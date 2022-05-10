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Пункт реєстрації біженців у Кракові має скорочений термін прийому біженців. Чиновники: зацікавлення номерами PESEL падає

10 maja 2022, 6:30

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
tvn24.pl
Довгі черги для номерів PESEL
Довгі черги для номерів PESELTVN24
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TVN24Довгі черги для номерів PESEL

У мерії Кракова повідомили про скорочення роботи пункту реєстрації біженців на арені Таурон. З понеділка, 9 травня, українці зможуть користуватися ним з 8:00 до 16:00, а не – як раніше – до 20:00. Міська влада пояснює, що це наслідком зменшення кількості біженців, які подають заявки на присвоєний їм номер PESEL.

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З 24 лютого, тобто з початком російської агресії проти України, до столиці Малопольщі прибуло близько 177,5 тисяч осіб. біженців з України. За словами міських чиновників, можливістю отримати номер PESEL скористалися менше 14 відсотків біженців, тобто – 24 тисячі.  Якщо на початку роботи пункту перед закладом стояли довгі черги, то зараз ізацікавлення  зменшилось приблизно вдвічі. Чиновники зазначають, що у разі збільшення попиту на номер PESEL робочий час може бути знову продовжений.

– Помітно зменшується кількість людей, які претендують на номер PESEL. На піку кампанії ми видавали близько 800-900 номерів PESEL на день, але на даний момент ця цифра коливається – це приблизно 400, - повідомляє Емілія Кроль з Департаменту соціальних комунікацій міста Кракова.

Зміни - також в інших пунктах, що пропонують пільги для біженців

Однакскорочення робочого дня не зупиняються на одному пункті на території стадіону. Муніципалітет також оголосив про скорочення годин роботи низки інших закладів, які пропонують пільги українським біженцям, в т.ч. Муніципальний центр соціальної допомоги, міське управління зайнятості або Краківський відділ освіти. Водночас чиновники визнають, що зниження зацікавлення пошуком  роботи серед біженців - не таке сильне, як у випадку з номерами PESEL.

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– Надалі є велика потреба в пошуку роботи, але останніми днями кількість українців, які обслуговуються, дещо зменшилася. Від початку роботи пункту на вулиці Станіслава Лема працівники Гродзкого управління  праці обслуговували в середньому близько 140-150 осіб на добу, наразі ці цифри коливаються від 100 до 120 осіб, – зазначила Кроль.

У Гродзькому управлінні праці – на момент публікації статті – було 1940 вакансій для біженців з України. – Дещо знизився попит громадян України що до працевлаштування, але ми все ще надаємо послуги з працевлаштування у двох пунктах обслуговування клієнтів. Перший - розташований на арені «Таурон», другий — у штаб-квартирі Гродзкого агентства зайнятості в Кракові, де ми щодня приймаємо близько 30-40 біженців. В обох пунктах кількість обслуговуваних громадян України дещо зменшилася, повідомляє муніципалітет.

PESEL для біженців. Для чого це потрібно?

З 16 березня біженцям видають номери PESEL відповідно до спеціального закону про допомогу громадянам України. Реєстраційний номер, виданий польською владою, має допомогти біженцям пройти низку формальностей, а також дозволяє їм отримати фінансову підтримку. У таких людей є, зокрема, право на отримання коштів за програмою «500 плюс», пільг «Добрий старт» або субсидій на оплату за відправлення дитини в ясла.

Особи з України, які отримали номер PESEL, також можуть розпочати роботу і навіть розпочати власний бізнес. Щоб отримати його, ви повинні підтвердити, що ви перетнули кордон з Польщею після 24 лютого.

Понад мільйон біженців із постраждалої від війни України вже отримали номери PESEL по всій території Польщі.

Підтримка людей, які приймають біженців - тільки з номерами PESEL

Поправка до закону про допомогу громадянам України, яка набула  чинності 27 квітня, містить положення про прийняття біженців у приватні помешкання. Раніше кожна така особа могла розраховувати на підтримку у розмірі 40 злотих на день для надання притулку одній людині максимум на два місяці. Згідно з новими правилами, цей термін подовжено до трьох місяців. Суттєва зміна також відбулася у шаблоні заяви про фінансову допомогу. Тепер кожен, хто приймає біженців до власного дому, повинен надати офісу номер PESEL прийнятих громадян України. Раніше такої вимоги не було.

Autor:momo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Konkret24

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Samorząd terytorialny
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