Роджер Вотерс персона non grata в Кракові. Депутати були одностайні

Депутати міської ради Кракова в середу проголосували за резолюцію "Про визнання осіб, які підтримують кремлівський режим, персонами non grata в Кракові". Це ідея депутатів "Права і справедливості", які таким чином символічно виступили проти розповсюдження російського наративу. "Небажаною особою" у місті стане, зокрема, співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, який скасував запланований на весну виступ на Tauron Arena Kraków.

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Міська рада Кракова прийняла постанову "Про визнання осіб, які підтримують кремлівський режим, персонами non grata в Кракові".

Прийнята резолюція є символічною відповіддю на тези, висловлені, в тому числі, співзасновником гурту Pink Floyd Роджером Вотерсом. Про нього депутати прямо пишуть у документі: "Краківські радники визнають, що як пан Роджер Вотерс, так і будь-яка інша особа, яка публічно вихваляє або підтримує кремлівський режим у будь-якій іншій формі, будуть розглядатися в Кракові як персони non grata".

Проект ухвали підготували депутати «Права і справедливості». Рішення прийнято одноголосно. «За» проголосували 40 депутатів, тих, хто «проти» та «утримався» не було.

Роджер Вотерс Taya Ovod / Shutterstock

Роджер Вотерс персона non grata в Кракові

Тема резолюції виникла після оголошення про організацію концерту Роджера Вотерса в Tauron Arena Kraków. Останнім часом музикант відомий своїми скандальними заявами про агресію Росії проти України. 5 вересня він опублікував у Facebook відкритий лист до першої леді України Олени Зеленської, у якому закликав її "припинити бійню". У своєму записі він повторив кремлівський наратив, згідно з яким Володимир Зеленський є інструментом в руках "авторитарних, антидемократичних сил крайнього націоналізму".

Після хвилі критики концерт Роджера Вотерса скасували.

Про скасований виступ також написав Рафал Комаревич, голова міської ради Кракова, депутат місцевого самоврядування від "Польща 2050". "Того, хто підтримує Путіна і його пропаганду, не можна пускати в наше місто!" - йдеться у його дописі в Twitter.

"Ми хочемо чітко сказати, що для Роджера Ватерса, політика та журналіста, який сприяє російській пропаганді, немає місця в Кракові, що йому тут не раді", - сказав Міхал Древницький з фракції "Права і справедливості" під час засідання.

У прийнятій резолюції сказано, що "Краків, як місто-партнер Львова та Києва, має особливе зобов’язання зайняти позицію проти поширення дезінформації, що ганьбить український народ".

Utwór "Hey Hey Rise Up" Pink Floyd w hołdzie dla Ukrainy

Роджер Вотерс про Україну

У листі, опублікованому у Facebook у неділю ввечері, колишній лідер гурту Pink Floyd знову згадав про війну в Україні, написавши відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну.

"Дорогий президенте Путін, відколи Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого, я намагався використати свій невеликий вплив, щоб заохотити до припинення вогню та досягнення дипломатичної угоди, яка враховує потреби безпеки як України, так і Російської Федерації", - почав Роджер Вотерс.

"Чи хотів би ти, щоб війна закінчилася? Якби твоя відповідь була "Так, будь ласка", це відразу полегшило б багато речей. Якщо скажеш: "РФ не має територіальних інтересів, окрім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька та Луганська", це теж допоможе", - продовжив він.

У цьому ж листі музикант розкритикував Захід за те, що він, за його словами, вторгається в суверенні країни, "коли заманеться, або заради кількох барелів нафти".

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP