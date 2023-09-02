Революція для клієнтів. Президент підписав закон про нову систему в магазинах
Президент підписав закон про заставну систему повернення тари, - повідомила в четвер Канцелярія президента. Поправка передбачає, що система повернення заставної вартості упаковки буде запроваджена в Польщі з 1 січня 2025 року.
Йдеться про закон про внесення змін до "Закону про поводження з тарою та відходами упаковки" та до деяких інших законів.
Нові правила імплементують директиву ЄС щодо зменшення впливу деяких синтетичних виробів на навколишнє середовище.
Що передбачає заставна система?
Поправка передбачає, що на одноразові пластикові пляшки місткістю до 3 літрів, багаторазові скляні пляшки місткістю до 1,5 літра та металеві банки місткістю до 1 літра нараховуватимуть заставу, величина якої буде визначена окремим розпорядженням.
Згідно з оприлюдненим у квітні проектом цього розпорядження, вона має становити 50 грошів. Заставу буде повернено, коли упаковка буде повернена в магазин. Показувати чек при цьому немає необхідності.
Великі магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні будуть приймати порожню тару, а ті, що мають меншу площу, зможуть приєднатися до системи добровільно. Неотримана застава буде використана для фінансування системи повернення застави.
Система повернення застави - це нові обов'язки для підприємців
Систему повернення заставної вартості упаковки створять підприємці, які вп напоями в упаковці. Вони призначатимуть оператора (представницьку організацію), відповідального за впровадження та підтримку системи. Як зазначено в обґрунтуванні, приписами кількість таких суб’єктів не визначено, тому можливе створення двох і більше систем повернення застави.
Якщо підприємці, які випуска напої в упаковці, не створять систему або не досягнуть необхідних рівнів вибіркового збору упаковки та відходів, їм доведеться сплачувати товарний збір.
Źródło: PAP
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