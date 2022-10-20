Реактивні артилерійські системи з Південної Кореї. Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак схвалив контракт

Маріуш Блащак, віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони, схвалив рамкову угоду про закупівлю 288 комплектів ракетної артилерійської системи K239 Chunmoo у Південної Кореї разом із боєприпасами. - Перший дивізіон Chunmoo буде доставлениц ​​до Польщі наступного року, - сказав він. - Загрози у світі змусили європейські країни зосередитися на зміцненні своїх збройних сил. Ми почали цей процес раніше, ніж наші союзники по НАТО, - додав міністр.

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Угода, схвалена в середу міністром національної оборони, передбачає можливість закупівлі самохідних колісних пускових установок з дальністю - залежно від боєприпасів - приблизно 80 або 290 кілометрів. Перші 18 пускових установок на шасі Jelcz мають бути поставлені разом із боєприпасами наступного року.

Flying Camera / Shutterstock

Що, крім контракту на купівлю артилерії?

Рамкова угода відкриває шлях до виконавчих угод, Міністерство національної оборони передбачає, що контракт супроводжуватиметься замовленнями в польській промисловості, яка поставить системи бойового управління, машини командування, машини технічної підтримки, транспортних перевезення боєприпасів та технічної евакуації.

Глава Міноборони подякував за дуже плідну співпрацю між Польщею та Південною Кореєю у сфері оборони. - Аналіз війни в Україні, особливо аналіз ефективної оборони від російського вторгнення з української сторони, свідчить про велике значення і велику вагу артилерії. Тому ми вирішили посилити польську артилерію, особливо реактивну, – наголосив віце-прем’єр.

PAP/Marcin Obara

Chunmoo і HIMARS

Він нагадав, що у 2019 році Польща підписала з США угоду про придбання дивізіону HIMARS для польських збройних сил. За його словами, наступного року буде поставка цієї техніки. - Ми подавали запит на більший обсяг цієї техніки більші поставки, але, на жаль, через обмежені виробничі можливості це обладнання не буде доставлено нам у задовільний термін, - повідомив глава Міноборони.

- У зв'язку з цим ми почали з Південною Кореєю, з нашим перевіреним партнером, з нашими друзями, переговори, результатом яких є підписання сьогодні рамкової угоди, - сказав він.

Pfc.Sarah Pysher / dvidshub.net

Як зазначив глава Міноборони, Chunmoo за характеристиками дуже схожі на HIMARS. - Це дуже хороша зброя, дуже хороше обладнання, і я думаю, що наш спільний польсько-корейський успіх полягає в тому, що наступного року перший дивізіон Chunmoo буде доставлений ​​до Польщі, - підкреслив Блащак.

Пускові установки - південнокорейські, вантажівки Jelcz -польські

Ще одним успіхом, зазначив він, є те, що цей дивізіон Chunmoo буде встановлено на польських вантажівках Jelcz, які будує Польська група озброєнь. - Він також буде оснащений польським зв'язком і польською системою управління полем бою, що забезпечить його операційну боєготовність так само в наступному році, - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

PGZ S.A.

Починається транспортування корейських танків і гармат-гаубиць до Польщі

Після затвердження угоди про закупівлю глава Міноборони зазначив, що цього ж дня в Сеулі відбулася презентація військової техніки, яку розпочинають транспортувати до Польщі. Він зазначив, що це 24 гармати-гаубиці K9 і 10 танків K2, які цього року будуть взяті на озброєння польською армією.

YONHAP/YNA/PAP/EPA

- Загрози у світі змусили європейські країни зосередитися на зміцненні своїх збройних сил. Ми почали цей процес раніше, ніж наші союзники по НАТО, - зазначив Блащак. Він підкреслив, що Польща витрачає на оборону понад 2 відсотки ВВП.

"Йдеться про те, щоб ефективно стримати агресора"

Глава Міноборони підкреслив, що корейська оборонна промисловість є високорозвиненою, а польсько-корейська співпраця, як на рівні президентів, так і керівників Міноборони, є доказом того, що "разом Польща і Корея можуть забезпечити мир у світі шляхом зміцнення збройних сил, шляхом реалізації доктрини Північноатлантичного альянсу, яка полягає у стримуванні".

PAP/Marcin Obara

Блащак зазначив, що цими пусковими установками буде оснащена 18-та механізована дивізія, а відтак вони захищатимуть східну Польщу та східний фланг НАТО. - Вони будуть адекватною відповіддю на загрози, які йдуть зі східного боку. Йдеться про ефективне стримування агресора. Йдеться про те, щоб показати і бути достатньо сильним, що агресор не наважився напасти на Польщу, країни Північноатлантичного альянсу, - сказав віце-прем'єр-міністр і глава Міноборони.

- Результатом нашої співпраці є підвищення безпеки у світі, - підкреслив Блащак.

Глава південнокорейського Міноборони: це підтвердження виходу на другий етап співпраці

Міністр національної оборони Південної Кореї Лі Чон Суп заявив, що підписана в середу угода підтверджує вступ до другого етапу співпраці між Польщею та Південною Кореєю. Він додав, що перший етап складався з раніше підписаних різних виконавчих договорів.

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Міністр підкреслив, що цього року до Польщі будуть поставлені танки К2 і гаубиці К9. "А наступного року буде ще й літак FA-50", - додав він.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: tvn24.pl, PAP