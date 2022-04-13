Пункт PESEL на PGE Narodowy не працює у святкові дні

Пункт видачі PESEL на PGE Національний не працює у святкові дні Під час наступних святкових днів 16, 17 та 18 квітня та 24 квітня ц.р. (Православний Великдень) пункт видачі номерів PESEL на стадіоні Національний Стадіон буде закритий.

З 16 березня цього року У Варшаві вже видано майже 74 тисячі номерів PESEL .Лише вчора його отримали понад 3 тисячі людей. Податкові номери в робочі дні видаються у пунктах, діючих в кожному районі, а також на національному стадіоні. що працював також у вихідні дні.

Під час державних свят 16-18, та 24 квітня цього року пункт видачі номерів PESEL на PGE – Національному Стадіоні - буде закритий. Подробиці про йог одіяльність можна отримати в міському контактному центрі у Варшаві за номером телефону 19 115 та на спеціальній stronie w języku ukrainskim(сторінці по-українську).

Autor:red.

Źródło: TVN24