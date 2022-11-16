Речник уряду: підвищено готовність окремих підрозділів, перевіряємо питання 4 статті НАТО

- Ми вирішили підвищити готовність деяких військових підрозділів у Польщі та підвищити готовність підрозділів інших структур, - сказав речник уряду Пьотр Мюллер на прес-конференції після наради в Бюро національної безпеки. За його інформацією, в Грубешівському повіті стався вибух, в результаті якого загинули двоє громадян Польщі.

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> У селі Пшеводув Грубешівського району стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.

> Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, за згодою президента Анджея Дуди, скликав засідання Бюро національної безпеки.

> Після вечірньої наради в БНБ речник уряду повідомив, що було вирішено підвищити бойову готовність деяких підрозділів.

> Речник уряду також додав, що польська влада перевіряє наявність підстав для запуску процедур відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.

> Речник Пентагону на прес-конференції заявив, що американська сторона не може підтвердити інформацію про те, що російська ракета впала на територію Польщі. Водночас він запевнив у серйозному підході до цих повідомлень і підкреслив, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

На конференції після зустрічі в Бюро національної безпеки речник уряду Пьотр Мюллер заявив, що буде видано коротке комюніке, аби воно мало чіткий і точний характер, щоб інформація не була спотворена.

- Сьогодні в Грубешівському повіті стався вибух, який призвів до загибелі двох громадян Польщі, - повідомив він.

- Зараз на місці працюють наші служби, які з:ясовують ситуацію, що сталася", - додав він.

+ У зв’язку з ситуацією були запроваджені процедури, які передбачені в такій ситуації, в тому числі щойно прийнято рішення про підвищення готовності деяких бойових військових підрозділів у Польщі та підвищення бойової готовності підрозділів силових служб на території нашої країни, - сказав речник уряду.

Мюллер додав, що "щойно ми також вирішили перевірити, чи є підстави для запуску процедур згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору", де йдеться про консультації союзників.

Голова БНБ: президент розмовляв з генсеком НАТО

Голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра заявив, що президент Анджей Дуда мав розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

- Ми перевіряємо, чи є підстави для застосування статті 4 Альянсу, тобто консультацій з усіма членами Альянсу щодо відповідної реакції. Ми перебуваємо в дуже інтенсивному контакті з ключовими союзниками, ми очікуємо переговорів з американською стороною, - сказав Сєвєра.

Він зазначив, що "кожне повідомлення вимагає великої обережності, тому ми обмежуємося тією інформацією, яку я вам зараз надаю".

Стаття 4 Північноатлантичного договору - що це?

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що "сторони консультуються одна з одною, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін знаходяться під загрозою".

Реакція Пентагону

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив на прес-конференції, що Пентагон не може підтвердити інформацію про те, що російська ракета впала на територію Польщі. При цьому він додав, що серйозно ставиться до повідомлень і підкреслив, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP