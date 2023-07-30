Радослав Сікорський про своє політичне майбутнє. "Ось що я збираюся робити"

Ми домовилися з Дональдом Туском, що якби я балотувався до Сейму чи Сенату вдома, доведеться проводити кампанію у своєму окрузі. Не балотуючись цього разу, я можу допомогти своїм колегам по всій країні. І це те, що я збираюся зробити, - сказав Радослав Сікорський, євродепутат від "Громадянської платформи", у "Фактах по фактах", відповідаючи на запитання про його політичне майбутнє. Екс-глава МЗС, який перебуває в українському місті Ірпінь, також розповів про хід контрнаступу. - Україні потрібно прорватися до Азовського моря і розділити зону окупації на дві частини, - сказав він.

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У четверговому випуску "Фактів по фактах" Радослава Сікорського, євродепутата від "Громадянської платформи", запитали про його політичне майбутнє в контексті майбутніх парламентських виборів.

- Ми домовилися з Дональдом Туском, що якщо якби я балотувався до Сейму чи Сенату вдома, то мав би провадити кампанію у своєму окрузі. Не балотуючись цього разу, я можу допомогти своїм колегам по всій країні. І це те, що я збираюся зробити, - сказав він.

На запитання, чи збирається він балотуватися на наступних виборах до Європарламенту, гість TVN24 відповів: "А далі подивимося".

Радослав Сікорський TVN24

Сікорський з візитом в Україні. "Вчора ми були під Бахмутом"

Євродепутат перебуває з візитом в Україні. Разом із користувачем Twitter Матеушем Водзинським, відомим як Exen, вони доставили чергову партію пікапів для української армії. Загалом військовим вже передано понад 100 одиниць техніки.

В ефірі TVN24 Сікорський розповів про своє перебування в Україні. - Ми вчора були під Бахмутом, який, звісно, захопили росіяни, але одна група була за п’ять кілометрів від міста. Я вже був за 18 кілометрів від лінії зіткнення з 26-ю українською артилерійською бригадою, яка використовує польські "краби", з яких стріляє американськими снарядами, в тому числі точними - знаменитими "екскалібурами". Це плануючі снаряди, які вражають з точністю до одного метра з 40 кілометрів, - повідомив він.

За його словами, "один із пікапів, передано поляку, волонтеру, який служить в українській армії, він буде використаний для евакуації поранених".

- Зараз я в Ірпені, поруч Буча, Гостомель. Тут у перші тижні війни точилася битва за Київ. Ірпінь був окупований три місяці. Населення повертається, є багато ознак відновлення та повернення до нормального життя, - додав він.

Сікорський: Україні потрібно прорватися до Азовського моря і розділити зону окупації на дві частини

Говорячи про хід українського контрнаступу, гість TVN24 відзначив, що "перша фаза контрнаступу - це перевірка, де сильні і слабкі точки оборони".

- Я сподіваюся, що ми, як Захід, дали Україні достатньо техніки, щоб справді прорвати рубежі російської оборони. Бо якщо ні, то українці поки що робили щось оптимальне, тобто знекровлювали росіян у таких битвах, як у Бахмуті, - сказав Сікорський.

За його словами, "українці не контролюють повітря". - Російська армія закріпилася, у них було півроку на це, тому це буде дуже важка операція. Ми знаємо, що є втрати. Я сподіваюся, що Україна виграє цю битву. Їй потрібно прорватися до Азовського моря і розділити зону окупації на дві частини, - зазначив євродепутат.

Sikorski: Ukraina potrzebuje przebić się do Morza Azowskiego i rozdzielić okupacyjną strefę na dwie części tvn24

На запитання, чи реально для України відвоювати Крим, Сікорський відповів, що "якщо українці прорвуться до Азовського моря, вони повинні отримати такий вогневий контроль, щоб вражати військові цілі, Чорноморський флот чи інші російські угруповання в Криму". - Крим стратегічно важливий для України, тому що через нього Росія оточує Україну з півдня, - наголосив він.

Radosław Sikorski, dr Hanna Machińska i Krystyna Ptok w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24