Ролик "Дякую тобі, Польщо!".  Україна дякує полякам за підтримку після того як вибухнула війна

11 листопада, у день Національного Свята Незалежності Польщі, на польському та українському телебаченні транслюватимуть ролик "Дякую тобі, Польщо!" Це знак щирої вдячності за підтримку, яку поляки надають Україні, - каже посол України Василь Зварич.

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Напередодні польського Свята Незалежності український посол привітав поляків і подякував їм за підтримку, яку вони надають Україні та українцям від початку російського вторгнення в їхню країну.

- На знак нашої щирої вдячності за вашу підтримку ми підготували ролик, який показує, що переживають українці з початку війни, – сказав Зварич під час презентації ролика "Дякую тобі, Польщо!"

Посол пояснив, що ролик демонструє "відкритість і щире ставлення поляків до українців".

- Коли наш біль сприймаєте як власний, ми разом сумуємо і плачемо, разом радіємо, робимо все від нас залежне, щоб перемогти і жити в об’єднаній Європі, - додав він.

Створити ролик довірили відомому українському режисеру Станіславу Капралову та студії Esse Production House. Запис відбувся у Варшаві у вересні 2022 року за підтримки Посольства України в Польщі. У сцені маніфестації взяли участь українці - свідки згаданих подій.

Fragment spotu "Dziękuję Ci, Polsko!" Ambasada Ukrainy

Посол повідомив, що ролик транслюватиметься як на польському, так і на українському телебаченні, починаючи з 11 листопада, коли Польща відзначає Свято Незалежності.

- Щоб частинка нашої вдячності набула розголосу, тому що вам дякує весь український народ, - сказав український посол.

Посол України дякує полякам за допомогу

Він підкреслив, що від початку російського вторгнення Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною.

- Саме Польща, не вагаючись, почала нам допомагати, відкрила для нас свої кордони, домівки та серця. Дуже дякую, що прийняли стільки українців і допомагаєте нам за велінням серця. Це створює міцний фундамент для майбутніх відносин між нашими дружніми країнами, - сказав він.

Український дипломат також зізнався, що для нього особисто найважливішою є підтримка, яку українці отримують від поляків на щодень.

- Ви додаєте нам віри в людяність і показуєте всьому світу, що означає бути солідарними з тими, хто потребує солідарності, - сказав він.

Посол Зварич запевнив, що 11 листопада і він, і його земляки разом із Польщею відзначатимуть Свято Незалежності.

- Україна сьогодні захищає свою незалежність і свободу, сплачуючи за це дуже високу ціну, тому що українці віддають за це життя", - сказав Зварич.

Fragment spotu "Dziękuję Ci, Polsko!" Ambasada Ukrainy

- Важливо, що ми в цій боротьбі не самотні, - підкреслив він. Посол додав, що війна, яку розв'язав Володимир Путін в Україні, є війною проти всього світового порядку.

- І тільки об’єднання всіх нас може допомогти перемогти цю несправедливість, - заявив він.

Російські військові злочини в Україні

Під час прес-конференції посол навів дані, згідно з якими українська влада зареєструвала 39 тисяч російських військових злочинів з початку вторгнення. Загинуло 430 українських дітей, 827 було поранено. Зруйновано або пошкоджено тисячі житлових будинків.

Згідно з представленими на конференції в четвер даними польського та українського міністерств: 1,4 мільйона українців, які приїхали до Польщі з початку війни, отримали номер PESEL, 77 відсотків поляків були залучені до допомоги людям з України, а до охопленої війною країни передали на 1,1 мільярдів злотих гуманітарної допомоги а також ліків і медичного обладнання на суму 51,2 мільйона злотих, а також військової техніки та озброєння на 9 млрд злотих.

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Autor:red.