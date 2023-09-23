Радник Байдена про Польщу та Україну. Пшидач про підтримку в ім'я безпеки та повагу до економічних інтересів

"Я вірю, що Польща й надалі підтримуватиме Україну", - сказав радник з питань національної безпеки США, маючи на увазі заяву польського прем’єр-міністра, який в одному з інтерв’ю заявив, що "ми більше не передаємо Україні зброю" та подальше спростування речника уряду, що виконання контрактів, серед інших на гармато-гаубиці "Краб", триває.

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- Коли я того ранку прочитав заголовки, звичайно, я був стурбований і мав запитання, але потім я побачив, що вийшов речник уряду і пояснив, що насправді поставки польської техніки, зокрема гаубиць польського виробництва, тривають, і що Польща продовжує підтримувати Україну, - заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван під час прес-брифінгу в Білому домі.

- Тому ми будемо консультуватися з ними, (...) ми розуміємо позицію Польщі в цьому питанні, але я вірю, що Польща продовжуватиме підтримувати Україну, - додав він.

При цьому він посилався на заяву прем’єр-міністра Моравецького, який в одному з інтерв’ю заявив, що "ми більше не передаємо Україні зброю" та подальше спростування речника уряду, що контракти й надалі виконуються, серед іншого - на гармато-гаубиці "Краб".

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan Ron Sachs/PAP/EPA

Пшидач: ми будемо керуватися аналізом власних інтересів

Під час брифінгу для преси голова Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач, коментуючи заяви радника з національної безпеки Джейка Саллівана, заявив, що "заголовки ЗМІ часто мають на меті привернути увагу, іноді втрачаючи повну картину справи".

- Коли йдеться про нашу східну політику, нашу безпекову політику, то ми підтримували Україну і підтримуємо її в ім’я безпеки нашої та всього регіону, а також принципів міжнародного права. Ми просто не можемо допустити, щоб одна імперія безпідставно нападала на іншу країну, тому тут наша політика послідовна, - сказав міністр.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz Andrzej Lange/PAP/EPA

Він додав, що в Нью-Йорку спілкувався з радником шефа дипломатії США Дереком Чоллетом про Україну та "майбутнє трансатлантичних відносин", а також з новим представником президента США з питань відновлення України Пенні Прітцкер. Пшидач також повідомив, що матиме розмову з Салліваном.

- Цей діалог триває, але зрозуміло, що Польща ставитиме свій економічний інтерес і інтерес наших фермерів як важливий елемент у відносинах з іншими країнами. Ми будемо спокійно вести дискусії та переговори тут, щоб подолати всі виклики, але на партнерських засадах і з повагою до власних інтересів, - сказав Пшидач.

- Я прихильник того, щоб покладатися на прямі контакти, а не лише на заголовки ЗМІ, - додав він.

На запитання, чи може Польща, окрім виконання поточних контрактів на постачання озброєнь, серед іншого - самохідних гаубиць "Краб", боєприпасів та обладнання для розмінування, тако жнадіслати Києву іншу зброю, радник президента Дуди відповів, що це можливо, якщо це підтвердить аналіз інтересів польської безпеки. Водночас він повторив попередні слова президента Польської Республіки про те, що нема й мови аби Польща передавала Україні найсучасніше обладнання.

Wywiad Marcina Wrony z prezydentem Andrzejem Dudą Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP