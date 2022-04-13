TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Рекорд на польському ринку праці

13 kwietnia 2022, 9:14

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Maląg o otwarciu rynku pracy dla obywateli Ukrainy
TVN24Maląg o otwarciu rynku pracy dla obywateli Ukrainy

У березні на порталах працевлаштування в Польщі з’явилося 360 тисяч нових пропозицій роботи, а загальна кількість пропозицій склала 681 500 – йдеться у звіті Grant Thornton та компанії Element. Це найвищий результат за трирічну історію дослідження. Експерти наголошують, що, з одного боку, це може бути результатом від’їзду з Польщі тисяч українців, які повернулися захищати свою країну. З іншого боку, це означає гарну новину для біженців, які втекли до нашої країни від війни.

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«Згідно з останньою редакцією звіту, у березні 2022 року на 50 найбільших рекрутингових порталах Польщі було опубліковано 360 000 нових оголошень з вакансіями. Це найвищий результат за трирічну історію нашого дослідження – на 30 % вище, ніж у за аналогічний період минулого року і на 55 % більше, ніж 2 роки тому, коли почалася пандемія», – йдеться у повідомленні.

«Цей результат підтверджує тезу, викладену для кількох випусків звіту, про те, що ринок праці після глибокого колапсу в 2020 році не тільки оговтався від втрат, спричинених коронавірусом, але й зробив це з сильним профіцитом, тобто попит на працівників у Польщі зараз набагато вищий, ніж до пандемії», – читаємо ми.

«Загалом у березні 2022 року в мережі було активних 681,5 тисячі пропозицій роботи. Це означає збільшення на 93 тисячі порівняно з лютим. Цей зріст, ймовірно, пов’язаний з великою кількістю пропозицій сезонної роботи,- наприклад, у будівництві, харчовій промисловості чи громадському харчуванні. "- додав він.

Ринок праці та війна в Україні

Звіт Гранта Торнтона і Елемента був першим, який написав щоденник Rzeczpospolita. В інтерв’ю виданню експерти наголосили, що на березневу ситуацію на ринку праці вплинула війна в Україні.

Лукаш Козловський, головний економіст Федерації польських підприємців, зазначив, що відтік тисяч українців, які раніше працювали в Польщі, і виїхали воювати на захист рідної землі після початку війни, раптово збільшив кількість вакансії в будівництві, транспорті, логістиці та промисловості.

«За останніми українськими даними, в Україну повернулося понад 200 тисяч чоловіків, у тому числі значна частина - з Польщі. За статистикою ZUS, у березні з її бази зняли 86 400 громадян України (у лютому 71 600). Це може показати масштаб від’їздів на війну, а отже і збільшення кількості вакансій, що змусило компанії посилити рекрутингову активність», - пише Rzeczpospolita.

Президент Закладу соціального страхування проф. Гертруда Усцінська зазначає, що дані про заяви на реєстрацію страхування вищі за дані про зняття з реєстрації, вона додає: – Це означає, що протягом цього періоду роботодавці або надали працівникам відпустки, або прийняли інші рішення »

Міністр інфраструктури Анджей Адамчик у четвер в ефірі 1 програми Польського радіо визнав, що «спостерігається відтік працівників з України, які повернулися додому, щоб захищати Україну від російської агресії». – Підраховано, що це - до 30 %. працівників, а в галузі автотранспорту – до 40 %. В умовах нестачі робочої сили присутність працівників з України відіграє дуже важливу роль у реалізації наших амбіціозних планів, - зазначив міністр.

Мачей Міхалевський, президент фірми Element, зазначає, що «безліч пропозицій роботи в Польщі є гарною новиною для громадян з України, які втекли до нашої країни від війни».

- Можливо, вони не завжди зможуть знайти роботу за своєю професією, але вони точно зможуть утриувати себе тут, приймаючи, принаймні на початку, пропозиції нижче своєї кваліфікації, - додає Міхалевський.

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Autor:red.

Źródło: PAP

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