівторок це вже другий антиурядовий мітинг у Кишиневі за два тижні, організованим "Шор", в момент, коли країні загрожує дестабілізація - нагадує AP.  13 лютого президент Санду зробила заяву, в якій оголосила, що Росія має плани повалити молдавський уряд і підкорити всю країну, щоб не дати їй приєднатися до Європейського Союзу.  Тоді вона заявила, що Москва спирається, в тому числі, на "злочинні групи, такі як партія "Шор".  Агентство AP також нагадує, що уряд Молдови звернувся до Конституційного суду країни з проханням визнати партію "Шор" незаконною.

Протест у вівторок відбувся через день після того, як Служба розвідки та безпеки Молдови (SIS) оголосила про видворення двох іноземців, яких було спіймано на проведенні "підривної діяльності" з метою дестабілізації Молдови.

Каміль Цалус про причини спроб розхитати настрої в Молдові

"У російськомовних ЗМІ, а також у проросійських ЗМІ, які видаються в Молдові румунською мовою, ми вже тривалий час спостерігаємо збільшення кількості "інформації" про те, що Молдова незабаром може бути втягнута в російсько-українську війну", - пише Каміль Цалус з Центру східних досліджень в аналізі, надісланому Konkret24. Це повідомлення про нібито українські плани нападу на Придністров'я; твердження, що Київ збирає все більше сил поблизу цього сепаратистського регіону, і чутки, що румунські війська збираються на кордоні з Молдовою.  "Така інформація зазвичай надходить із джерел, пов’язаних з Росією, потім поширюється через акаунти пропагандистських тролів і, нарешті, проривається до мейнстрімових ЗМІ", - зауважує експерт OSW.

Каміль Цалус стверджує, що Росія намагається створити атмосферу страху навколо ситуації в Придністров’ї та Молдові, і перераховує кілька причин:

Внутрішній політичний контекст у самій Молдові.  У Молдові діють проросійські політичні сили, які протистоять прозахідній владі країни.  Ці сили регулярно організовують антиурядові демонстрації.  Хоча вони мають соціальний характер - стосуються переважно зростання цін на енергоносії та газ та високої інфляції - вони також стосуються питань безпеки.  Опозиція переконує своїх виборців, що загострення відносин з Москвою наражає країну на російський напад.

Спричинення напруженості між Молдовою та Румунією.  Повідомлення про те, що Румунія нібито відправляє військову техніку до кордону з Молдовою, покликані підкріпити тезу проросійських сил про те, що Румунія хоче анексувати Молдову (у міжвоєнний період вона була частиною Румунії).

Консолідація населення Придністров'я навколо Росії.  Відчуття загрози має гарантувати сприйняття Росії як єдиного гаранта безпеки.

Примушення України приділяти увагу західним кордонам країни під час військових дій на сході.  Збереження напруженої ситуації в Молдові та Придністров'ї змушує Київ постійно цікавитися західним кордоном країни та тримати там військові сили, які інакше можна було б спрямувати на східний фронт.

Вплив на аудиторію західних ЗМІ, залякування громадської думки в країнах, які підтримують Україну.  Росія хоче залякати країни, які підтримують Україну, використовуючи свою пропаганду, щоб переконати, що конфлікт може поширитися на інші країни - це може призвести до залучення Румунії, країни НАТО.  Пропаганда про те, що Україна може напасти на Придністров'я, має на меті створити в очах західної аудиторії враження, що Київ непередбачуваний.

Російська пропаганда та її вплив на молдовське суспільство

Автор обговореного вище твіту стверджує, що 70 відсотків.  жителів Молдови проти надання допомоги Україні.  Нам не вдалося знайти аналогічні результати опитування громадської думки.  За даними на 24 лютого цього року, з початку повномасштабної агресії Росії проти України близько 750 тисяч  біженців перетнули кордон з Молдовою, з них понад 100 тисяч залишився в цій країні.  Уряд Молдови регулярно надсилає гуманітарну допомогу Україні.  Нещодавно, 10 лютого, було відправлено вантаж на 16,8 мільйонів леїв (майже 16 мільйонів злотих).

