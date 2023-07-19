Репресії в Білорусі. У соборі проведено обшук, пароха звільнено, катехита заарештовано 

Минулого тижня білоруська влада провела обшук у католицькому соборі Пресвятої Діви Марії в Мінську, повідомляє у вівторок білоруський правозахисний центр "Вясна". Раніше за звинуваченням у "розповсюдженні екстремістських матеріалів" затримали місцевого катехита та звільнили пароха храму.

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"Вясна" посилається на телеграм-канал "Християнська візія" ("Хрысціянская візія"). У вівторок на ньому писали про інформацію з різних джерел про обшук, проведений у садибі пароха в четвер і п'ятницю минулого тижня.

Собор Пресвятої Богородиці в Мінську lindasky76/Shutterstock

Нагадаємо, що раніше був затриманий і арештований катехит цього собору Владзіслав Бєладзєд. на початку липня його засудили до 15 діб арешту за "розповсюдження екстремістських матеріалів", попередньо протримавши під вартою 30 діб. Церковна влада також відкликала отця Антонія Клімантовича з функції пароха катедри. Як підкреслює "Християнська візія", священнослужителя дискредитували в білоруських державних ЗМІ.

Репресії стосовно християн у Білорусі

Портал "Наша ніва" звернув увагу на те, що на інтернет-ресурсах, пов’язаних із силовими структурами, з’явилися численні публікації, спрямовані на дискредитацію Католицької церкви. Як зазначається, за останні роки були заарештовані десятки священиків, пасторів, ченців Православної, Католицької, Греко-Католицької та Протестантської церков, які критикували масові репресії в країні, політичні вбивства та жорстокість у пенітенціарних установах.

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Autor:red.

Źródło: PAP