TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Родина двічі мусила тікати від російської агресії. Зараз вони дісталися Польщі

4 maja 2022, 17:58

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Marzanna
Zielińska,
Ред.
Źródło:
Fakty TVN
Rodzina dwa razy musiała uciekać przed rosyjską agresją
Rodzina dwa razy musiała uciekać przed rosyjską agresjąMarzanna Zielińska/ Fakty TVN
wideo 2/3
Marzanna Zielińska/ Fakty TVNRodzina dwa razy musiała uciekać przed rosyjską agresją

Ця історія починається в 2014 році, коли Дмитро, стоячи на автобусній зупинці, ледь не загинув від мінометного обстрілу. Він вижив і вирішив разом із дружиною допомагати іншим. У подружжя є троє власних дітей, але вони прихистили ще семеро сиріт. У 2022 році війна добралася до них знову. Тепер починають нове життя в Бондарях, в Підляському воєводстві.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Вперше їхній світ перекинувся догори ногами у 2014 році, коли Росія вдерлася в Крим. Наталія і Дмитро Романенки жили в Горлівці в Донецькому вугільному басейні, де місто за містом захоплювали сепаратисти та «зелені чоловічки», тобто російські солдати без опізнавальних знаків. Їхньому синові Олексію тоді було 9 років, Ігорю 4, а Саша тільки народився.

Дмитро, чоловік Наталії, утримував сім’ю, працюючи на шахті. Того дня, на своє 35-річчя, коли він чекав на зупинці, аби їхати до чергову зміну, росіяни почали мінометний обстріл. Поцілили якраз у зупинку, де був Дмитро. 

– Я побачив, що у мене пробита сорочка і починає вилазити кишківник, і зрозумів, що жити лишилося недовго, – згадує чоловік.

Дмитро довго боровся за життя у лікарні. Для рідних та й для лікарів те, що він вижив, було дивом. Потім вони переїхали до Слов’янська і почали будувати сімейний дитячий будинок. Одного за одним прихистили сімох дітей – їм зараз від 6 до 16 років.

13-річний Вова був поранений пострілами під час втечі з Києва, а його батько був убитий. Хлопчика лікують у Вроцлаві

– Ми самоорганізувалися, діти вчилися, призвичаювалися, звикали одне до одного. Просто собі звичайне родинне життя, - розповідає Наталія.

Чергове вторгнення Росії

Життя родини та їх підопічних після восьми років спокою знову зруйнувала війна. Безпечно ховатись у гаражі вдалося недовго. Відтак спакували найнеобхідніші речі і з допомогою українських чиновників на подарованому авті попрямували на захід.

– Кожна дитина мала рюкзак. Ми залишили все, забрали кота і собаку, - розповідає Наталія. За кілька тижнів вони дісталися на Підляшшя, до Бондарів. Гостинна гміна Міхалово дала їм будинок, влаштувала в школу та дитячий садок.

– Ми звернулися до суду, щоб вони й тут були прийомною сім’єю, як в Україні. То ж чекаємо на судове рішення, – пояснює голова міської ради Міхалова, засновниця фонду «Мала Вітчизна» Мариля Анципюк. Потрібні ще кошти на існування. В Україні Дмитро Романенко працював слюсарем та зварювальником. Догляд за десятьма дітьми – це завжди великий виклик. Тим більше, коли вам доводиться знову все починати з нуля.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Marzanna Zielińska, Ред.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Pomoc dla Ukrainy
Pozostałe wiadomości

Po kilku ostatnich spotkaniach Władimira Putina i odnotowanym przez media jego nietypowym zachowaniu publicyści i część środowiska lekarskiego zaczęli zastanawiać się, jaki jest stan zdrowia rosyjskiego prezydenta. Rozmawiamy na ten temat z prof. Konradem Rejdakiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Prof. Konrad Rejdak: Putin raczej nie cierpi na Parkinsona

Świat

Prof. Konrad Rejdak: Putin raczej nie cierpi na Parkinsona

4 maja 2022, 17:24

Świat

Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Beata Kozidrak została w środę skazana za jazdę pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył jej karę 50 tysięcy złotych grzywny oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała odwołanie.

Beata Kozidrak usłyszała wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu

Najnowsze

Beata Kozidrak usłyszała wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu

4 maja 2022, 17:58

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
PAP/ tvnwarszawa.pl

Dochodzenie przeprowadzone przez dziennikarzy Associated Press wykazało, że atak na teatr w Mariupolu był znacznie bardziej tragiczny w skutkach, niż sądzono. Według AP w rosyjskim nalocie zginęło nawet 600 osób. To prawie dwukrotnie więcej niż pierwotny bilans, podany przez ukraińskie władze. Wiele osób, które przeżyły atak, twierdzi, że ofiar było jeszcze więcej. Agencja oparła swoje szacunki na relacjach świadków i analizie sytuacji w teatrze przed bombardowaniem.

Śledztwo AP w sprawie ataku na teatr w Mariupolu. Agencja o dwukrotnie wyższej liczbie ofiar, niż sądzono

Świat

Śledztwo AP w sprawie ataku na teatr w Mariupolu. Agencja o dwukrotnie wyższej liczbie ofiar, niż sądzono

4 maja 2022, 18:30

Świat

Autor:
momo/
tam
Źródło:
PAP, AP

Ukraina broni się przed rosyjską inwazją 70 dni. W obwodzie kijowskim ekshumowano ciała czterech osób zabitych podczas ataków Rosjan. Wśród ofiar jest 10-latka - poinformowała policja obwodu kijowskiego. Dziewczynka została zabita odłamkiem, gdy jej dom we wsi Szybyne został ostrzelany. Wcześniej Mer Mariupola Wadym Bojczenko przekazał, że na terenie Azowstalu trwają "ciężkie walki", utracono kontakt z walczącymi tam ukraińskimi żołnierzami. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Ukraińska policja: ciała kilku osób, w tym 10-letniej dziewczynki, ekshumowane pod Kijowem

Świat

Ukraińska policja: ciała kilku osób, w tym 10-letniej dziewczynki, ekshumowane pod Kijowem

4 maja 2022, 5:21
Aktualizacja: 4 maja 2022, 18:27

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
pp/kab
Źródło:
TVN24

Włoskie media opisują historię trzylatka, który w niedzielę przegrał z nieuleczalną chorobą. - Był dla mnie kwintesencją miłości - opisuje Chiara Fossombroni, która opiekowała się Kaifem przez ostatnie dwa i pół roku. Chłopiec cierpiał na niezwykle rzadką chorobę niewydolności wątroby. Biologiczni rodzice zgłosili się z nim do szpitala w 2020 roku, ale niedługo potem przestali odwiedzać syna. Właśnie wtedy adoptowała go Chiara Fossombroni, radna miejska z Florencji.

Zostawili go rodzice, adoptowała miejska radna. Nie żyje mały Kaif

Świat

Zostawili go rodzice, adoptowała miejska radna. Nie żyje mały Kaif

4 maja 2022, 18:38

Świat

Autor:
ww/
tam
Źródło:
La Nazione, Corriere della Sera

Przy polskich drogach krajowych pojawiły się rzadko spotykane żółte znaki. Są one związane z odbywającymi się w kraju ćwiczeniami wojskowymi i przejazdami kolumn wojskowych.

Żółte znaki przy drogach. GDDKiA wyjaśnia, co oznaczają

Moto

Żółte znaki przy drogach. GDDKiA wyjaśnia, co oznaczają

4 maja 2022, 17:51

Moto

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Po wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa o tym, że Adolf Hitler miał "żydowskie korzenie", i reakcji Izraela na te słowa zaostrza się konflikt dyplomatyczny między tymi państwami. Rosyjskie MSZ oskarża szefa izraelskiej dyplomacji Jaira Lapida o wygłaszanie "antyhistorycznych" uwag, a "Haarec" donosi, że Izrael rozważa zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Jednak według źródła, na które powołuje się dziennik, nowe dostawy sprzętu wojskowego prawdopodobnie będą "symboliczne".

"Dyplomatyczna awantura" między Izraelem a Rosją przybiera na sile

Świat

"Dyplomatyczna awantura" między Izraelem a Rosją przybiera na sile

4 maja 2022, 15:26

Świat

Autor:
mjz/
tam
Źródło:
TVN24, Guardian, Haarec

Natalia i Mykoła wracali z pracy, kiedy zauważyli, jak ktoś wyrzuca worek z okna jednego z bloków w Bydgoszczy. Zabrali pakunek do domu. Kiedy zobaczyli, że w środku są pieniądze i biżuteria, postanowili powiadomić policję. Nie mogli zrobić tego telefonicznie ze względu na barierę językową. Mężczyzna podszedł jednak do zaparkowanego koło bloku radiowozu. Jak się okazało, policjanci rozmawiali akurat z oszukanymi seniorami, którzy wyrzucili pieniądze.

Zabrali do domu worek, który ktoś wyrzucił przez okno. Po jego otwarciu od razu powiadomili policjantów

Pomorze

Zabrali do domu worek, który ktoś wyrzucił przez okno. Po jego otwarciu od razu powiadomili policjantów

4 maja 2022, 15:55

Pomorze

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24

Rekordowo duże opady deszczu nawiedziły centrum Walencji. Zalane zostały ulice, woda wdarła się też do metra. W ciągu nieco ponad 24 godzin spadło ponad 230 litrów wody na metr kwadratowy. To najwięcej od ponad 150 lat. - Nigdy w życiu nie widziałem takiej ilości wody - powiedział mieszkaniec tego hiszpańskiego miasta.

Ulewne deszcze nawiedziły Walencję. Tak wysokich opadów nie było tam od 150 lat

Świat

Ulewne deszcze nawiedziły Walencję. Tak wysokich opadów nie było tam od 150 lat

4 maja 2022, 18:26

Świat

Autor:
anw/dd
Źródło:
Reuters, ENEX, elconfidencial.com

Znany rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny przekazał w środę, że zostanie przeniesiony do kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w miejscowości Melechowo w obwodzie włodzimierskim. Krytyk Kremla podkreślił, że w tym miejscu urządzają dla niego "więzienie w więzieniu". Pod koniec marca Nawalny został skazany na dziewięć lat więzienia za "obrazę sądu" i "oszustwa na dużą skalę".

Nawalny ma trafić do kolonii karnej, gdzie znęcają się nad więźniami. "Urządzają mi tam więzienie w więzieniu"

Świat

Nawalny ma trafić do kolonii karnej, gdzie znęcają się nad więźniami. "Urządzają mi tam więzienie w więzieniu"

4 maja 2022, 16:54

Świat

Autor:
tas/
tam
Źródło:
Radio Swoboda, meduza.io, PAP

Kokos nie miał szczęścia do właściciela. 66-latek, który się nim "opiekował", przerzucił psa przez bramę ogrodzenia schroniska w Jaworze (woj. dolnośląskie). Zdezorientowanym i głodnym szczeniakiem zajęli się wolontariusze, a nieodpowiedzialnym właścicielem - policja. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Przerzucił psa przez dwumetrową bramę przytuliska i odszedł. Nagrała go kamera monitoringu

Wrocław

Przerzucił psa przez dwumetrową bramę przytuliska i odszedł. Nagrała go kamera monitoringu

4 maja 2022, 14:37

Wrocław

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24

Mieszkaniec oblężonego Mariupola, fotograf Jewhen Sosnowski, opublikował na Facebooku fragmenty dziennika, pisanego przez ośmioletniego chłopca, który mieszkał w tym mieście z matką i 15-letnią siostrą. Wszyscy zostali ranni w czasie ostrzału. Los rodziny jest nieznany.

Pamiętnik ośmioletniego chłopca z Mariupola. Jego los jest nieznany

Świat

Pamiętnik ośmioletniego chłopca z Mariupola. Jego los jest nieznany

4 maja 2022, 15:02

Świat

Autor:
tas/
tam
Źródło:
Ukraińska Prawda, 24tv.ua, tvn24.pl

Tragedia we włoskim Samarate (region Lombardii). Po 7 rano mieszkańcy miejscowości usłyszeli wołanie o pomoc, a później zauważyli zakrwawionego sąsiada, który wychylił się przez okno i wyznał, że zabił członków swojej rodziny. Jego 56-letnia żona i 16-letnia córka zostały znalezione martwe w swoich pokojach. Syn mężczyzny, z poważnymi obrażeniami czaszki, trafił do szpitala. - To była dla nas wszystkich przerażająca pobudka - komentuje burmistrz miejscowości.

Nie żyje matka i córka, syn trafił do szpitala. "Ojciec wychylił się przez okno i powiedział: zabiłem ich"

Świat

Nie żyje matka i córka, syn trafił do szpitala. "Ojciec wychylił się przez okno i powiedział: zabiłem ich"

4 maja 2022, 14:55

Świat

Autor:
ww/
tam
Źródło:
"La Repubblica", "Varese Noi"

Lila Moss, 19-letnia modelka, pojawiła się na czerwonym dywanie w towarzystwie matki. Obie ubrane były w kreacje stworzone przez dom mody Burberry. Przez prześwitującą sukienkę córki wyraźnie było widać pompę insulinową i urządzenie monitorujące poziom cukru we krwi.

Córka Kate Moss wystąpiła na Met Gali z pompą insulinową pod prześwitującą sukienką

Kultura i styl

Córka Kate Moss wystąpiła na Met Gali z pompą insulinową pod prześwitującą sukienką

4 maja 2022, 15:08

Kultura i styl

Autor:
bc//az
Źródło:
Vogue, Instagram/Lila Moss

Sąd Rejonowy w Gorlicach nieprawomocnie skazał Karola F. za spowodowanie wypadku, w którym zginęła 18-letnia Angelika Purgal. Do wypadku doszło w czerwcu 2018 roku, ale prokuratorom długo nie udawało się zebrać dowodów wystarczających do ukończenia śledztwa. Wszystko przez to, że w momencie tragedii w pojeździe był też brat bliźniak Karola, który ma identyczne DNA.

Identyczne DNA. Jeden z bliźniaków skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęła Angelika

Kraków

Identyczne DNA. Jeden z bliźniaków skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęła Angelika

4 maja 2022, 13:11

Kraków

Autor:
Bartosz
Żurawicz
Źródło:
TVN24

Pili alkohol, byli głośni i wulgarni. Postanowił zwrócić im uwagę. Kiedy to zrobił, zaczęli okładać go pięściami. Ciężko pobity kierowca MPK Poznań trafił do szpitala. Do pracy wrócił dopiero po trzech miesiącach. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych. Obaj usłyszeli wyroki.

Pobili kierowcę autobusu, bo zwrócił im uwagę. Zostali skazani. "Wybaczam im to, co mi zrobili"

Poznań

Pobili kierowcę autobusu, bo zwrócił im uwagę. Zostali skazani. "Wybaczam im to, co mi zrobili"

4 maja 2022, 8:44
Aktualizacja: 4 maja 2022, 15:15

Poznań

Aktualizacja:
Autor:
FC,
aa/gp
Źródło:
PAP, TVN 24 Poznań

W środę 4 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (SCT). Zgodnie z przepisami maksymalna opłata za wydanie takiej nalepki to 5 złotych. Z kolei mandat za wjazd do SCT bez nalepki będzie oznaczał mandat w wysokości 500 złotych.

Nowa nalepka na szybę auta. Rozporządzenie weszło w życie

Moto

Nowa nalepka na szybę auta. Rozporządzenie weszło w życie

4 maja 2022, 13:20

Moto

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Watykan a wojna w Ukrainie. "Gdy osiągnięto już dno, nagle usłyszeliśmy pukanie od spodu"

Premium

Watykan a wojna w Ukrainie. "Gdy osiągnięto już dno, nagle usłyszeliśmy pukanie od spodu"

4 maja 2022, 11:29
Tomasz
Terlikowski

Premium

Autor:
Tomasz
Terlikowski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się egzaminacyjny maraton 2022 roku. Absolwenci liceów i techników przez 170 minut odpowiadali na pytania dotyczące m.in. argumentacji i perswazji oraz pisali jedno z trzech wypracowań do wyboru. Publikujemy pełną listę zadań maturalnych.

Matura 2022 z języka polskiego. Mamy arkusze z zadaniami

Polska

Matura 2022 z języka polskiego. Mamy arkusze z zadaniami

4 maja 2022, 14:00

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Kazimierz Kujda pełni funkcję eksperta w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - poinformował resort klimatu w odpowiedzi przesłanej portalowi Gazeta.pl. To były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który - jak informowało Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej - złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Kujda w aktach Służby Bezpieczeństwa PRL figuruje jako TW "Ryszard".

Dwukrotny prezes Srebrnej, TW "Ryszard" ekspertem w ministerstwie klimatu

Z kraju

Dwukrotny prezes Srebrnej, TW "Ryszard" ekspertem w ministerstwie klimatu

4 maja 2022, 18:14

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, Gazeta.pl

W poniedziałek samochód osobowy wpadł do kanału Raduni. Kierowcy udało się wydostać, ale auto popłynęło w stronę Gdańska. Pojazd musieli wyciągnąć strażacy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment wypadku. 62-letni kierowca został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych.

