Пункт допомоги біженцям на вулиці Модлінській закрито. Їх перевозять до Надажина

У понеділковому повідомленні прес-служба Мазовецького воєводи повідомила про переселення людей, які перебувають у залі на Модлінській. Розміщені там біженці будуть перевезені до залів виставкового центру Ptak Warsaw Expo в Надажині.

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У понеділок, 27 червня, розпочалося переселення людей, які проживають на вулиці Модлінській, до пункту Надажин і триватиме воно до вівторка. Як читаємо у повідомленні прес-служби Мазовецького воєводи, після 28 червня «Мазовецьке воєводство також гарантуватиме транспортування для всіх біженців, які захочуть переїхати в інше місце».

Інформацію про переїзд воєвода оприлюднив 10 червня - у зв’язку з попередньою інформацією, отриманою після проведеної перевірки.

«Найважливіше - це безпека наших гостей, які перебувають у пунктах тимчасового проживання. Це наш пріоритет. Люди, які досі перебували в залі Global Expo, будуть розміщені в схожому за стандартом приміщенні та з таким же рівнем обслуговування, як і раніше", - підкреслив цитований у прес-релізі мазовецький воєвода Костянтин Радзивілл.

Про центр Global Expo ми писали, коли наприкінці травня в центрі на вулиці Модлінській виявили спалах вітряної віспи. Тоді Санепід повідомив про 14 підтверджених випадків зараження.

Центр допомоги біженцям на вулиці Модлінській Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Завищена кількість біженців

Як повідомили у прес-службі воєводи, 10 червня на пункті на вулиці Модлінській було проведено перевірку. Перевіряли «правильність виконання положень, закріплених в договорі, зокрема щодо достовірності вказаної кількості розміщених осіб».

"За результатами перевірки встановлено, що керуюча компанія суттєво завищила кількість біженців, зазначену у звітах. У звіті, наданому підприємством, було зазначено 2224 особи. Проте за результатами перевірки у залі перебували 1018 осіб», - йдеться у повідомленні.

Керуюча компанія зобов’язана була достовірно звітувати про кількість розміщених осіб та коригувати щоденні звіти. «Незважаючи на ці рекомендації, компанія продовжувала надавати завищені дані. Під час повторного контролю, проведеного на об’єкті 24 червня, кількість виявлених біженців також відрізнялася від кількості, зазначеної компанією у звіті. Всього під час огляду у місці перебувало 906 осіб. В той час як у звіті поданому до воєводського управління зазначено 2328 осіб», – повідомила прес-служба воєводи.

У повідомленні наголошується, що заклад у Надаржині забезпечує ті самі умови проживання: проживання, харчування, медичну та психологічну допомогу. Є там також ігрові кімнати для дітей. Забезпечено корм для тварин. Можна отримати допомогу в пошуку роботи, отримати номер PESEL, подати заявку на виплату «500 плюс», отримати документи для поїздки в інші країни Європи. Зараз у залі перебуває понад дві тисячі людей, а вакантними залишаються понад вісім тисяч місць.

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Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl