TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Рау: ми повинні підтримувати Україну і в санкційній площині

30 sierpnia 2022, 15:34

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
PAP
Garri Kasparow podczas Campusu Polska Przyszłości
Garri Kasparow podczas Campusu Polska PrzyszłościZdjęcia organizatora
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Zdjęcia organizatoraGarri Kasparow podczas Campusu Polska Przyszłości

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на Стратегічному форумі в Бледі у Словенії, серед іншого, зазначив, що такі цінності, як незалежність, суверенітет і територіальна цілісність, які українці захищають рішуче та героїчно, повинні мати пріоритет. "З такою ж рішучістю ми повинні підтримувати Україну, ще й у санкційній площині", - сказав міністр у понеділок.

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Міністр закордонних справ Польщі взяв участь у панелі разом з керівниками МЗС Туреччини, Австрії, Словенії, Португалії, Ісландії та міністром у європейських справах Франції. В інтерв’ю журналістам Збігнєв Рау сказав, що його просили прокоментувати нещодавню промову президента Франції Еммануеля Макрона про «кінець достатку». "Ми живемо наприкінці ери достатку. Я вважаю, що те, що ми переживаємо, є великою зміною або великим переворотом", - сказав Макрон на засіданні Ради міністрів у середу, прогнозуючи економічну та кліматичну кризи та кризу демократії.

Керівник польського МЗС заявив, що не згоден із такою оцінкою. - Війна в Україні показує, що це може бути кінець свободи, гідності, прав людини, національної незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності. Це - фундаментальна проблема. Кінець усіх цих цінностей - це те, чого хоче Росія, - підкреслив він.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на Стратегічному форумі в БледіPAP/Mateusz Marek

- У Польщі, пам'ятаючи те, що мали в комуністичниц період, ми по-іншому розуміємо достаток, що не означає, що ми до нього байдужі. Але пріоритетом мають бути ті цінності, які захищають українці, і захищають їх з великою рішучістю та героїзмом. Ми повинні підтримувати Україну з такою ж рішучістю, звісно, ​​і в санкційній площині, тому що це також була тема дискусії - чи будуть ці санкції ефективними, чи за них заплатять західні держави, а росіяни - лише певною мірою», сказав Рау.

Він підкреслив, що більшість країн, у тому числі в рамках ОБСЄ, заявляють про готовність захищати цінності, які поділяють, незважаючи на те, що в нинішній ситуації це є серйозним викликом.

Рау: Міністр Чавушоглу відзначає дипломатичні успіхи своєї країни

Говорячи про турецьку дипломатію, Рау зазначив, що «міністр Чавушоглу святкує дипломатичні успіхи своєї країни». 

- Туреччині вдалося, поза всяким сумнівом, не лише двічі вивести українську та російську сторони на переговори, що важко назвати вражаючим успіхом. Але таким успіхом є угода, підписана частинами, за підтримки ООН, яка розчистила канал для потоку українського зерна через Чорне море, - підкреслив Рау.

Міністр зазначив, що «це надихнуло турецьку сторону більше, ніж інші держави, і, звичайно, країни ЄС, повірити в успіх дипломатії у врегулюванні цього конфлікту». - Сьогодні також підкреслювали, що турецька сторона підтримує добрі відносини як з Росією, так і з Україною. Туреччина базується на цінностях, які відстоюють українці - територіальній цілісності. А те, що турецький міністр сигналізував, це те, що цей успіх можливий без ЄС і за домовленістю з ООН, - сказав глава МЗС Польщі

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Autor:momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Mateusz Marek

Zbigniew Rau
Turcja
Słowenia
Ukraina
Rosja
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"IO" Jerzego Skolimowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara 2023 w kategorii najlepszy film międzynarodowy - zdecydowała we wtorek komisja oscarowa pod przewodnictwem producentki filmowej Ewy Puszczyńskiej. 

Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego polskim kandydatem w kategorii najlepszy film międzynarodowy

Kultura i styl

Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego polskim kandydatem w kategorii najlepszy film międzynarodowy

30 sierpnia 2022, 15:13

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Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Rodzice 10-letniej dziewczynki z Grajewa (woj. podlaskie) zgłosili na policji jej zaginięcie. Wkrótce funkcjonariusze dostali informację, że dziecko może podróżować taksówką. Kierowca potwierdził, że przyjął kurs i wiezie 10-latkę autostradą A1 do Sosnowca (woj. śląskie). Jak informuje policja, umówiła się tam na konkretnym placu zabaw z koleżanką poznaną przez internet.

10-latka zaginęła na Podlasiu, taksówką jechała do Sosnowca

Białystok

10-latka zaginęła na Podlasiu, taksówką jechała do Sosnowca

30 sierpnia 2022, 14:18

Białystok

Autor:
wini/
tam
Źródło:
TVN24

Od wtorku nabywcy węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej mogą odebrać zakupione paliwo już nie tylko w kopalniach, ale też w czterech składach należących do tworzonej przez spółkę sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Wkrótce przybędzie ponad 20 kolejnych składów - poinformowała PGG.

Od dzisiaj zmiana zasad wydawania węgla

Z kraju

Od dzisiaj zmiana zasad wydawania węgla

30 sierpnia 2022, 14:45

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Drogowcy dostali pozwolenie na oddanie do użytku nowego odcinka trasy S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola. Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia nowej organizacji ruchu. Niewykluczone, że kierowcy pojadą nowym fragmentem ekspresówki już we wtorek po południu.

Jest pozwolenie na otwarcie nowego odcinka S7. Kierowcy mogą pojechać nim jeszcze we wtorek

Ulice

Jest pozwolenie na otwarcie nowego odcinka S7. Kierowcy mogą pojechać nim jeszcze we wtorek

30 sierpnia 2022, 12:32

Ulice

Autor:
kk/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego od środy będzie można kupić w 3500 placówkach Poczty Polskiej - przekazał we wtorek na Twitterze Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Informację potwierdził TVN24 rzecznik poczty.

Terlecki: podręcznik do HiT profesora Roszkowskiego będzie można kupić w placówkach Poczty Polskiej

Polska

Terlecki: podręcznik do HiT profesora Roszkowskiego będzie można kupić w placówkach Poczty Polskiej

30 sierpnia 2022, 14:27

Polska

Autor:
js/dap
Źródło:
tvn24.pl, TVN24

Ukraińscy wojskowi prowokują rosyjską armię do marnowania drogich pocisków dalekiego zasięgu poprzez ustawianie atrap amerykańskich systemów rakietowych - podał dziennik "Washington Post", powołując się na źródła we władzach USA i Ukrainy.

"Washington Post": Ukraińcy używają atrap HIMARS-ów

Świat

"Washington Post": Ukraińcy używają atrap HIMARS-ów

30 sierpnia 2022, 11:08

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
Washington Post, PAP

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że jest to ambitny budżet na trudne czasy. Rząd prognozuje, że PKB Polski w przyszłym roku wzrośnie o 1,7 procent, a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 procent.

PKB, inflacja, wynagrodzenia. Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok

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PKB, inflacja, wynagrodzenia. Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok

30 sierpnia 2022, 12:40

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Są rodzonymi siostrami i wszystkie przyszły na świat 25 sierpnia. Ale to nie trojaczki. Sophia, Giuliana i Mia Lammert z Oviedo na Florydzie urodziły się w trzyletnich odstępach między 2015 a 2021 rokiem, dokładnie tego samego dnia. "To nie było zamierzone" - zapewnia ich mama.

Trzy siostry przyszły na świat 25 sierpnia, ale nie są trojaczkami. "Czujemy, że to przeznaczenie"

Ciekawostki

Trzy siostry przyszły na świat 25 sierpnia, ale nie są trojaczkami. "Czujemy, że to przeznaczenie"

30 sierpnia 2022, 15:13

Ciekawostki

Autor:
kgo//am
Źródło:
"Good Morning America", People.com

Dziewczynka była na polu w Raszkowie (Świętokrzyskie) z rodzicami i dziadkiem. Kopali ziemniaki specjalnym kombajnem, podpiętym do traktora. Maszyna stała, ale wał przekaźnika mocy cały czas pracował. W pewnym momencie wciągnął włosy dziewczynki i zerwał skórę z jej głowy. 12-latka trafiła do szpitala, jest w śpiączce farmakologicznej. - Za nią jest wielogodzinna operacja, dokonana przez wielu specjalistów. To był bardzo trudny zabieg - przekazała rzeczniczka placówki, gdzie hospitalizowana jest nastolatka.

Maszyna rolnicza zerwała skórę z głowy 12-latki. Przeszła operację, "będą kolejne"

Kraków

Maszyna rolnicza zerwała skórę z głowy 12-latki. Przeszła operację, "będą kolejne"

29 sierpnia 2022, 13:42
Aktualizacja: 30 sierpnia 2022, 11:04

Kraków

Aktualizacja:
Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24

Z aptek znika alfadiol, popularny lek na osteoporozę, który może być stosowany przez osoby z upośledzoną czynnością nerek. Produkt nie ma odpowiednika, dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jakie działania zamierza teraz podjąć.

Alfadiol znika z aptek. Ucierpią pacjenci z chorobami nerek

Polska

Alfadiol znika z aptek. Ucierpią pacjenci z chorobami nerek

30 sierpnia 2022, 11:46

Polska

Autor:
kek\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Policjanci zatrzymali po pościgu 18-letniego kierowcę peugeota. Mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami przez Włochy, Ochotę i Bemowo. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że w trakcie ucieczki potrącił rowerzystkę, uszkodził sygnalizator oraz rozbił auto zaparkowane przy jezdni i trzy radiowozy. Okazało się, że nastolatek jest poszukiwany przez sąd i ma zakaz prowadzenia pojazdów.

Nastoletni kierowca podczas ucieczki potrącił rowerzystkę i rozbił trzy radiowozy

Ulice

Nastoletni kierowca podczas ucieczki potrącił rowerzystkę i rozbił trzy radiowozy

30 sierpnia 2022, 8:41

Ulice

Autor:
kk/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Precyzja, perfekcja, styl. Te trzy składniki mają kluczowe znaczenie do odniesienia sukcesu w golfie. Są one jednocześnie bardzo ważne w przypadku zegarków i to właśnie te cechy często bierzemy pod uwagę je kupując. Jednocześnie to właśnie one charakteryzują i odzwierciedlają szwajcarską markę OMEGA – producenta wyjątkowych zegarków, takich jak OMEGA Seamaster Aqua Terra czy OMEGA Seamaster Aqua Terra Ultra Light.

Połączenie doskonałe: zegarki i golf

Ze świata

Połączenie doskonałe: zegarki i golf

29 sierpnia 2022, 10:00

Ze świata

Źródło:
OMEGA

Były urzędnik ministerstwa obrony Rosji Aleksandr Temerko napisał w artykule dla portalu Politico, że aby uniknąć ryzyka kolejnego roku wojny i niestabilności, a także zawirowań gospodarczych w Europie i USA, wojna musi zostać rozstrzygnięta na korzyść Ukrainy pod Chersoniem i Zaporożem do października.

Były urzędnik resortu obrony Rosji: Ukraina potrzebuje zwycięstwa w bitwie o Chersoń do października

Świat

Były urzędnik resortu obrony Rosji: Ukraina potrzebuje zwycięstwa w bitwie o Chersoń do października

30 sierpnia 2022, 10:42

Świat

Autor:
pp
Źródło:
PAP

Po ponad 20 latach spędzonych w Los Angeles Ozzy Osbourne i jego żona Sharon wracają do Wielkiej Brytanii. Były wokalista Black Sabbath przekazał w rozmowie z "The Observer", że główną przyczyną jego decyzji jest narastająca fala przemocy z użyciem broni palnej w Ameryce. Sharon Osbourne zapewniła, że powrót do Europy nie ma związku z problemami zdrowotnymi jej męża.

Ozzy Osbourne ma dość strzelanin i nie chce umrzeć w USA. "Jestem Anglikiem, chcę wrócić do domu"

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Ozzy Osbourne ma dość strzelanin i nie chce umrzeć w USA. "Jestem Anglikiem, chcę wrócić do domu"

30 sierpnia 2022, 13:24

Kultura i styl

Autor:
kgo//am
Źródło:
"The Observer", "The Guardian", tvn24.pl

W Sejmie odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci, które są wykluczone z refundacji leku na SMA. Nie pojawił się na nim żaden przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. - Walczymy o lepsze jutro dla naszych dzieci, bo nasze dzieci wcale nie są gorsze od innych dzieci - mówiła jedna z matek. - Miałem poczucie, że waszej grupie wbito nóż dwa razy - i w serce, i w plecy - w serce, kiedy usłyszeliście, że wasze dzieci nie łapią się na tę refundację, a w plecy - kiedy wszyscy inni w Polsce słyszą, że jest refundacja i "po co kontynuować zbiórki" - zwrócił się do rodziców Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Sejmie spotkanie z rodzicami dzieci wykluczonych z refundacji leku na SMA. Nie było nikogo z resortu zdrowia

Polska

W Sejmie spotkanie z rodzicami dzieci wykluczonych z refundacji leku na SMA. Nie było nikogo z resortu zdrowia

30 sierpnia 2022, 13:55

Polska

Autor:
mjz/dap
Źródło:
TVN24

Gautam Adani już jest najbogatszym człowiekiem w Azji, a teraz stał się trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Z podium zepchnął prezesa LVMH Bernarda Arnaulta.

Zmiana na podium listy najbogatszych ludzi świata. Pierwszy taki przypadek

Ze świata

Zmiana na podium listy najbogatszych ludzi świata. Pierwszy taki przypadek

30 sierpnia 2022, 12:05

Ze świata

Autor:
kris/ToL
Źródło:
CNN, Bloomberg

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 188 dni. W wyniku ataków ukraińskich sił zbrojnych na mosty nad Dnieprem armia rosyjska została odcięta od dostaw z okupowanego Krymu - przekazał szef chersońskiej obwodowej administracji Jarosław Januszewycz. Ukraińskie ministerstwo energetyki poinformowało, że misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przebywa w Kijowie przed planowaną na ten tydzień wizytą w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińskie władze: siły zbrojne odcięły armię rosyjską od dostaw z Krymu 

Świat

Ukraińskie władze: siły zbrojne odcięły armię rosyjską od dostaw z Krymu 

30 sierpnia 2022, 5:16
Aktualizacja: 30 sierpnia 2022, 14:41

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
pp
Źródło:
PAP

Podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie odbyła się dyskusja na temat katastrofy ekologicznej na Odrze. Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego podkreślała, że nie możemy mówić, że stabilizuje się sytuacja na Odrze. - Jednej trzeciej mieszkańców Polski dotyczy ta sprawa. A ile tak naprawdę się nią interesuje - pytał burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. Mówił, że "mamy w Odrze i nie tylko w Odrze, w każdej rzece w Polsce, w ściekach polskich, tablicę Mendelejewa".

"Mamy w Odrze i nie tylko w Odrze, w każdej rzece w Polsce, w ściekach polskich, tablicę Mendelejewa"

Polska

"Mamy w Odrze i nie tylko w Odrze, w każdej rzece w Polsce, w ściekach polskich, tablicę Mendelejewa"

30 sierpnia 2022, 13:40

Polska

Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24

Na koniec pierwszego półrocza zaległości polskich firm sięgały 9,18 miliarda złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekord zadłużenia padł w Katowicach i należy do tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej. Jej członkowie mają do zapłaty 24,7 miliona złotych za ogrzewanie - dodano w rejestrze.

Prawie 25 milionów złotych za ogrzewanie. Rekordowy dług należy do spółdzielni mieszkaniowej

Z kraju

Prawie 25 milionów złotych za ogrzewanie. Rekordowy dług należy do spółdzielni mieszkaniowej

30 sierpnia 2022, 9:47

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP

CO2 czy suchy lód powinny być wysoko na liście priorytetów, bo produkcja mięsa, napoje gazowane, nawozy to są kluczowe sektory - stwierdził na antenie TVN24 Daniel Czyżewski z branżowego portalu energetyka24.com. Dodał przy tym, że "kryzys energetyczny obecnie się rozrasta".

"W najbliższych miesiącach warto zrezygnować z luksusów"

Z kraju

"W najbliższych miesiącach warto zrezygnować z luksusów"

30 sierpnia 2022, 9:20

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Jeden z podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w mediach społecznościowych zwrócił uwagę prezydentowi miasta Jackowi Sutrykowi na warunki opieki. "A ja panie prezydencie Wrocławia dalej nieumyty 22. dzień, przez opiekuna z MOPS-u" - napisał. "To proponuję panie Jerzy mniej internetu, a więcej mycia" - odpowiedział. Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniła, że to "okrutne słowa". W rozmowie z TVN24 Sutryk powiedział, że "być może posłużył się niepotrzebnie zbytnim skrótem myślowym".

Prezydent Wrocławia do podopiecznego MOPS-u: proponuję mniej internetu, a więcej mycia

Polska

Prezydent Wrocławia do podopiecznego MOPS-u: proponuję mniej internetu, a więcej mycia

29 sierpnia 2022, 21:03

Polska

Autor:
js/kg
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, Gazeta Wyborcza

W zeszłym roku za znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym prawo jazdy tymczasowo straciło ponad 50 tys. polskich kierowców. O wjeździe do takiego obszaru informuje znak D-42, często umiejscawiany z dala od jakichkolwiek zabudowań. - To prawda, znak D-42 stawiany jest czasami na wyrost - przyznaje Adam Sobieraj z Polskiego Związku Motorowego. Ale zaznacza, że nie ma tu mowy o podwójnym karaniu, którego dopatrują się przeciwnicy przepisu.

Znak D-42. Już ponad 50 tysięcy polskich kierowców straciło prawo jazdy z powodu jego zignorowania. Na co uważać?

Ciekawostki

Znak D-42. Już ponad 50 tysięcy polskich kierowców straciło prawo jazdy z powodu jego zignorowania. Na co uważać?

29 sierpnia 2022, 16:44

Ciekawostki

Autor:
kgo//az
Źródło:
policja.pl, tvn24.pl

"Czarno na białym" wraca po wakacyjnej przerwie. Od środy 31 sierpnia nowe odcinki programu w TVN24 będzie można oglądać od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30. Wszystkie reportaże będą dostępne w TVN24 GO, gdzie wiele z nich będzie można obejrzeć przedpremierowo. Tam też będzie można znaleźć dodatkowe materiały dziennikarskie.

"Czarno na białym" wraca po wakacyjnej przerwie

Polska

"Czarno na białym" wraca po wakacyjnej przerwie

30 sierpnia 2022, 12:53

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego zatrzymali 56-latka podejrzewanego o porzucenie w lesie worków, w których umieścił psy. - Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami - zapowiadają funkcjonariusze.

Psy porzucone w workach w lesie. Policja zatrzymała 56-latka

Poznań

Psy porzucone w workach w lesie. Policja zatrzymała 56-latka

30 sierpnia 2022, 13:56

Poznań

Autor:
FC/
tam
Źródło:
TVN 24 Poznań

W Prostkach (woj. warmińsko-mazurskie) samochód ciężarowy wypadł z drogi i wpadł do rowu. Kierowca miał niemal trzy promile alkoholu w organizmie. Nic mu się nie stało. Akcja wydobycia pojazdu trwała kilkanaście godzin.

Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał niemal trzy promile alkoholu w organizmie

Pomorze

Kierowca ciężarówki wjechał do rowu. Miał niemal trzy promile alkoholu w organizmie

30 sierpnia 2022, 14:38

Pomorze

Autor:
mm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Nie żyje Dean "Diz" Laird, jedyny pilot amerykańskiej marynarki, któremu podczas II wojny światowej udało się zestrzelić zarówno niemieckie, jak i japońskie samoloty. Zmarł w wieku 101 lat. W czerwcu odbył swój ostatni lot.

Nie żyje Dean Laird. Był jedynym pilotem marynarki USA, który zestrzelił myśliwce dwóch wrogich armii. Miał 101 lat

Świat

Nie żyje Dean Laird. Był jedynym pilotem marynarki USA, który zestrzelił myśliwce dwóch wrogich armii. Miał 101 lat

30 sierpnia 2022, 12:16

Świat

Autor:
kgo//am
Źródło:
CNN, "The Mercury News", San Diego Air & Space Museum

W związku z zamieszkami w Iraku Iran wstrzymał loty do i od sąsiada oraz zamknął granicę lądową  z tym państwem. Również sąsiadujący od południa z Irakiem Kuwejt wezwał swoich obywateli do opuszczenia pogrążonego od poniedziałku w nowej fali niepokojów społecznych kraju.

Iran zamyka granicę lądową z Irakiem i wstrzymuje loty

Świat

Iran zamyka granicę lądową z Irakiem i wstrzymuje loty

30 sierpnia 2022, 11:25

Świat

Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP, Reuters