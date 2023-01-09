Речник МОЗ: Грип на першому місці. Пік зараження вірусом РСВ позаду

9 stycznia 2023, 19:20
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o liczbie zakażeń wirusem grypy i wirusem RSV
Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o liczbie zakażeń wirusem grypy i wirusem RSV
TVN24
TVN24Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o liczbie zakażeń wirusem grypy i wirusem RSV

Ми бачимо, що пік заражень вірусом РСВ (Респіраторно-минцитіальний вірус - збудник гострої хвороби з групи ГРВІ - ред.), напевно, позаду і наразі на перше місце уже вийшов грип, - сказав речник Міністерства здоров'я в інтерв’ю TVN24. Войцєх Андрусєвич також розповів про постанову міністра охорони здоров’я щодо відшкодування комбінованих диференційних тестів, яке "фактично починає працювати від сьогодні". 

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- Це спеціальні тести, які мають проводити медсестра, лікар і діагност, а не застосовувати індивідуально вдома, - зазначив він.

Речник Міністерства здоров'я, який був гостем ранкової розмови на TVN24, розповів про епідемічну ситуацію в Польщі, пов’язану з грипом та RSV-інфекціями. Він зазначив, що останні доступні дані свідчать про 300 000 заражень грипом на тиждень.  

- Тобто ми говоримо про понад 40 тисяч заражень на добу. У нас офіційно зареєстровано ковід-інфікування в межах 420 на добу, тому цей масштаб, безумовно, досить високий, - сказав він.

- Ми відстежуємо заповнення ліжок. Для нас особливо важлива заповненість дитячих ліжок. Є певний позитивний сигнал, звісно, ​​пов’язаний, зокрема, із різдвяними та новорічними святами, що це зростання заповнюваності лікарняних ліжок у дітей пригальмувало. На даний момент показник коливається на рівні 9 тисяч, але у нас в системі підготовлено 17 тисяс ліжок, - сказав він.

Речник Міністерства здоров'я закликав робити щеплення від грипу. 

- Вакцин на ринку не бракує. Зараз ми маємо на ринку щонайменше один мільйон вакцин для використання та підтвердження поставки ще мільйона, - додав він.

Речник МЗ: на перше місце вибився грип

Андрусєвич зазначив, що "два-три тижні тому ми говорили, принаймні у дітей, про збільшення випадків вірусу RSV".  

- Коли ми ще оцінювали дані тижневої-півторатижневої давності, то в лікарнях заповнюваність ліжок через вірус RSV була в межах 1700-1800, в той час як через грип у нас було 700-800 випадків, - пояснив він.

- Сьогодні, коли ми знову оцінюємо ситуацію, ми маємо орієнтовно 1200 госпіталізацій по РСВ і 1200 по грипу. Ми бачимо, що цей пік РСВ-інфекцій, мабуть, уже позаду, тому що зазвичай госпіталізація - це тиждень-два після зараження, а зараз уже грип вибився на перше місце, - сказав він.

А як щодо тестів?

У речника Міністерства здоров'я також поцікавилися, коли очікувати диференціальних тестів.  

- Ми сказали, що в цей новорічний період будуть комбо-тести, тобто тести, які розрізняють інфікування вірусом грипу А і В, а також RSV і COVID-19, і вони є, - відповів він.

- Міністр (здоров’я, Адам Нєдзєльський - ред.) у четвер підписав розпорядження, яке дозволяє відшкодовувати комбо-тести у первинній медичній допомозі. Ця постанова набула чинності відповідно до закону в п'ятницю, тому з сьогоднішнього дня вона реально починає працювати, - сказав Андрусєвич.

- Сьогодні до 8-ї години інформаційна система Національного фонду здоров'я надсилає всім суб’єктам первинної медичної допомоги країни інформацію про можливість відшкодування вартості тестів та про кількість виробників, дистриб’юторів та імпортерів тестів на ринку.(…) Дефіциту цих тестів не буде, - додав він.

При цьомуВін також зазначив, що "це спеціальні обстеження, які повинні проводитися медсестрою, лікарем і діагностом, а не проводити індивідуально вдома". – Я думаю, що якщо сьогодні почнеться забезпечення, то (…) Національний фонд здоров’я зможе рефінансувати тести, – оцінив він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Grypa
Resort zdrowia
Wirus RSV
Szczepionki
Covid-19
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