Auto wpadło do kanału Raduni i płynęło w stronę Gdańska. Trzy tysiące mandatu dla kierowcy

Pomorze

Auto wpadło do kanału Raduni i płynęło w stronę Gdańska. Trzy tysiące mandatu dla kierowcy

2 maja 2022, 17:23
Aktualizacja: 4 maja 2022, 12:47

Pomorze

Aktualizacja:
Autor:
MAK//rzw
Źródło:
PAP

Właściciel samolotu porzuconego w Goleniowie (Zachodniopomorskie) zgłosił się po jego odbiór - przekazał rzecznik prasowy portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Maszyna stała na płycie lotniska od półtora miesiąca, dlatego właściciel musiał zapłacić prawie 26 tysięcy złotych za parking. Załoga porzuciła samolot w marcu po tym, jak przywiozła ostatnich ukraińskich uchodźców z Egiptu.

Właściciel odebrał samolot porzucony na lotnisku w Goleniowie. Za parking zapłacił prawie 26 tysięcy złotych

Pomorze

Właściciel odebrał samolot porzucony na lotnisku w Goleniowie. Za parking zapłacił prawie 26 tysięcy złotych

4 maja 2022, 15:10

Pomorze

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24/PAP

Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała coroczny ranking wolności prasy. Polska znalazła się w nim na 66. miejscu na 180 notowanych państw. To najniższa pozycja w historii tego zestawienia.

Polska po raz kolejny spadła w rankingu wolności prasy. Najniższe miejsce w historii zestawienia

Polska

Polska po raz kolejny spadła w rankingu wolności prasy. Najniższe miejsce w historii zestawienia

4 maja 2022, 9:41

Polska

Autor:
ads/kab
Źródło:
Reporterzy bez Granic, tvn24.pl

Komik Dave Chappelle został zaatakowany podczas występu na scenie Hollywood Bowl w Los Angeles. Do sieci trafiło nagranie, na którym na scenę wbiega mężczyzna i powala komika na ziemię. Jak podaje magazyn "Variety", Chappelle nie odniósł poważnych obrażeń.

Komik Dave Chappelle zaatakowany podczas występu. "Wszystko, co widziałam, to Dave lecący w powietrzu"

Kultura i styl

Komik Dave Chappelle zaatakowany podczas występu. "Wszystko, co widziałam, to Dave lecący w powietrzu"

4 maja 2022, 16:41

Kultura i styl

Autor:
wac//az
Źródło:
The Guardian, Variety, CNN

Dwa tygodnie temu popełniłem grubą niesprawiedliwość i dziś chcę ją naprawić. Napisałem mianowicie, że czytam równocześnie dwie książki: antologię wypisów z twórczości i donosów na Stefana Kisielewskiego, zatytułowaną "Reakcjonista", i drugą, napisaną przez Roberta Krasowskiego, pod tytułem "O Michniku". 

Krótki kurs kisielizmu

Polska

Krótki kurs kisielizmu

3 maja 2022, 18:44

Polska

Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

TVN24 i "Fakty" TVN z bardzo dobrymi wynikami oglądalności w kwietniu 2022 roku. Stacja informacyjna TVN24, należąca do wiodącego globalnego koncernu mediowego Warner Bros. Discovery, osiągnęła 5,9 procent udziału w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To najwyższy wynik za kwiecień w historii TVN24. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN.

TVN24 i "Fakty" TVN liderami w kwietniu. Rekordowy wynik TVN24

Z kraju

TVN24 i "Fakty" TVN liderami w kwietniu. Rekordowy wynik TVN24

2 maja 2022, 13:44

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Międzynarodowy zespół naukowców przeanalizował dane dotyczące prawie 500 tysięcy osób w średnim wieku. Badania wykazały, że zarówno niewystarczająca, jak i nadmierna ilość snu wiązała się z zaburzeniami funkcji poznawczych. Badacze oszacowali także, ile godzin snu jest optymalnych dla zdrowia i samopoczucia.

Naukowcy zbadali, ile godzin powinny przesypiać osoby w średnim wieku

Nauka

Naukowcy zbadali, ile godzin powinny przesypiać osoby w średnim wieku

4 maja 2022, 7:31

Nauka

Autor:
kw
Źródło:
PAP