Питання про зернову кризу. "У нас зараз трагічний момент" 

Як виглядає ситуація з польською зерновою кризою? Залежно від того, кого ви запитуєте. Фермери показують повні склади. Уряд стверджує, що проблеми більше не існує, але визнає, що незабаром вона може виникнути знову. Матеріал Мацєя Варсіньського з часопису "Polska i Świat".

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В уряді кажуть, що зернова криза залишилася в минулому. Цей фермер дотримується іншої думки. Він продав лише стільки зерна, на скільки отримав дотацію від уряд. Решту залишив.

- Просто тому, що ми вважаємо, що виробничі витрати перевищуватимуть ціну, яку зараз пропонують на ринку, - сказав Анджей Собоціньський, фермер із Жулав.

Зернова криза в Польщі

Проблема триває вже місяці, відколи виявилося, що українське зерно безконтрольно надходить на польський ринок, в той час як польські фермери не продавали свою продукцію, бо міністр сільського господарства в уряді ПіС просив їх утриматися. І нарешті, коли ринок настільки наситився, що ціни пішли вниз, склади заповнилися зерном по вінця.

Також тривогу викликав візит до Києва минулого тижня президента Анджея Дуди.

- Наразі деякі рішення знайдено. Я сподіваюся, що вдасться якнайшвидше пом'якшити ці рішення, - сказав Дуда.

- У мене є запевнення Урсули фон дер Ляєн, що після 15 вересня блокада не продовжиться, - додав президент України Володимир Зеленський.

Після 15 вересня закінчується чинна угода п'яти держав з Єврокомісією про блокування п'яти українських продуктів. І хоча жодних заяв не було зроблено, зрозуміло, що переговори тривають і це турбує фермерів.

- Вибачте, але мені закрадається думка, що захищають чиїсь інтереси, а не наші, - сказав Собоцінський.

Міністерство і проблема збіжжя

Міністерство сільського господарства повідомляє устами свого керівника, що проблема є, що він бачить проблему. І це все.

- Для мене це тривожна річ, звичайно, я не буду цього приховувати, але ми обов'язково будемо боротися разом, - сказав Роберт Телюс, міністр сільського господарства та розвитку села.

Власне, це може занепокоїти фермерів, позаяк якщо уряд мусить вести переговори зі своїм колегою по партії, політиком РіС, єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцєховським, і при цьому не пропонує рішень, то надія згасає.

- Якщо президент, уряд, комісар з ПіСу погодилися, що з 15 вересня буде розблокування і повноцінна, вільна американка, то ми зараз в трагічному моменті, - сказав голова PSL Владислав Косіняк-Камиш.

За даними Зернової та кормової палати, надлишки зерна після зернової кризи не вдалося продати.

- Ми все одно залишимося, коли дійде до кінця цього сезону і вступимо у новий сезон, ми залишимося з удвічі більшими запасами, ніж у попередні роки, - сказала президент Зернової та кормової палати Моніка Пьонтковська.

За даними аграрних спілок, це 9 мільйонів тонн. Може й стільки, але це геть усе, навіть хліб і крупи, - пробує переконуватм міністр.

- Борошно, манна крупа, крупа, солод, клейковина, тістечка, макарони, пластівці, хліб, чіпси, печиво, маца, тости, - перерахував Телюс.

Наближаються жнива

За словами міністра, є 3-4 мільйони тонн зернових, і вони як і завжди будуть спожиті, а фермерам виплачено 15 мільярдів злотих, тож вони мають радіти.

- Наробили збитків національній економіці на 15, чи понад 20 мільярдів злотих на аграрному ринку, через неефективність блокування кордону з Україною. І сьогодні вони виходять і нахабно кажуть полякам, мовляв, найбільша допомога в історії - 15 мільярдів для польського села. Ти, шахраю один, ти. Ну, Телюсе, ти шахрай, я кажу тобі це публічно. Ви платите грошима платників податків за власну неефективність, - сказав Владислав Серафін, президент Національної спілки фермерів і сільськогосподарських організацій.

- У Польщі немає проблем з Україною та українцями. У Польщі проблеми з українською олігархією, - заявив віце-спікер Сенату Міхал Камінський з PSL.

- Якби повернули мито, навіть якщо б вони везли ці товари в Польщу, вони б йшли в Африку, в країни Близького Сходу, їм би мито повертали, тому не було б проблеми. І це єдина модель, яка дасть нам відчуття безпеки та збереже цю безпеку, - сказав Міхал Колодзєйчак, лідер Agrounia.

Стурбовані фермери від голови уряду Матеуша Моравецького почули лишень: "Тоді ми вживемо відповідних заходів, але мені зараз важко сказати, якими вони будуть".

Жнива на носі. Багато фермерів можуть і збиратимуть свій врожай, але не матимуть де його зберігати та що з ним робити.

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Autor:Maciej Warsiński

Źródło: TVN24