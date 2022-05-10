Пункт видачі PESEL на Національному стадіоні не працює на вихідних

Як повідомлялося раніше, пункт PESEL для біженців з України не працюватиме з 13 по 15 травня. Натомість, незважаючи на попередню інформацію, він працюватиме у вівторок, 10 травня, - повідомили у столичній мерії.

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Попри попередню інформацію щзодо обмеження роботи пункту надання PESEL на Національному стадіоні, він працюватиме у вівторок, 10 травня, з 8:00 до 16:00. У зв’язку з проведенням спортивних заходів пункт не працюватиме з наступної п’ятниці по неділю (13-15 травня).

З 25 квітня у столиці надання номерів PESEL громадянам України, які мають право на статус біженця, відбувається лише на Національному стадіоні. Це дозволяє районним органам влади зосередити свою роботу на повсякденному обслуговуванні усіх мешканців.

Пункт PESEL у PGE Narodowy здатний прийняти до 3000 людей на день. На стадіоні громадяни України також можуть вирішити інші питання. Наприклад, відкрити банківський рахунок або подати заявку на сімейні виплати від ZUS.

Детальну інформацію про роботу пункту можна отримати в міському контактному центрі у Варшаві за телефоном 19 115 та на спеціальному сайті українською мовою.

З 16 березня у Варшаві було видано 101,5 тис. номерів PESEL.

Autor:mart

Źródło: PAP