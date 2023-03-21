Рейтинг найщасливіших країн світу. На якому місці Польща?

Фінляндію вшосте поспіль визнали найщасливішою країною світу згідно з World Happiness Report. Інші скандинавські країни також потрапили до лідерів. У першій двадцятці є одна новинка - наш сусід. А на якому місці опинилася Польща?

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Рейтинг найщасливіших країн світу - World Happiness Report - щороку складається ініціативою ООН, Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Він містить дані, зібрані за допомогою опитувань Gallup World Polls у понад 100 країнах. Країни ранжуються за рівнем щастя, що розуміється як середня оцінка якості життя, висловлена ​​жителями за три попередні роки, в даному випадку в 2020-2022 роках.

"Фінляндія продовжує займати перше місце шостий рік поспіль, значно випереджаючи інші країни", - підкреслили автори звіту. Лідирували, як і в попередні роки, країни Північної Європи. Єдиним новачком у топ-20 порівняно з попередніми роками є Литва, яка з 2017 року піднялася більш ніж на 30 позицій.

Топ-20 найщасливіших країн світу:

1. Фінляндія

2. Данія

3. Ісландія

4. Ізраїль

5. Нідерланди

6. Швеція

7. Норвегія

8. Швейцарія

9. Люксембург

10. Нова Зеландія

11. Австрія

12. Австралія

13. Канада

14. Ірландія

15. США

16. Німеччина

17. Бельгія

18. Чехія

19. Велика Британія

20. Литва

Що робить фінів найщасливішими у світі?

- Фінляндія, схоже, виділяється завдяки здатності фінської системи соціального забезпечення зробити так, щоб її громадяни відчували турботу. Такі питання, як відносно щедра допомога по безробіттю та майже безкоштовне медичне обслуговування, допомагають пом’якшити джерела нещастя, через що у Фінляндії менше людей дуже незадоволених своїм життям, - сказав Франк Мартела з фінського університету Aalto журналу Forbes. Експерти також відзначають, що фіни цінують навколишнє середовище у своїй країні, в якому вони почуваються здоровими та безпечними.

Рейтинг найщасливіших країн світу - де знаходиться Польща?

Польща зайняла 39 місце і таким чином покращила свою позицію. Минулого року ми були на 48 місці, а найнижче місце в Європі має Україна (92). Росія зайняла 70 місце, останнє місце в рейтингу посів Афганістан (137). За ним йдуть Ліван (136), Сьєрра-Леоне (135) і Зімбабве (134).

Źródło: red.