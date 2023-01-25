Речник уряду Німеччини: ми передамо Україні танки "Леопард 2"

25 stycznia 2023, 17:01
Autor:
red.
Źródło:
Reuters, PAP, TVN24
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Pistorius: wszystkie działania musimy podejmować w uzgodnieniu z sojusznikami
TVN24/Reuters
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Німеччина надішле Україні танки Leopard 2 і схвалить їх передачу країнами-партнерами, - підтвердив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

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Першим кроком Німеччини буде поставка в Україну 14 машин.  Також найближчим часом мають розпочатися навчання українських військових у Німеччині, - зазначив речник, додавши, що разом із танками Берлін надасть необхідне матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси.

 Штеффен Хебештрайт заявив, що метою є швидке створення двох батальйонів танків Leopard 2. У збройних силах країн НАТО кількість танків в одному батальйоні незначно коливається, але зазвичай становить від 50 до 60 одиниць.

Пісторіус: історичне рішення

Рішення прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який зауважив, що Німеччина не хоче ставати стороною конфлікту. "Тому всі дії ми повинні робити у погодженні із нашими союзниками", - зазначив він.

Пісторіус зазначив, що його країна зможе поставити Україні перші танки "Леопард 2" приблизно через три місяці. Він додав, що "дуже скоро" німецькі збройні сили почнуть навчати українських солдатів.

Рішення про поставку танків міністр охарактеризував як "історичне, оскільки (процес ухвалення рішень) здійснюється в міжнародно скоординований спосіб і тому, що він відбувається (в час) надзвичайно вибухонебезпечної ситуації в Україні ".

Спочатку Німеччина поставить відносно нові танки Leopard зі складів Бундесверу, щоб разом з партнерами надати Україні перший батальйон. На другому етапі буде сформовано другий батальйон зі старіших танків Leopard. Пісторіус сказав, що це "займе трохи більше часу".

- Мета полягає в тому, щоб мати можливість доставити якомога швидше, - пояснив міністр, якого цитує портал ARD TV. Пісторіус анонсував подальші переговори з партнерами щодо запланованих поставок. Він згадав Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію.

Зеленський: важливі рішення

Президент України Володимир Зеленський оцінив ці рішення як важливі та своєчасні.  "Я щиро дякую канцлеру (Олафу Шольцу) і всім нашим друзям у Німеччині", - написав він.

Глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак оцінив, що у справі танків для України зроблено "перший крок".  Наступним кроком Єрмак назвав "танкову коаліцію".  Потім він додав: "Потрібно багато "леопардів".

Моравецький: великий крок до того, аби зупинити Росію

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький подякував канцлеру Олафу Шольцу. "Рішення відправити "Леопарди" в Україну - це великий крок до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - написав він у Twitter.

Польські "Леопарди" для України

11 січня у Львові президент Анджей Дуда заявив, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard 2 у рамках формування міжнародної коаліції у цьому питанні. Як підкреслив він, "перш за все ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція".

Президент повідомив, що йдеться про роту танків Leopard 2 у версії A4. У свою чергу, в повідомленні уряду Німеччини в середу йдеться про Leopard 2 A6.

У вівторок віце-прем'єр-міністр, голова Міноборони Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина вже отримала польський запит на згоду на передачу Україні танків Leopard 2. Блащак закликав німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками, адже на кону безпека всієї Європи.

Leopard 2 - основний бойовий танк виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Його перші версії надійшли на озброєння німецької армії в 1979-1980 роках. З того часу були створені нові модифікац. Зараз Leopard 2 використовують багато європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Туреччина, Іспанія, Греція, Данія та Норвегія, а також країни, що не входять до НАТО – Швеція, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

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Autor:red.

Źródło: Reuters, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Dariusz Majgier/Shutterstock

Niemcy
Ukraina
Boris Pistorius
Wołodymyr Zełenski
Wojna w Ukrainie
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Autor:
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Źródło:
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Autor:
kk/r
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Autor:
mag/
tam
Źródło:
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Autor:
mg/r
Źródło:
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Rzecznik niemieckiego rządu: przekażemy Ukrainie czołgi Leopard 2

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Autor:
ft,
akw/kg
Źródło:
Reuters, PAP, TVN24

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Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

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Autor:
red.
Źródło:
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Autor:
mag/
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Źródło:
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jdw//az
Źródło:
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eŁKa/tam
Źródło:
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Autor:
dk,
bp/
tam
Źródło:
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Przez tydzień szukali zagubionego psa, odnalazł się w studzience kanalizacyjnej

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Autor:
bp
Źródło:
TVN24, #FotOnSzczecin

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wac//mm
Źródło:
CNN

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25 stycznia 2023, 16:33
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

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18. urodziny "Szkła Kontaktowego". Prowadzący Katarzyna Kasia i Tomasz Sianecki o fenomenie i kulisach programu

18. urodziny "Szkła Kontaktowego". Prowadzący Katarzyna Kasia i Tomasz Sianecki o fenomenie i kulisach programu

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Autor:
ks/kab
Źródło:
TVN24

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 25 stycznia 2023, 12:02
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

Jest miejsce, gdzie finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są wyjątkowo gorące, a przedmiotem zażartej licytacji może być... ptasie mleczko. Polski dziennikarz Jacek Kaczyński opowiedział nam, jak gra WOŚP na Bali.

Tu finały WOŚP są wyjątkowo gorące. "Klimat to nie pogoda, klimat to ludzie i ich serca"

Tu finały WOŚP są wyjątkowo gorące. "Klimat to nie pogoda, klimat to ludzie i ich serca"

25 stycznia 2023, 11:59
Autor:
am
Źródło:
TVN24.pl

Władze Świnoujścia (woj. zachodniopomorskie) w ramach wsparcia 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowały kilka aukcji. Zwycięzca jednej z nich będzie mógł przespacerować się budowanym wciąż tunelem pod Świną przed jego otwarciem. W innej z licytacji można - na jeden dzień - zostać prezydentem miasta.

Tunel pod Świną jest w budowie, ale będzie można się nim przespacerować. Świnoujście wspiera WOŚP

Tunel pod Świną jest w budowie, ale będzie można się nim przespacerować. Świnoujście wspiera WOŚP

25 stycznia 2023, 14:47
Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Pomorze

Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef MON, przekazał w mediach społecznościowych, że jest po rozmowie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem na temat nowych planów wsparcia wojskowego Polski i USA dla Ukrainy. "Poruszyliśmy także kwestie kolejnych szkoleń ukraińskich żołnierzy na przeznaczonym do przekazania sprzęcie" - dodał.

Błaszczak rozmawiał z Austinem o wsparciu wojskowym dla Ukrainy

Błaszczak rozmawiał z Austinem o wsparciu wojskowym dla Ukrainy

25 stycznia 2023, 16:08
Autor:
mjz/dap
Źródło:
PAP

Polski użytkownik TikToka zamieścił nagranie, w którym przekonywał, że Polska planowała przekazać Ukrainie czołgi Leopard wraz z załogami. Materiał ten od razu podchwyciła rosyjska propaganda. MON dementuje.

Polska przekaże czołgi wraz z załogami? Jak polski fejk trafił do rosyjskich mediów

Polska przekaże czołgi wraz z załogami? Jak polski fejk trafił do rosyjskich mediów

25 stycznia 2023, 15:58
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24
Zabił 15-miesięczną Hanię i uciekł. "Myślałem, że zahaczyłem rowerzystę". Jest wyrok sądu

Zabił 15-miesięczną Hanię i uciekł. "Myślałem, że zahaczyłem rowerzystę". Jest wyrok sądu

25 stycznia 2023, 8:31
Klaudia
Ziółkowska
Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Serial "The Last of Us" od swojej premiery zbiera wśród widzów doskonałe oceny. Zachwytu nie kryją także osoby, które grały wcześniej w grę, której adaptacją jest serial HBO. W sieci wymieniają się one scenami z obu produkcji, doceniając kreatywność i piękno, z jakim twórcy serialu zdołali odtworzyć szczegóły znane z gry wideo.

"To doprowadziło mnie do łez". Widzowie "The Last of Us" zachwyceni podobieństwami do gry

"To doprowadziło mnie do łez". Widzowie "The Last of Us" zachwyceni podobieństwami do gry

25 stycznia 2023, 16:36
Autor:
wac//mm
Źródło:
tvn24.pl

Ruben Östlund, dwukrotny zdobywca Złotej Palmy, jest nominowany do Oscara za reżyserię i scenariusz kinowego hitu "W trójkącie". Twórca, który dał się poznać jako artysta bawiący się konwencjami i konwenansami, zaskakuje również poza filmem. W rozmowie z reporterem tvn24.pl Tomaszem-Marcinem Wroną, złożył deklarację, a jej spełnienie uzależnił od nominacji do Oscara.

Ruben Östlund raz słowa nie dotrzymał. Zapewnił, że tego nie powtórzy

Ruben Östlund raz słowa nie dotrzymał. Zapewnił, że tego nie powtórzy

25 stycznia 2023, 16:45
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl