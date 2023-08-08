Рейтинг найкращих міст для життя в Польщі. Є сюрпризи

8 sierpnia 2023, 20:20
Autor:
Łukasz
Łubian
Źródło:
TVN24
Ranking najlepszych miast do życia w Polsce
Ranking najlepszych miast do życia w Polsce
TVN24
TVN24Рейтинг найкращих міст для життя в Польщі

Оголошено результати рейтингу найкращих міст для життя в Польщі. Варшава далеко позаду, Краків теж поза подіумом. У списку багато сюрпризів. Подаємо матеріал Лукаша Лубяна з програми "Польща і світ".

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Познань заявляє про себе з найкращого боку. - Я дуже добре знаю Познань і дуже тішуся, що знаю. У Познані відбувається багато подій - як культурних, так і спортивних. Пам’ятки дуже гарні, можна багато відвідати, відпочити, - сказав Стефан Журек, житель Познані.

Найкращі міста для життя в Польщі

Business Insider підготував рейтинг 16 воєводських міст. Столиця Великопольщі посіла перше місце, а це означає, що там полякам живеться найкраще.

- Живеться добре, заважає тільки ремонт. (...) Коли справа доходить до якості життя, то справді добре, - сказав Антоній, ще один житель Познані.

- Цей рейтинг настільки хороший і цікавий для міста тому, що порівнює 16 найбільших міст Польщі, - підкреслила Івона Матущак-Шульц з міського уряду в Познані.

Business Insider взяв до уваги шість категорій: безробіття, зарплати, доступність житла та медичного обслуговування, злочинність і якість повітря.

- Нам треба було спиратися на якісь точні дані, - пояснив Даміан Сломський з Business Insider.

У рейтингу чим менше очок, тим вище місце. Познань входить до першої десятки в усіх категоріях, що забезпечує їй лідируючу позицію. Кілька елементів виявилися вирішальними.

- Показник пов'язаний з безробіттям, яке є найнижчим у Польщі. Другий показник пов’язаний з оплатою праці, а третій - із цінами на житло, які є дуже помірними, - сказала Матущак-Шульц.

Друге і третє місце

Друге місце в рейтингу зайняли Катовіце. Столиця Верхньої Сілезії перемагає в категорії доступності житла, але чиновники надзвичайно радіють іншому.

- Великим успіхом є, як би це дивно не звучало, восьме місце за якістю повітря. Загалом Силезьке воєводство в Польщі сприймають у цьому плані дуже негативно. Завжди говорили, що Сілезія сіра, що тут нема чим дихати, що повітря погане. І протягом багатьох років у Катовіце, а також у сусідніх містах ми робимо ряд заходів, щоб забезпечити якомога кращу якість повітря, - зазначила Сандра Гайдук з міського уряду Катовіце.

Останнє місце на подіумі рейтингу зайняло місто, де точно можна дихати на повну.

- Третє місце зайняло Ополє, трохи темна конячка в цьому рейтингу, яке може похвалитися найкращою якістю повітря серед міст, які ми аналізували, - сказав Сломський з Business Insider.

- Ми задоволені, це честь, ми відчуваємо, що нас цінують. Приємно випередити Варшаву, звісно, з усією повагою до Варшави, - заявив мер Ополя Аркадіуш Вишнєвський.

Він також розповів про переваги міста.

- Перш за все, це столиця польської пісні і вже одне це зобов’язує. (...) Ідеальне місто для життя, таке місто за 15 хвилин, повне зелені, велосипедних доріжок, не надто велике і не надто маленьке, тобто таке, де життя не марнується на дорогу, - перераховував мер.

- Люди хочуть жити спокійніше. Ковід навчив нас того, що ми хочемо мати час для себе, що ми цінуємо кожну хвилину нашого життя, - сказала економіст Анна Голембіцька з Центру ім.Адама Сміта. У результаті - на її думку - великі міста через проблеми зі сполученням часто програють.

І тому Варшава та Краків, хоча в економічному відношенні вони є лідерами, коли йдеться про високі зарплати та низький рівень безробіття, опинилися в нижній частині рейтингу через екстремальні ціни на житло та погану якість повітря.

- У випадку з Варшавою, наприклад, великою проблемою виявилася якість повітря. Вона посіла останнє місце в цій категорії з 16 міст, які ми аналізували, - сказав Сломський.

Познань ilolab / Shutterstock.com

Останнє місто в рейтингу

Замикає список Білосток. Однак варто нагадати, що три роки тому в рейтингу порталу Otodom вартість життя в Білостоці була найнижчою, а в його останній версії виявляється, що там живуть одні з найщасливіших людей у Польщі.

- Я тут живу з народження, мені воно дуже подобається і на жодне інше я б не проміняла, - сказала жителька Білостока.

Інша додала: "Мені дуже подобається, що Білосток розвивається, що він розширюється, що є багато змін і багато нових житлових масивів, магазинів і так далі". - Це гарне місто, привітне, безпечне, - підхоплює ще одна жителька.

Найкращі міста для життя в Польщі за версією Business Insider:

1. Познань - 28 балів, 2. Катовіце - 39 балів, 3. Ополе - 42 бали, 4. Вроцлав - 44 бали, 5. Ольштин - 44 бали, 6. Бидгощ - 48 балів, 7. Гожув Великопольський - 48 балів, 8. Жешув - 52 бали, 9. Лодзь - 52 бали, 10. Люблін - 53 бали, 11. Краків - 54 бали, 12. Гданськ - 55 балів, 13. Щецин - 59 балів, 14. Варшава - 60 балів, 15. Кєльце - 64 бали, 16. Білосток - 74 бали

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Autor:Łukasz Łubian

Źródło: TVN24

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PAP, CNN, tvn24.pl, mfa.gov.ge, tvn24.pl

W połowie lipca na świat przyszedł kolejny już w stołecznym zoo myszojeleń, czyli kanczyl jawajski. Jego rodzicami są Linda i Arnold.

Ma zaledwie 10 centymetrów, ale jest "dość samodzielny"

Ma zaledwie 10 centymetrów, ale jest "dość samodzielny"

8 sierpnia 2023, 19:19
Autor:
dg/gp
Źródło:
PAP