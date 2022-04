Пункт PESEL на PGE Narodowy не працює у святкові дні

czytaj dalej

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział w TVN24, że opublikowanie nieocenzurowanych zdjęć w raporcie podkomisji smoleńskiej to "oczywisty błąd". - Antoni Macierewicz w oświadczeniu przyznał, że nie powinno to mieć miejsca. To chyba jasne - dodał.