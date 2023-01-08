Питання про німецькі "Патріоти" для Польщі та польські танки для України. Прем'єр-міністр про "ширшу коаліцію держав"

8 stycznia 2023, 13:01
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Morawiecki: dyskutujemy o tym, w jaki sposób pozyskać sprzęt, który wchodzi w miejsce tego, które przekazaliśmy Ukrainie
Morawiecki: dyskutujemy o tym, w jaki sposób pozyskać sprzęt, który wchodzi w miejsce tego, które przekazaliśmy UkrainieTVN24
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TVN24Morawiecki: dyskutujemy o tym, w jaki sposób pozyskać sprzęt, który wchodzi w miejsce tego, które przekazaliśmy Ukrainie

- Разом з президентом ведемо переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції держав, які могли б передавати важку сучасну техніку, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Коментуючи повідомлення "Wall Street Journal" про те, що уряд Польщі розглядає можливість передання Україні танків Leopard 2, глава уряду уточнив, що Польща не має наміру робити це самостійно. На спільній конференції з головою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком звучали також питання щодо німецьких "Патріотів" для нашої країни.

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Матеуша Моравецького та Маріуша Блащака на конференції, організованій у суботу на 1-й базі транспортної авіації у Варшаві, запитали, чи ведуться переговори про німецьку пропозицію передати Польщі три батареї Patriot, а також про військову допомогу, оголошену Білим Домом вартістю 682 мільйони доларів для зміцнення оборони країн східного флангу НАТО, включно з Польщею.

- Так, частина грошей із європейських та американських фондів починає надходити до Польщі. Ми також обговорюємо, як отримати обладнання, яке замінить те, яке ми надали Україні, - відповів Моравецький.

- Тут також ведуться перемовини з Німеччиною про те, щоб системи "Патріот" потрапили до Польщі. Великим виграшем у наших переговорах є те, що ми маємо подвійну вигоду: зміцнення безпеки в Україні завдяки протиракетній оборонв (...), але ми маємо ще й посилення нашої протиповітряної оборони, - сказав прем’єр-міністр.

Маріуш Блащак та Матеуш Моравецький підчас конференції на 1-й базі транспортної авіації у ВаршавіPAP/Marcin Obara

Коли німецькі "Патріоти" прибудуть до Польщі?

Блащак відповів на запитання, чи можна визначити конкретну дату, коли німецькі "Патріоти" прибудуть до нашої країни. 

- Ці пускові установки - ми ще не знаємо, скільки їх буде - підуть до Люблінського воєводства. Ми ведемо переговори на військовому рівні. Нашим великим досягненням є те, що вони будуть інтегровані в польську систему оборони, тож цими "Патріотами" керуватиме оперативний командувач. Це мета, яку ми ставили перед собою під час переговорів, - сказав міністр національної оборони.

- Системи "Патріот", які будуть доставлені ​​в Україну, німецька та американська, також підвищать безпеку в нашій країні, тому що мінімізують ризик такої трагічної події, яка сталася у нас 15 листопада минулого року, а також мінімізують ризик блекауту в Україні, а отже, ще однієї хвилі міграції, - додав він.

Szef MON odpowiadał na pytanie, kiedy niemieckie Patrioty mogą trafić do Polski
Szef MON odpowiadał na pytanie, kiedy niemieckie Patrioty mogą trafić do PolskiTVN24

Прем'єр: ведуться переговори про коаліцію держав для поставок важкої техніки

Учасникам прес-конференції також поставили питання про повідомлення американського видання "Wall Street Journal", яке, посилаючись на керівника Польського інституту міжнародних відносин Славоміра Дембського та чеського чиновника, який побажав залишитися анонімним, повідомляє, що уряд Польщі розглядає прохання України надіслати свої танки. "Wall Street Journal" зазначив, що йдеться про танки Leopard, тоді як у Польщі є танки Leopard 2. І, що польські збройні сили мають понад 240 таких німецьких машин у різних модифікаціях, і вони набагато краще броньовані та захищені від протитанкових ракет, ніж машини, подаровані досі США, Німеччиною чи Францією. Це питання коментував Моравецький.

- Разом із президентом ми ведемо переговори, спрямовані на формування більш широкої коаліції держав, які могли б передати важку сучасну техніку. Це все, що я можу сказати на даний момент, - сказав прем'єр.

- Президент теж до цього причетний, переговори ведуться, я говорив про це з канцлером [Німеччини Олафом - ред.] Шольцем кілька тижнів тому в Брюсселі, - додав він.

- Я думаю, ми зможемо дізнатися більше про це в найближчі кілька днів, - заявив Моравецький. Глава уряду підкреслив, що сама Польща "без ширшої коаліції не має наміру зараз перекидати танки" Україні.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Mariusz Błaszczak
Mateusz Morawiecki
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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tmw/kg
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