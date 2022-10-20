Реактивні артилерійські системи з Південної Кореї. Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак схвалив контракт
Маріуш Блащак, віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони, схвалив рамкову угоду про закупівлю 288 комплектів ракетної артилерійської системи K239 Chunmoo у Південної Кореї разом із боєприпасами. - Перший дивізіон Chunmoo буде доставлениц до Польщі наступного року, - сказав він. - Загрози у світі змусили європейські країни зосередитися на зміцненні своїх збройних сил. Ми почали цей процес раніше, ніж наші союзники по НАТО, - додав міністр.
Угода, схвалена в середу міністром національної оборони, передбачає можливість закупівлі самохідних колісних пускових установок з дальністю - залежно від боєприпасів - приблизно 80 або 290 кілометрів. Перші 18 пускових установок на шасі Jelcz мають бути поставлені разом із боєприпасами наступного року.
Що, крім контракту на купівлю артилерії?
Рамкова угода відкриває шлях до виконавчих угод, Міністерство національної оборони передбачає, що контракт супроводжуватиметься замовленнями в польській промисловості, яка поставить системи бойового управління, машини командування, машини технічної підтримки, транспортних перевезення боєприпасів та технічної евакуації.
Глава Міноборони подякував за дуже плідну співпрацю між Польщею та Південною Кореєю у сфері оборони. - Аналіз війни в Україні, особливо аналіз ефективної оборони від російського вторгнення з української сторони, свідчить про велике значення і велику вагу артилерії. Тому ми вирішили посилити польську артилерію, особливо реактивну, – наголосив віце-прем’єр.
Chunmoo і HIMARS
Він нагадав, що у 2019 році Польща підписала з США угоду про придбання дивізіону HIMARS для польських збройних сил. За його словами, наступного року буде поставка цієї техніки. - Ми подавали запит на більший обсяг цієї техніки більші поставки, але, на жаль, через обмежені виробничі можливості це обладнання не буде доставлено нам у задовільний термін, - повідомив глава Міноборони.
- У зв'язку з цим ми почали з Південною Кореєю, з нашим перевіреним партнером, з нашими друзями, переговори, результатом яких є підписання сьогодні рамкової угоди, - сказав він.
Як зазначив глава Міноборони, Chunmoo за характеристиками дуже схожі на HIMARS. - Це дуже хороша зброя, дуже хороше обладнання, і я думаю, що наш спільний польсько-корейський успіх полягає в тому, що наступного року перший дивізіон Chunmoo буде доставлений до Польщі, - підкреслив Блащак.
Пускові установки - південнокорейські, вантажівки Jelcz -польські
Ще одним успіхом, зазначив він, є те, що цей дивізіон Chunmoo буде встановлено на польських вантажівках Jelcz, які будує Польська група озброєнь. - Він також буде оснащений польським зв'язком і польською системою управління полем бою, що забезпечить його операційну боєготовність так само в наступному році, - підкреслив віце-прем'єр-міністр.
Починається транспортування корейських танків і гармат-гаубиць до Польщі
Після затвердження угоди про закупівлю глава Міноборони зазначив, що цього ж дня в Сеулі відбулася презентація військової техніки, яку розпочинають транспортувати до Польщі. Він зазначив, що це 24 гармати-гаубиці K9 і 10 танків K2, які цього року будуть взяті на озброєння польською армією.
- Загрози у світі змусили європейські країни зосередитися на зміцненні своїх збройних сил. Ми почали цей процес раніше, ніж наші союзники по НАТО, - зазначив Блащак. Він підкреслив, що Польща витрачає на оборону понад 2 відсотки ВВП.
"Йдеться про те, щоб ефективно стримати агресора"
Глава Міноборони підкреслив, що корейська оборонна промисловість є високорозвиненою, а польсько-корейська співпраця, як на рівні президентів, так і керівників Міноборони, є доказом того, що "разом Польща і Корея можуть забезпечити мир у світі шляхом зміцнення збройних сил, шляхом реалізації доктрини Північноатлантичного альянсу, яка полягає у стримуванні".
Блащак зазначив, що цими пусковими установками буде оснащена 18-та механізована дивізія, а відтак вони захищатимуть східну Польщу та східний фланг НАТО. - Вони будуть адекватною відповіддю на загрози, які йдуть зі східного боку. Йдеться про ефективне стримування агресора. Йдеться про те, щоб показати і бути достатньо сильним, що агресор не наважився напасти на Польщу, країни Північноатлантичного альянсу, - сказав віце-прем'єр-міністр і глава Міноборони.
- Результатом нашої співпраці є підвищення безпеки у світі, - підкреслив Блащак.
Глава південнокорейського Міноборони: це підтвердження виходу на другий етап співпраці
Міністр національної оборони Південної Кореї Лі Чон Суп заявив, що підписана в середу угода підтверджує вступ до другого етапу співпраці між Польщею та Південною Кореєю. Він додав, що перший етап складався з раніше підписаних різних виконавчих договорів.
Міністр підкреслив, що цього року до Польщі будуть поставлені танки К2 і гаубиці К9. "А наступного року буде ще й літак FA-50", - додав він.
Źródło: tvn24.pl, PAP
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