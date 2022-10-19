Путін "запускає механізми, які не може контролювати навіть дуже авторитарна система"

- Володимир Путін пішов на відчайдушний крок, оголосивши в Росії мобілізацію. Він активує механізми, які навіть така дуже авторитарна система не в змозі повністю контролювати, - сказав Роберт Пщель, колишній керівник інформаційного бюро НАТО в Москві, а нині експерт Фонду Казімежа Пуласького.

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Експерт стверджує, що "ймовірно, Володимира Путіна змусили прийняти рішення про мобілізацію військові, які змалювали йому ситуацію так, щоб до нього дійшло".

- Україна досягає дуже великих успіхів, а одна з головних "болячок" російських підрозділів - звичайна нестача людей. Припертий до стіни, Путін вирішив піти на крок, якого хотів уникнути будь-якою ціною. Це відчай. Ця дія активує механізми, які навіть ця дуже авторитарна система не в змозі повністю контролювати, - наголосив Пщель.

Він додав, що "аби це зрозуміти, потрібно повернутися до початків влади Володимира Путіна".

- Отже, на межі 1990-х і 2000-х років він отримав відносно високу підтримку завдяки тому, що в Росії визнали як успіх а другій чеченській війні.

Важливим політичним елементом тієї ситуації було усунення з фронту призовників та вгамування суспільних настроїв. Перша чеченська війна, в якій брали участь солдати строкової служби - і тим самим вона безпосередньо торкнулася сотень тисяч, а опосередковано навіть мільйонів сімей - призвела до соціального потрясіння в Росії. Тоді Путін правильно оцінив небезпеку і переклав тягар ведення бойових дій на професійних військових і контрактників. Настрої заспокоїлися, оскільки більшість суспільства відчула, що війна їх не стосується. Натомість Володимиру Путіну дали зелене світло будувати свою систему влади, - нагадав експерт.

Мобілізація в Росії (5.10.2022 r.) PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

"Сьогодні немає такої людини, яка б могла передбачити, що станеться"

Він підкреслив, що мобілізація матиме дуже серйозні наслідки для Росії в різних сферах - не тільки у військовій.

- По-перше, ми спостерігаємо масову втечу людей, які хочуть уникнути призову в армію. Більшість цих людей абсолютно не протестували проти цієї війни і, можливо, навіть висловлювали свою підтримку. Доки ця війна їх не стосувалася. У більш широкому плані ми бачимо дуже серйозний суспільний опір цьому рішенню, особливо в таких регіонах, як Дагестан. Очевидно, що воно не знайшло загального визнання, за винятком групи яструбів і різних ідеологічних божевільних, які самі, тим часом, оберігають свої родини від призову в армію, - сказав він.

Він зазначив, що є й інші наслідки, які не помітні на перший погляд.

- Росія перебуває у винятково складній економічній ситуації. Вилучення людей з ринку праці та призов в армію ще більше посилює кризу. Це також змушує людей, які є невід'ємною частиною цього режиму - олігархів, директорів різних державних підприємств - до комбінацій, щоб захистити своїх працівників від мобілізації", - сказав Пщель.

Він зазначив, що більшість мобілізованих не є повноцінною армією і не мають шансів нею стати.

- Росія наразі зазнала величезних втрат, у тому числі в офіцерському корпусі. У звичайних умовах ці люди повинні навчати військовослужбовців. А вони не можуть цього зробити зі зрозумілих причин, - зазначив він.

- Потенційні високі втрати серед призовників матимуть дуже серйозні наслідки для настроїв у самій Росії, в тому числі для стабільності режиму. Сьогодні немає такої людини, яка могла б передбачити, що станеться далі, – підсумував експерт.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP