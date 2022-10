"Путін геть!», «Геть фашизм!».  Маніфестація перед посольством Росії у Варшаві

czytaj dalej

Gwarantowana cena prądu na poziomie taryfowym będzie taka sama dla samorządów, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw - stwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zapowiedział, że decyzja co do wysokości zapadnie w najbliższych godzinach. Dodał, że jest to "decyzja polityczna".