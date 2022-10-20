Репортажі "Superwizjera", номіновано на премію "Золота троянда".  Міхал Пшедляцький: ми робимо свій внесок, щоб показати, що відбувається в Україні

У списку номінантів на премію «Золота троянда» були репортажі "Superwizjera" "Втеча з Ірпеня" та "Захисники Харкова. Перший фронт".

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- Для нас це велика честь, тому що це одна з найважливіших нагород у телевізійному світі, - сказав Міхал Пшедляцький у "Встаєш і знаєш" на TVN24.

- Ми робимо репортажами свій внесок у те, щоб показати, що відбувається в Україні, щоб могло з'явитися добро, - сказав він.

Репортажі Міхала Пшедляцького з "Superwizjerа" - "Втеча з Ірпеня" та "Захисники Харкова. Перший фронт" опинилися у списку номінантів на нагороду "Золота троянда". Урочиста церемонія вручення премії "Rose d'Or 2022" відбудеться 28 листопада в Лондоні.

На коментар ведучого "Встаєш і знаєш" на TVN24 про те, що якби він переміг, то був би серед переможців, в тому числі з Джоном Клізом, Пшедляцький відповів, що актор є його кумиром і не тільки з "Монті Пайтона" (славетна британська комік-група - ред.).

- Для нас це велика честь, тому що це одна з найважливіших нагород у телевізійному світі, - сказав він і додав, що "ми отримуємо нагороди за спробу показати ізсередини те, що відбувається в Україні".

Пшедляцький: репортажами ми робимо свій внесок

- Але для мене було б більшою нагородою, якби ми її справді отримали, щоб можна було вийти, розповісти людям на такій урочистості про п’ятирічного Григорія, який втратив маму Оксану Леонтьєву, лікарку, яка загинула під час бомбардування Києва минулого тижня, і чий батько загинув на початку цього року та про необхідну підтримку для такого малюка, що його, осиротілого виховуватиме дідусь, - сказав Пшедляцький.

- Я думаю, що репортажами ми робимо свій внесок в те, щоб показати, що відбувається в Україні, щоб добро могло існувати, - додав він.

- Я навіть бачив збір коштів для цього хлопчика. І сам поділився цим у Facebook. Я хотів би, щоб ці нагороди завжди були на користь людям, щоб ці нагороди використовувалися і далі, як ми продали статуетку "Золотий Копернік", щоб допомогти українцям, - сказав він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24