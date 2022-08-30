Рау: ми повинні підтримувати Україну і в санкційній площині

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на Стратегічному форумі в Бледі у Словенії, серед іншого, зазначив, що такі цінності, як незалежність, суверенітет і територіальна цілісність, які українці захищають рішуче та героїчно, повинні мати пріоритет. "З такою ж рішучістю ми повинні підтримувати Україну, ще й у санкційній площині", - сказав міністр у понеділок.

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Міністр закордонних справ Польщі взяв участь у панелі разом з керівниками МЗС Туреччини, Австрії, Словенії, Португалії, Ісландії та міністром у європейських справах Франції. В інтерв’ю журналістам Збігнєв Рау сказав, що його просили прокоментувати нещодавню промову президента Франції Еммануеля Макрона про «кінець достатку». "Ми живемо наприкінці ери достатку. Я вважаю, що те, що ми переживаємо, є великою зміною або великим переворотом", - сказав Макрон на засіданні Ради міністрів у середу, прогнозуючи економічну та кліматичну кризи та кризу демократії.

Керівник польського МЗС заявив, що не згоден із такою оцінкою. - Війна в Україні показує, що це може бути кінець свободи, гідності, прав людини, національної незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності. Це - фундаментальна проблема. Кінець усіх цих цінностей - це те, чого хоче Росія, - підкреслив він.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на Стратегічному форумі в Бледі PAP/Mateusz Marek

- У Польщі, пам'ятаючи те, що мали в комуністичниц період, ми по-іншому розуміємо достаток, що не означає, що ми до нього байдужі. Але пріоритетом мають бути ті цінності, які захищають українці, і захищають їх з великою рішучістю та героїзмом. Ми повинні підтримувати Україну з такою ж рішучістю, звісно, ​​і в санкційній площині, тому що це також була тема дискусії - чи будуть ці санкції ефективними, чи за них заплатять західні держави, а росіяни - лише певною мірою», сказав Рау.

Він підкреслив, що більшість країн, у тому числі в рамках ОБСЄ, заявляють про готовність захищати цінності, які поділяють, незважаючи на те, що в нинішній ситуації це є серйозним викликом.

Рау: Міністр Чавушоглу відзначає дипломатичні успіхи своєї країни

Говорячи про турецьку дипломатію, Рау зазначив, що «міністр Чавушоглу святкує дипломатичні успіхи своєї країни».

- Туреччині вдалося, поза всяким сумнівом, не лише двічі вивести українську та російську сторони на переговори, що важко назвати вражаючим успіхом. Але таким успіхом є угода, підписана частинами, за підтримки ООН, яка розчистила канал для потоку українського зерна через Чорне море, - підкреслив Рау.

Міністр зазначив, що «це надихнуло турецьку сторону більше, ніж інші держави, і, звичайно, країни ЄС, повірити в успіх дипломатії у врегулюванні цього конфлікту». - Сьогодні також підкреслювали, що турецька сторона підтримує добрі відносини як з Росією, так і з Україною. Туреччина базується на цінностях, які відстоюють українці - територіальній цілісності. А те, що турецький міністр сигналізував, це те, що цей успіх можливий без ЄС і за домовленістю з ООН, - сказав глава МЗС Польщі

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Autor:momo

Źródło: PAP