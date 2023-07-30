Радослав Сікорський про своє політичне майбутнє. "Ось що я збираюся робити"

30 lipca 2023, 11:26
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Sikorski o swojej przyszłości politycznej. "To zamierzam robić"
Sikorski o swojej przyszłości politycznej. "To zamierzam robić"TVN24
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TVN24Sikorski o swojej przyszłości politycznej. "To zamierzam robić"

Ми домовилися з Дональдом Туском, що якби я балотувався до Сейму чи Сенату вдома, доведеться проводити кампанію у своєму окрузі. Не балотуючись цього разу, я можу допомогти своїм колегам по всій країні. І це те, що я збираюся зробити, - сказав Радослав Сікорський, євродепутат від "Громадянської платформи", у "Фактах по фактах", відповідаючи на запитання про його політичне майбутнє. Екс-глава МЗС, який перебуває в українському місті Ірпінь, також розповів про хід контрнаступу. - Україні потрібно прорватися до Азовського моря і розділити зону окупації на дві частини, - сказав він.

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У четверговому випуску "Фактів по фактах" Радослава Сікорського, євродепутата від "Громадянської платформи", запитали про його політичне майбутнє в контексті майбутніх парламентських виборів. 

- Ми домовилися з Дональдом Туском, що якщо якби я балотувався до Сейму чи Сенату вдома, то мав би провадити кампанію у своєму окрузі. Не балотуючись цього разу, я можу допомогти своїм колегам по всій країні. І це те, що я збираюся зробити, - сказав він.

На запитання, чи збирається він балотуватися на наступних виборах до Європарламенту, гість TVN24 відповів: "А далі подивимося".

Радослав СікорськийTVN24

Сікорський з візитом в Україні. "Вчора ми були під Бахмутом"

Євродепутат перебуває з візитом в Україні. Разом із користувачем Twitter Матеушем Водзинським, відомим як Exen, вони доставили чергову партію пікапів для української армії. Загалом військовим вже передано понад 100 одиниць техніки.

В ефірі TVN24 Сікорський розповів про своє перебування в Україні. - Ми вчора були під Бахмутом, який, звісно, захопили росіяни, але одна група була за п’ять кілометрів від міста. Я вже був за 18 кілометрів від лінії зіткнення з 26-ю українською артилерійською бригадою, яка використовує польські "краби", з яких стріляє американськими снарядами, в тому числі точними - знаменитими "екскалібурами". Це плануючі снаряди, які вражають з точністю до одного метра з 40 кілометрів, - повідомив він.

За його словами, "один із пікапів, передано поляку, волонтеру, який служить в українській армії, він буде використаний для евакуації поранених".

- Зараз я в Ірпені, поруч Буча, Гостомель. Тут у перші тижні війни точилася битва за Київ. Ірпінь був окупований три місяці. Населення повертається, є багато ознак відновлення та повернення до нормального життя, - додав він.

Сікорський: Україні потрібно прорватися до Азовського моря і розділити зону окупації на дві частини

Говорячи про хід українського контрнаступу, гість TVN24 відзначив, що "перша фаза контрнаступу - це перевірка, де сильні і слабкі точки оборони". 

- Я сподіваюся, що ми, як Захід, дали Україні достатньо техніки, щоб справді прорвати рубежі російської оборони. Бо якщо ні, то українці поки що робили щось оптимальне, тобто знекровлювали росіян у таких битвах, як у Бахмуті, - сказав Сікорський.

За його словами, "українці не контролюють повітря". - Російська армія закріпилася, у них було півроку на це, тому це буде дуже важка операція. Ми знаємо, що є втрати. Я сподіваюся, що Україна виграє цю битву. Їй потрібно прорватися до Азовського моря і розділити зону окупації на дві частини, - зазначив євродепутат.

Sikorski: Ukraina potrzebuje przebić się do Morza Azowskiego i rozdzielić okupacyjną strefę na dwie części
Sikorski: Ukraina potrzebuje przebić się do Morza Azowskiego i rozdzielić okupacyjną strefę na dwie części tvn24

На запитання, чи реально для України відвоювати Крим, Сікорський відповів, що "якщо українці прорвуться до Азовського моря, вони повинні отримати такий вогневий контроль, щоб вражати військові цілі, Чорноморський флот чи інші російські угруповання в Криму". - Крим стратегічно важливий для України, тому що через нього Росія оточує Україну з півдня, - наголосив він.

Zaślepka materiału TVN24GO
Radosław Sikorski, dr Hanna Machińska i Krystyna Ptok w "Faktach po Faktach"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ukraina
Wybory parlamentarne 2023
Fakty po Faktach
Radosław Sikorski
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bp//rzw
Źródło:
PAP

Zaśpiewam piosenkę "Ziemia mi się pali". Mam wrażenie, że trochę o tym jest intensywne bycie podczas festiwalowego dnia. Ziemia ci się pali, jest występ, a potem nadchodzi wielka euforia i ulga  - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Bovska. Jest ona wśród siedmiorga artystów, którzy będą walczyć o Bursztynowego Słowika podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Natalia Kukulska, która zaprezentuje się na scenie Opery Leśnej trzeciego dnia imprezy, przyznała, że festiwalowy występ wiąże się dla niej z większym stresem niż indywidualny koncert.

