"Путін живе в бульбашці, яку неможливо пробити. Навіть якщо він отримує всі ці сигнали, він знає, що шляху назад немає"

Слова Володимира Путіна про український контрнаступ у "Фактах після фактів" аналізували багаторічна кореспондентка в Росії Крістіна Курчаб-Редліх та колишній голова Бюро національної безпеки генерал Станіслав Козей. - Путін робить гарне обличчя за поганої гри, коли йдеться про українські успіхи. І тим самим, станом на сьогоднішній день, підтверджує продовження своєї стратегії ескалації, - зазначив генерал Козей. За словами Курчаб-Редліх, російський президент "постійно відкидає будь-які сумніви щодо своєї правоти".

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Багаторічна кореспондентка польських ЗМІ в Росії, авторка книжок про Росію Кристина Курчаб-Редліх та колишній голова Бюро національної безпеки генерал Станіслав Козей у п’ятничному випуску "Faktów po Faktach" на TVN24 коментували слова Володимира Путіна, сказані на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді в Узбекистані.

Російський президент заявив, що стратегія російських військ не змінилася: "Наші наступальні дії на Донбасі тривають, потроху просуваються (...). План роботи не потребує змін (...), ми нікуди не поспішаємо".

Таким чином Путін вперше висловився про успіхи української армії, яка звільнила від російської окупації значну частину Харківської області на північному сході України.

Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва в Самарканді EPA/FOREIGN MINISTRY OF UZBEKISTAN

Козей: Путін постійно веде цю війну до ескалації

За словами Козея, у цієї заяви Володимира Путіна є дві сторони.

- Він робить гарне обличчя за поганої гри по відношенню до українських успіхів. З іншого боку, це підтверджує продовження його нинішньої стратегії ескалації, - сказав він.

- Путін постійно веде цю війну до ескалації. Почав з інтервенції низької інтенсивності. Не вдалося. Тотальна війна теж не спрацювала. Зараз ми маємо справу з злочинною війною, - розтлумачив генерал.

- Тепер (Путін) заявив, що не зупинятиметься на цій дорозі, і погрожує подальшою ескалацією. Я вважаю, що від Путіна в Україні треба очікувати найгіршого, тобто подальшої ескалації цієї війни, - оцінив він. І додав, що "інструментів для цього у нього багато".

При цьому Козей зазначив, що Путін з тими силами, якими він зараз володіє, "не може йти вперед".

- Йому потрібен перелом. Одним із способів здійснити його є пояснити росіянам, що "спецоперація", яку він провадив досі, є успішною, "бо ми звільнили частину наших російських земель", оголосити референдум про включення їх до складу Росії і тоді сказати: "але нас атакують на нашій території", - описав ситуацію генерал.

- Я думаю, що у нього є можливість оголосити свою другу, начебто вітчизняну війну Росії, щоб мати можливість провести мобілізацію, наприклад, або мати можливість застосувати тактичну ядерну зброю для захисту "атакованої" Росії, - припустив Козей. Він додав, що також можливі провокації проти НАТО і втягнення Білорусі у війну.

Kurczab-Redlich: Putin cały czas odrzuca jakiekolwiek wątpliwości co do jego racji TVN24, Reuters

Курчаб-Редліх: Путін існує в бульбашці, яку неможливо пробити

У свою чергу Курчаб-Редліх зазначила, що "Путін постійно відкидає будь-які сумніви щодо своєї правоти". Журналістка звернуда увагу на прийом президента Росії на Самаркандській конференції.

- Його там не зустрічали оплесками тамтешні союзники. А це фактично таке східне НАТО, - зауважила вона.

Тут вона нагадала, що Путіну довелося чекати тридцять секунд зустрічі з президентом Киргизстану. "Півхвилини - це багато", - відзначила вона.

- Тотальної підтримки дій Росії помічено не було, - стверджувала журналістка.

- Мені здається, що Путін живе в такій бульбашці, яку неможливо прорвати. Навіть якщо всі сигнали доходять до нього через цю бульбашку, він розуміє, що вороття нема, тому що Путін не може програти цю війну. Все вказує на те, що теоретично він може її програти, але він не може цього допустити, тому що це буде кінець його президентства, - сказала вона.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24