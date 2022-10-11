"Путін геть!», «Геть фашизм!».  Маніфестація перед посольством Росії у Варшаві

У понеділок увечері перед посольством Росії у Варшаві відбулася демонстрація. Це була реакція на ранкові ракетні обстріли Росією низки міст у більшості областей України. Протестувальники мали з собою прапори України, Польщі, Євросоюзу та Білорусі.

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Українці, поляки та білоруси протестували перед посольством Росії на вулиці Бельведерській у Варшаві. Демонстрація стала відповіддю на військові операції Росії, включно з масованим ракетним обстрілом низки українських міст у понеділок.

Ракетні обстріли України 10 жовтня facebook.com/CinCAFU

Учасники акції мали при собі прапори України, Польщі, Білорусі та Євросоюзу. Також розгорнули кількаметровий прапор синьо-жовтих кольорів із біло-червоним серцем у центрі. На банерах написи "Росія - терористична держава", "Путін - терорист" і "Путін - бандит".

Демонстрація перед посольством Росії у Варшаві PAP/Radek Pietruszka

Деякі протестувальники тримали транспаранти з гаслом англійською мовою: "Росія - держава-терорист". Одна із білорусок, які прийшли до посольства, тримала транспарант із написом "Білорусь - не Лукашенко".

Демонстрація перед посольством Росії у Варшаві PAP/Radek Pietruszka

Мітингувальники скандували: "Путін, геть!", "Терорист!" та «Геть фашизм!». Лунали також вигуки на честь України та українських воїнів. Вони вимагали видворення російського посла з Польщі та інших країн Євросоюзу. На адресу російських дипломатів кричали: "повертайтеся в Москву", "геть!" і "йдіть...". Також можна було почути вигуки «Хай живе Польща» та гімни України та Польщі.

Демонстрація перед посольством Росії у Варшаві TVN24

У демонстрації взяв участь, серед інших, депутат від "Громадянської платформи" Міхал Щерба, який у своїй промові наголосив, що Польща повинна зробити рішучі кроки для визнання Російської Федерації терористичною державою, а польська влада має вислати російського посла.

На місці за безпекою стежила столична поліція. Через велику кількість людей вулиця Бельведерська, де розташоване посольство Росії, була перекрита.

Демонстрація перед посольством Росії у Варшаві PAP/Radek Pietruszka

Речник Головного управління поліції Варшави, старший комісар Сильвестр Марчак, підтвердив, що "на прохання організаторів мітингу поліцейські вивели одну особу". Як неофіційно встановило Польське інформаційне агентство, це був громадянин Росії.

- Окрім цього, за нашими оцінками, все було спокійно і безпечно, - сказав комісар.

Ракетні обстріли України 10 жовтня PAP/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Російські атаки на українські міста

Російські ракети атакували Київ в понеділок вранці. Під удар також потрапили: Харків, Одеса, Дніпро, Кривий Ріг, Кременчук, Запоріжжя, Миколаїв, Житомир, Вінниця, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів та Рівне. Щонайменше 12 людей загинули, 89 отримали поранення.

"Україну не вдасться залякати, а тільки сильніше об’єднати", - заявив у понеділок увечері президент Володимир Зеленський, коментуючи масований ракетний удар Росії по його країні. Він назвав це терактом.

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP