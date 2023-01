Речник уряду Німеччини: ми передамо Україні танки "Леопард 2"

czytaj dalej

Dodatek elektryczny i do gazu mają złagodzić skutki rosnących cen energii elektrycznej w 2023 roku. Kto ma prawo do dopłat do prądu i gazu? Jakiej wysokości dopłaty można dostać do prądu, a ile do gazu? Jakie wnioski i oświadczenia należy złożyć? Wyjaśniamy.