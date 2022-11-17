Речник МЗС: тимчасового повіреного посольства Польщі в Москві викликали до російського МЗС

Тимчасового повіреного у справах посольства Польщі в Москві Яцека Слядевського викликали в середу в МЗС Росії, - повідомив речник польського МЗС Лукаш Ясіна. Він додав, що розмова тривала близько 20 хвилин і була пов'язана з попереднім викликом російського посла Сергія Андрєєва в МЗС Польщі. У вівторок у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета. В результаті вибуху загинуло двоє чоловіків.

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- Ми підтверджуємо, що тимчасово повірений у справах посольства Польщі в Москві Яцек Слядевський був викликаний в МЗС Росії в середу. Ця розмова тривала близько 20 хвилин і, звичайно, була пов’язана з вчорашнім викликом посла Сергія Андрєєва тут, у Варшаві. Це все, що ми можемо повідомити на даний момент, - сказала Ясіна Польському Агентству Преси.

Він додав, що посол Польщі Кшиштоф Краєвський "сьогодні відлітає до Москви, але зараз перебуває у Варшаві, куди приїхав у зв'язку зі святкуванням Дня закордонної служби".

Російського посла викликали до МЗС Польщі у зв'язку з подією у Пшеводові

У вівторок російського дипломата викликали до МЗС Польщі у зв'язку з вибухом у Пшеводові. Лукаш Ясіна розповів TVN24, що Сергій Андрєєв прибув до садиби МЗС у вівторок близько 23:30 і провів у будівлі чотири хвилини.

- Його прийняв міністр закордонних справ, який зачитав йому нашу позицію щодо того, що сталося. Пам’ятаймо, якими б не були висновки щодо ракети, цю війну розпочала Росія, і в районі Пшеводова ніколи б не було жертв, якби не російська агресія, - додав Ясіна.

Речник МЗС Польщі також розповів в ефірі TVN24, що "посол Андрєєв прийняв до відома" позицію МЗС і "залишив будівлю без будь-яких виявів люб'язності чи ввічливості". Ясіна додав, що російському послу "не було що сказати".

На запитання кореспондента TVN24, що саме польська сторона передала Росії в ноті, Ясіна додав: "У всьому, що відбувається в тому регіоні, винна російська агресія, і ми вимагаємо від Росії пояснень щодо цього".

Комюніке, опубліковане близько опівночі

Повідомлення про виклик посла в МЗС Ясіна опублікував близько опівночі.

"15 листопада 2022 року протягом кількох годин спостерігався масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. Постраждали двоє громадян Польської Республіки", - йдеться у заяві.

За даними міністерства, "у зв'язку з цією подією міністр закордонних справ проф. Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС з вимогою негайно надати детальні пояснення".

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP