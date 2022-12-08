Рау: Вишеградська група продовжить діяти спільно

У Братиславі відбулася перша за кілька місяців зустріч глав дипломатії країн Вишеградської групи "у цілісному форматі". На прес-конференції за підсумками зустрічі міністр закордонних справ Збігнєв Рау заявив, що країни продовжуватимуть діяти спільно у питаннях, пов’язаних, зокрема, з міграцією та інфраструктурою.

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Переговори у столиці Словаччини стали першою за кілька місяців зустріччю міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи у "цілісному форматі", тобто такою, в якій взяли участь міністри всіх чотирьох держав. Головними темами зустрічі були війна в Україні та співпраця в рамках V4.

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Растислав Качер на підсумковій прес-конференції визнав, що є питання, де держави V4 розходяться, і, наприклад, щодо питань, пов’язаних з війною в Україні, "немає абсолютної згоди". Але, - як він сказав, - Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина є сусідами, мають спільну спадщину та "спільні хороші ідеї".

Він підкреслив, що країни V4 добре співпрацюють, зокрема, у сфері культури, транспорту та інфраструктури. Глава МЗС Словаччини додав, що Вишеградська група відіграє дуже позитивну роль. Він повідомив, що країни V4 також виділять певні кошти на підтримку Молдови.

Ліпавський: у нас ті самі проблеми

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що зустріч у Братиславі була неформальною та відкритою. За його словами, обговорювалися теми співпраці в рамках V4.

- Важливо, щоб ми зустрічалися, обмінювалися думками, щоб ми могли сказати, які наші погляди на співпрацю з іноземними державами, на проблеми ЄС. У нас однакові проблеми, ми живемо в одному середовищі, - сказав Ліпавський.

Він також повідомив, що кошти зі спеціального Вишеградського фонду підуть не лише на підтримку України, а й Молдови. - Ми домовилися, що також виділимо ці кошти Молдові, що дуже важливо, оскільки ця країна переживає важкі часи, - підкреслив глава МЗС Чехії.

Рау: Вишеградська група продовжить діяти спільно

Міністр Рау сказав, що він дуже радий, що Вишеградська група може знову зустрітися на рівні міністрів.

- Нам вдалося підняти кілька важливих питань, які нас об'єднують, і це стало можливим тому, що у відвертій, відкритій дискусії ми вирішили, що речі, про які нам зараз важко домовитися, відсунемо на бік, - сказав він.

Глава польської дипломатії пояснив, що держави визнали "різні підходи до питань геополітичного характеру, але також до питань, якими живе наша частина Європи".

- Звичайно, на найпочеснішому місці була російська агресія проти України, - сказав очільник польської дипломатії.

Він додав, що потім міністри перейшли до тих питань, де вони повністю згодні.

- Тут ми пообіцяли собі, що продовжуватимемо діяти разом, підтверджуючи нашу поточну позицію щодо імміграції, інфраструктури, транспорту і, звичайно, Вишеградського фонду, - сказав міністр.

Він повідомив, що міністри групи V4 домовилися регулярно зустрічатися і намагатися спільно діяти в питаннях, які не викликають у них сумнівів.

- Разом ми набагато ефективніші, і тільки таким чином ми зможемо досягти спільного успіху в нашій частині Європи, - підсумував Рау.

Сійярто: разом ми досягали набагато більшого

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підкреслив, що його країна реалізує зовнішню політику таким чином, щоб підвищити рівень життя угорців і мати можливість захищати національні інтереси. Водночас він підкреслив, що все це можна реалізувати на основі "взаємної поваги".

- І все це ми можемо зробити, власне, у Вишеградській групі. Якщо мова про співпрацю, то всі чотири країни мають з того користь. У Вишеградській групі ми досягали набагато більше, ніж якби намагалися досягти цього окремо, - сказав Сійярто.

Він звернув увагу на важливість економічної співпраці та переваги для всіх країн Вишеградської групи. Сійярто також наголосив на спільних викликах у сфері безпеки та запобігання нелегальній міграції. Він зазначив, що цього року Угорщина не пропустила через кордон 250 тисяч нелегалів.

Autor:red.

Źródło: PAP