Top of the Top Sopot Festival 2023. Bovska i Natalia Kukulska zapowiadają swoje występy

Top of the Top Sopot Festival 2023. Bovska i Natalia Kukulska zapowiadają swoje występy

30 lipca 2023, 11:35
Autor:
pp//rzw
Źródło:
TVN24

Nazwałam wszystko, co się tu dzieje, festiwalowym labiryntem - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi. Torbicka wyjaśniła, że "cała frajda polega na tym, żeby w tym labiryncie odnaleźć swoją ścieżkę". Na imprezie świętowane jest też 100-lecie Warner Bros. Odbywają się pokazy filmowych hitów wytwórni, jak "Bonnie i Clyde" czy "Tramwaj zwany pożądaniem".

Grażyna Torbicka o festiwalu Dwa Brzegi

Grażyna Torbicka o festiwalu Dwa Brzegi

30 lipca 2023, 11:21
Autor:
akr
Źródło:
TVN24, PAP

W Szwajcarii od 1 sierpnia winiety będą dostępne również elektronicznie w tej samej cenie, jak te w formie naklejki na przednią szybę auta: 40 franków szwajcarskich. Winiety uprawniają do korzystania ze szwajcarskich autostrad i dróg szybkiego ruchu.

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Suplementy dla osób uprawiających sport zostały przebadane przez zespół naukowców z Cambridge Health Alliance przy Harvard Medical School, Uniwersytetu Mississippi i zajmującej się certyfikacją produktów organizację NSF International. Z badania wynika, że aż 89 procent produktów miało inny skład niż podany na etykiecie, a w 12 procent znaleziono zakazane substancje, między innymi narkotyki.

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Dane pozwalają sądzić, że ruch samochodowy w Warszawie zauważalnie spadł w porównaniu do 2019 roku. Takie obserwacje płyną z analizy ciągłych pomiarów ruchu w 84 punktach w całym mieście - poinformował stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. Wyraźny spadek zaobserwowano między innymi na mostach.

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30 lipca 2023, 8:40
Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce w maju 2023 roku - wynika z najnowszego badania Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Na informacje podawane na antenie TVN24 powoływano się prawie 3 tysiące razy. W rankingu ogólnym stacja informacyjna TVN24 była na drugim miejscu za RMF FM.

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

TVN24 najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną. Nowe badanie

26 lipca 2023, 18:11
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Będzie to jedno z większych wydarzeń i nie mogę się doczekać. Myślę, że piosenka "Śmiało" nie została wybrana przypadkowo, tylko ja muszę, a wręcz chcę bardzo zaśpiewać i zaprezentować się bardzo śmiało - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paula Roma. Jest to jedna z siedmiorga artystów, którzy będą walczyć w konkursie o Bursztynowego Słowika podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Swój udział w sopockim festiwalu wspominał w studiu Wiktor Dyduła, który rywalizował o statuetkę w zeszłym roku.

Top of the Top Sopot Festival 2023. Paula Roma i Wiktor Dyduła o konkursie o Bursztynowego Słowika

Top of the Top Sopot Festival 2023. Paula Roma i Wiktor Dyduła o konkursie o Bursztynowego Słowika

29 lipca 2023, 10:14
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js//rzw
Źródło:
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-  Sam doskonale wiem, co to znaczy być wykluczanym i stygmatyzowanym, nierzetelnie, nieuczciwie i bardzo krzywdząco ocenianym przez innych ludzi - powiedział Robert Kudelski, gwiazda "Na Wspólnej", w wywiadzie na temat postrzegania osób otyłych. Aktor, który nie kryje, że od lat mierzy się z nadwagą, jest ambasadorem społecznej kampanii "Porozmawiajmy szczerze o otyłości".

"Słowo może zabić". Robert Kudelski o dyskryminacji z powodu otyłości

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28 lipca 2023, 14:30
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joan//mro
Źródło:
Plotek.pl, Instagram

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS zatrzymali kolejne trzy osoby podejrzane o pranie pieniędzy. Akcja służb została przeprowadzona w ramach jednego z wątków śledztwa, w którym występuje już ponad 220 podejrzanych. Według śledczych grupa uchylając się od płacenia podatku VAT, oszukała Skarb Państwa na około miliard złotych.

Zatrzymania w sprawie oszukania Skarbu Państwa na miliard złotych

Zatrzymania w sprawie oszukania Skarbu Państwa na miliard złotych

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akw
/ prpb
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PAP, tvn24.pl