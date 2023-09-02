Революція для клієнтів. Президент підписав закон про нову систему в магазинах

2 września 2023, 17:21
Autor:
red.
Źródło:
PAP
620 ton odpadów na nielegalnym składowisku
620 ton odpadów na nielegalnym składowisku
KWP Opole
KWP Opole620 ton odpadów na nielegalnym składowisku

Президент підписав закон про заставну систему повернення тари, - повідомила в четвер Канцелярія президента. Поправка передбачає, що система повернення заставної вартості упаковки буде запроваджена в Польщі з 1 січня 2025 року.

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Йдеться про закон про внесення змін до "Закону про поводження з тарою та відходами упаковки" та до деяких інших законів.

Нові правила імплементують директиву ЄС щодо зменшення впливу деяких синтетичних виробів на навколишнє середовище.

Що передбачає заставна система?

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Поправка передбачає, що на одноразові пластикові пляшки місткістю до 3 літрів, багаторазові скляні пляшки місткістю до 1,5 літра та металеві банки місткістю до 1 літра нараховуватимуть заставу, величина якої буде визначена окремим розпорядженням.

Згідно з оприлюдненим у квітні проектом цього розпорядження, вона має становити 50 грошів. Заставу буде повернено, коли упаковка буде повернена в магазин. Показувати чек при цьому немає необхідності.

Великі магазини площею понад 200 квадратних метрів повинні будуть приймати порожню тару, а ті, що мають меншу площу, зможуть приєднатися до системи добровільно. Неотримана застава буде використана для фінансування системи повернення застави.

Система повернення застави - це нові обов'язки для підприємців

Систему повернення заставної вартості упаковки створять підприємці, які вп напоями в упаковці. Вони призначатимуть оператора (представницьку організацію), відповідального за впровадження та підтримку системи. Як зазначено в обґрунтуванні, приписами кількість таких суб’єктів не визначено, тому можливе створення двох і більше систем повернення застави.

Якщо підприємці, які випуска напої в упаковці, не створять систему або не досягнуть необхідних рівнів вибіркового збору упаковки та відходів, їм доведеться сплачувати товарний збір.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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