Пункти втручання Уповноваженого з прав дитини надаватимуть підтримку українцям

Найближчими днями в трьох містах запрацюють пункти втручання Уповноваженого з прав дитини та «Дитячий телефон довіри», де підтримку зможуть отримати громадяни України, – повідомив речник з прав дитини Міколай Павляк. Він повідомив, що перший пункт втручання створять в Лодзі.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

У неділю в Першій програмі Польського радіо Уповноваженого з прав дитини запитали, серед іншого, про допомогу, яку його офіс надає в Польщі громадянам України.

«Найближчими днями, щонайменше, у трьох містах - у таких великих місцях, де є українці – розпочнемо з Лодзі, буде пункт інтервенції омбудсмена у справах дітей та «Дитячий телефон довіри», аби мама чи дитина українська мали змогу безпосередньо спілкуватися з нашими фахівцями», – заявив Павляк.

За його словами, на пунктах працюватимуть люди з різних середовищ. «У Лодзі ми починаємо з нашого педагога і українок, які є педагогами, але які також є біженками, які втікли звідти», – повідомив він. Павляк поінформував, що наступні два пункти створять у Вроцлаві або його околицях і на Люблінщині.

Він зазначив, що, з одного боку, пункти забезпечуватимуть підтримку «на cito» (якнайшвидше – Ред.), зараз, моментально, коли потрібні різні види допомоги: чи то психологічна, чи то направлення до якогось типу закладу, підтримка в школі, в адміністрації під час реєстрації чи вирішення питань соціального забезпечення, орієнтування, якщо треба йти працювати, чи поспілкуватися зі спеціалістом». З іншого боку, за його словами, йдеться про те, щоб «бути на місці і відразу використовувати мої повноваження в цих офісах та установах, підтримувати людей там хоча б у тлумаченні законів».

Уповноважений у справах дітей також нагадав, що на початку розширив функціонал «Дитячого телефону довіри». Окрім спеціальних телефонних чергувань українською та російською мовами, запущено інтернет-чат із психологічною допомогою цими мовами.

Точні дні та години, в які чергують психологи та юристи, можна дізнатися на сайті Уповноваженого з прав дитини. Підтримку можуть отримати діти, підлітки, але також і батьки, які потребують допомоги.

Фахівці доступні за посиланням https://czat.brpd.gov.pl/. Щоб отримати допомогу українською або російською мовою, потрібно вибрати відповідну іконку, що веде до чату в певній мовній версії. У ті ж години можна отримати допомогу по телефону, зателефонувавши на безкоштовну дитячу гарячу лінію 800-12-12-12.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl