Речник уряду про слова Зеленського: сподіваюся, вони не адресовані Польщі

Речник уряду Пьотр Мюллер прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, які прозвучали під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. - Сподіваюся, це не слова на адресу Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася. Я б не хотів їх так сприймати, - сказав він у середу в ефірі RMF FM.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок у Нью-Йорку, що "те, що ми бачимо, викликає занепокоєння, що дехто в Європі, як і деякі наші друзі в Європі, грають з нашою солідарністю в політичному театрі, перетворюючи питання зерна на трилер".

- Здавалось би вони грають один для одного, а насправді допомагають готувати сцену для актора з Москви, - сказав український лідер.

Речник уряду Пьотр Мюллер прокоментував ці слова в середу вранці в ефірі RMF FM. - Сподіваюся, це слова не на адресу Польщі. Назва нашої країни там не згадувалася. Я б не хотів їх так сприймати, - сказав він.

- З самого початку, у конфлікті, спричиненому Росією, ми поводилися так, щоб зберегти безпеку Європи, України, але також і Польщі, - сказав він.

Володимир Зеленський під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку JUSTIN LANE/PAP/EPA

На запитання, чи чув він ці слова і чи не думає, що вони адресовані безпосередньо нам, він сказав, що "в таких ситуаціях завжди потрібні холоднокровні висловлювання".

- Те, що ми робимо, ми робимо продумано, тобто допомагаємо Україні у військовій сфері, - додав Мюллер.

- Але в економічних і аграрних питаннях ми повинні захищати польські інтереси, - підкреслив він.

На запитання, чи можна в цьому випадку вже говорити про торгову війну, Мюллер сказав, що "ембарго діє вже кілька місяців, отже, щось ніхто не називає це торговою війною".

- До міжнародного бізнесу треба ставитися холоднокровно, - сказав він.

Справа українського зерна

Після рішення Єврокомісії в п'ятницю не продовжувати ембарго на експорт українського збіжжя до п'яти так званих прифронтових країн, Польща, Словаччина та Угорщина ввели заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

У п’ятницю ввечері на сайті Урядового центру законодавства опубліковано проект постанови міністра розвитку та технологій про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України до Польщі, зокрема: пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику. Постанова набула чинності в суботу, 16 вересня.

У понеділок Міністерство економіки України повідомило, що Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Угорщини та Словаччини.

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Autor:Ред.

Źródło: RMF FM, TVN24, PAP