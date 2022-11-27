Репортер TVN24 у Херсоні. "Сліди обстрілів видно на кожному кроці"

27 listopada 2022, 16:35
Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24
Pomoc humanitarna w Chersoniu. Relacja Tomasza Kanika (25.11.2022)
Pomoc humanitarna w Chersoniu. Relacja Tomasza Kanika (25.11.2022)
TVN24
TVN24Pomoc humanitarna w Chersoniu. Relacja Tomasza Kanika (25.11.2022)

Кореспондент TVN24 Томаш Канік у п'ятницю був у звільненому Херсоні. Він розповів про життя в місті та гуманітарну допомогу, яку надають людям, які вирішили там залишитися. Однак, за його словами, "можна побачити і величезні колони тих, хто вирішив виїхати".

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Херсон і західну частину Херсонської області, розташовану на правому березі Дніпра, було звільнено 11 листопада. Через кілька днів після відходу з міста російські війська почали обстріл міста з гармат і реактивних установок.

У п'ятницю в Херсоні був кореспондент TVN24 Томаш Каник. Він розповів про життя в місті. 

- Місто, хоч і небезпечне, все ще населене людьми, - сказав він, додавши, що до війни там проживало понад 300 тисяч людей, зараз близько 80 тисяч.

Посланець TVN24 підкреслив, що гуманітарні організації постійно допомагають жителям. 

- Найбільша і найактивніша – World Central Kitchen. Це люди, які щодня розвозять їжу туди, де немає ні магазинів, ні транспорту, - сказав він.

За словами Каніка, "також видно величезні колони тих, хто вирішив поїхати геть". 

- На початку, після звільнення, була ейфорія. Всі казали, що найгірше позаду, ми залишаємося. Зараз тут величезні життєві біди і негаразди", - повідомив кореспондент, який також спостерігав за рухом транспорту на магістралі з Херсона до Миколаєва. Сказав також, що "сліди обстрілів видно на кожному кроці".

TVN24

Репортер TVN24 також був у Миколаєві на півдні України. Серед іншого він розповів про проблеми зі світлом та нестачею води.

У п'ятницю внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинули 15 людей, 35 отримали поранення, - повідомили в міськраді.

Autor:js/dap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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