Речник уряду Німеччини: ми передамо Україні танки "Леопард 2"

Німеччина надішле Україні танки Leopard 2 і схвалить їх передачу країнами-партнерами, - підтвердив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

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Першим кроком Німеччини буде поставка в Україну 14 машин. Також найближчим часом мають розпочатися навчання українських військових у Німеччині, - зазначив речник, додавши, що разом із танками Берлін надасть необхідне матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси.

Штеффен Хебештрайт заявив, що метою є швидке створення двох батальйонів танків Leopard 2. У збройних силах країн НАТО кількість танків в одному батальйоні незначно коливається, але зазвичай становить від 50 до 60 одиниць.

Пісторіус: історичне рішення

Рішення прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зауважив, що Німеччина не хоче ставати стороною конфлікту. "Тому всі дії ми повинні робити у погодженні із нашими союзниками", - зазначив він.

Пісторіус зазначив, що його країна зможе поставити Україні перші танки "Леопард 2" приблизно через три місяці. Він додав, що "дуже скоро" німецькі збройні сили почнуть навчати українських солдатів.

Рішення про поставку танків міністр охарактеризував як "історичне, оскільки (процес ухвалення рішень) здійснюється в міжнародно скоординований спосіб і тому, що він відбувається (в час) надзвичайно вибухонебезпечної ситуації в Україні ".

Спочатку Німеччина поставить відносно нові танки Leopard зі складів Бундесверу, щоб разом з партнерами надати Україні перший батальйон. На другому етапі буде сформовано другий батальйон зі старіших танків Leopard. Пісторіус сказав, що це "займе трохи більше часу".

- Мета полягає в тому, щоб мати можливість доставити якомога швидше, - пояснив міністр, якого цитує портал ARD TV. Пісторіус анонсував подальші переговори з партнерами щодо запланованих поставок. Він згадав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.

Зеленський: важливі рішення

Президент України Володимир Зеленський оцінив ці рішення як важливі та своєчасні. "Я щиро дякую канцлеру (Олафу Шольцу) і всім нашим друзям у Німеччині", - написав він.

Глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак оцінив, що у справі танків для України зроблено "перший крок". Наступним кроком Єрмак назвав "танкову коаліцію". Потім він додав: "Потрібно багато "леопардів".

Моравецький: великий крок до того, аби зупинити Росію

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький подякував канцлеру Олафу Шольцу. "Рішення відправити "Леопарди" в Україну - це великий крок до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - написав він у Twitter.

Польські "Леопарди" для України

11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування міжнародної коаліції у цьому питанні. Як підкреслив він, "перш за все ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція".

Президент повідомив, що йдеться про роту танків Leopard 2 у версії A4. У свою чергу, в повідомленні уряду Німеччини в середу йдеться про Leopard 2 A6.

У вівторок віце-прем'єр-міністр, голова Міноборони Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина вже отримала польський запит на згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Блащак закликав німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками, адже на кону безпека всієї Європи.

Leopard 2 - основний бойовий танк виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Його перші версії надійшли на озброєння німецької армії в 1979-1980 роках. З того часу були створені нові модифікац. Зараз Leopard 2 використовують багато європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Туреччина, Іспанія, Греція, Данія та Норвегія, а також країни, що не входять до НАТО – Швеція, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

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Autor:red.

Źródło: Reuters, PAP, TVN24