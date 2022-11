Ролик "Дякую тобі, Польщо!".  Україна дякує полякам за підтримку після того як вибухнула війна

czytaj dalej

Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera" relacjonujący sytuację w Ukrainie, stwierdził w TVN24, że wyzwolenie miasta Chersoń na południu kraju to "kolejny przełom, kolejny wielki sukces" ukraińskich żołnierzy. - To tak naprawdę powoduje, że Ukraińcy są krok bliżej w stronę Krymu - ocenił. Jednocześnie ostrzegał przed możliwymi działaniami odwetowymi ze strony agresora, bo "Rosjanie pokazali w Ukrainie, że do ostatniej chwili mszczą się na cywilach, mordują cywilów, kradną".