Однак результати опитування Центру соціологічних досліджень і маркетингу "CBS-Research", оприлюднені 8 лютого на замовлення неурядової організації WatchDog.MD, доводять значний вплив російської пропаганди на громадську думку.  "Особливе занепокоєння викликають тенденції у відповідях щодо причин війни та ставлення до країни, яка є жертвою агресії. Так, менше половини респондентів заявили, що у війні винна Росія та її керівництво. Разом лише 36 відсотків респондентів вказали Україну як сторону конфлікту, що має рацію", - йдеться на сайті WatchDog.MD.

Згідно з дослідженням молдовської неурядової організації, 42 відсотки  респондентів вважали Крим частиною України, а 34,5 - частиною Росії.  49,8 відсотка  визнав незаконним "включення" Росією українських Донецького та Луганського регіонів до своєї території.  23,5 відсотка  визнали це законним.

Заслуговують на увагу відповіді респондентів на запитання, які стосуються популярних російських наративів дезінформації.  54,8 відсотка  респондентів визнали правдивим речення "Росія фактично воює з НАТО в Україні".  26,9 відсотка  вказали, що це неправда.  34,3 відсотка  вважали правдивим речення "Українці та американці працювали над біологічною зброєю в секретних лабораторіях України".  27,6 відсотка  визнали це твердження фальшивкою.

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Autor:Ред.

Źródło: Konkret 24

Źródło zdjęcia głównego: Twitter

Mołdawia
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Rumunia
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Sytuacja w Bachmucie. CNN: rosyjskie wojska zniszczyły most na kluczowej trasie, Ukraińcy w coraz trudniejszym położeniu

3 marca 2023, 5:17
Aktualizacja: 3 marca 2023, 12:46
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Wracała z podróży, ale takiego powitania się nie spodziewała. Prosto z lotniska, zamiast do domu, pojechała do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe kilkanaście miesięcy.

Takiego finału podróży się nie spodziewała, z lotniska pojechała prosto do więzienia

Takiego finału podróży się nie spodziewała, z lotniska pojechała prosto do więzienia

3 marca 2023, 6:51
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Decyzja o przekazaniu swoich narządów po śmierci dla niektórych jest oczywista. Mama Szymona jest przykładem osoby, która zgodziła się w sytuacji ostatecznej podzielić tym, co ma wartość najwyższą - życiem. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Szymon zmarł w wieku 18 lat. Matka zgodziła się na transplantację jego narządów

Szymon zmarł w wieku 18 lat. Matka zgodziła się na transplantację jego narządów

3 marca 2023, 7:56
Autor:
Adrianna
Otręba
Źródło:
TVN24

W szpitalu w Gostyninie-Zalesiu pacjent ranił nożem dwóch pielęgniarzy - informuje policja. Mężczyznę udało się umieścić w izolatce jeszcze przed przyjazdem służb. Sprawę bada prokuratura.

"Pacjent ranił nożem dwóch pielęgniarzy"

"Pacjent ranił nożem dwóch pielęgniarzy"

3 marca 2023, 11:46
Autor:
katke/gp
Źródło:
terazgostynin.pl, tvnwarszawa.pl

Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał na cztery lata i dwa miesiące więzienia 41-latka, który został zatrzymany w zeszłym roku podczas próby wykorzystania 14-letniego chłopca.

Zatrzymano go przy próbie wykorzystania 14-latka. Usłyszał wyrok

Zatrzymano go przy próbie wykorzystania 14-latka. Usłyszał wyrok

3 marca 2023, 12:00
Autor:
FC/tok
Źródło:
PAP, TVN24 poznań

W centrum Zamościa, w rejonie osiedla Planty, grupa młodych ludzi zaatakowała 16-latka. Chłopak został pobity. Nie przeżył. Jak informuje prokuratura, główny podejrzany to 17-letni Daniel G., który usłyszał zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Zarzuty w sprawie usłyszało też dwóch innych nastolatków, którzy trafili do schroniska dla nieletnich. Prokuratura poinformowała też o wstępnych ustaleniach dotyczących motywu zdarzenia.

Nie żyje 16-latek, został pobity na chodniku. Trzech nastolatków z zarzutami, areszt dla jednego z nich

Nie żyje 16-latek, został pobity na chodniku. Trzech nastolatków z zarzutami, areszt dla jednego z nich

1 marca 2023, 9:26
Aktualizacja: 3 marca 2023, 10:11
Aktualizacja:
Autor:
tm/gp,
tam
Źródło:
PAP

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl