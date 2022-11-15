Рау: не одна країна обмінялася б з Україною збройними силами

Глава МЗС Збігнєв Рау в понеділок після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявив, що місія ЄС з підготовки українських військових діятиме в Польщі, Німеччині та будь-якій іншій країні, яка візьме на себе таку відповідальність. - Не одна країна в Європі була б рада обмінятися збройними силами з Україною, - додав він.

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Міністр закордонних справ Збігнєв Рау повідомив, що під час понеділкової зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі було створено правову формулу для функціонування місії з підготовки українських військових.

- Тепер ми точно знаємо, що місія функціонуватиме в Польщі, а також у Німеччині та в будь-якій іншій країні, яка візьме на себе таку відповідальність, - сказав глава польської дипломатії.

- А якщо котрась не візьме, то ми прийматимемо інструкторів з тих країн, які не наважаться створити такі місії. Звісно, ​​ми будемо тренувати наших українських гостей власними силами та силами інших країн ЄС, - повідомив він.

Zbigniew Rau w Brukseli OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

На запитання, коли почнуться тренування, він відповів: "Сподіваймося на краще. Адже ми вже надаємо таку інструктажну допомогу Україні. Зараз не час вдаватися в подробиці. Ми до цього добре підготовлені, справа лише в зміні формули і продовженні.

Рау: не одна країна обмінялася б з Україною на її збройні сили

- Українців потрібно готувати до бою, але по всьому видно, і в останній тиждень також, що вони дуже добре підготовлені. Це дуже професійні збройні сили в сучасній Європі. Не одна країна, у тому числі й з тих більших, охоче обмінялася б сьогодні з Україною на її Збройні сили, - наголосив міністр.

Відповідаючи на питання про наступний пакет санкцій проти Росії, глава МЗС Польщі нагадав, що це питання "європейського консенсусу".

- Правила такі, що всі країни мають подати свої пропозиції. Ми з країнами Балтії завжди перші, і наші пропозиції найвичерпніші. (...) То так завжди виглядає, що треба щось викласти на стіл і вже навколо цього створювати коаліції. Чим більш рішучою є ініціативна група, яка є автором цих (запропонованих) санкцій, тим більше шансів на їх реалізацію, - підсумував Рау.

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Autor:red.

Źródło: PAP