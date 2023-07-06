Пташиний грип у м'ясі птиці з магазинів вбиває котів? Міністерство: це маніпуляція

6 lipca 2023, 15:19
Autor:
ng/tok
Źródło:
TVN24
Prof. Krzysztof Pyrć - oświadczenie w czasie konferencji
Prof. Krzysztof Pyrć - oświadczenie w czasie konferencji
wideo 2/6
Prof. Krzysztof Pyrć - oświadczenie w czasie konferencji

Міністерство сільського господарства реагує на повідомлення про те, що вірус з м'яса птиці є причиною хвороби у котів. - Жодного ризику для споживачів немає. Ми проти того, щоб ставили під сумнів якість польської птиці, - каже Кшиштоф Цєцьора, заступник держсекретаря Міністерства сільського господарства та розвитку села. Як підкреслив головний ветеринар Павел Нємчук, "на забій відправляють лише здорову птицю". Експерти також заспокоюють тим, що до лікарень потрапляє все менше інфікованих котів.

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У середу (5 липня) о 9 ранку в офісі Міністерства сільського господарства та розвитку села відбулася прес-конференція щодо масових захворювань котів.

- Нам абсолютно нічого не загрожує. Жодного ризику для споживачів немає. Інформація про те, що в сирому м'ясі птиці міститься вірус грипу, є абсолютно недоведеною. Це надмірне тлумачення та маніпуляції, які ввели в оману мільйони споживачів. Взято до уваги маніпульоване дослідження, проведене групою вчених із Кракова. Я хочу звернути вашу увагу на певного роду спроби поставити під сумнів якість продуктів з польських ферм і птахофабрик. Ми будемо боротися за добре ім'я наших фермерів, які докладають усіх зусиль, щоб якість продуктів була на найвищому рівні, - заявив Кшиштоф Цєцьора, заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства та розвитку села.

Висловився у цій справі й вірусолог з Малопольського центру біотехнології Ягеллонського університету, професор Кшиштоф Пирць, відповідальний за молекулярне дослідження з метою виявлення вірусу.

- Було опубліковано матеріал у пресі, в якому переконують, що результати досліджень, проведених нашими науковими групами, показали, що останніми тижнями коти були інфіковані вірусом пташиного грипу A/H5N1 через заражене м’ясо польської птиці. Це неправда, ми нічого подібного не показували. Ми лише показали, що в одному з п’яти зразків котячого корму, які ми отримали, ми виявили цей вірус, як у формі нуклеїнових кислот, так і у формі заразного вірусу, - пояснив він.

Główny Inspektorat Weterynaryjny poinformował w poniedziałek, że w przebadanych 11 próbkach od martwych kotów w 9 z nich wykryto wirusa ptasiej grypy. Na ten moment naukowcom nie udało się ustalić źródła zakażeń. Wykluczono, aby miało to związek z wirusem, który w ostatnich tygodniach zabijał mewy.
Пташиний вірус вбиває котів. Головна ветеринарна інспекція презентувала результати дослідженьTVN24

Він додав, що це не означає, що саме птиця була джерелом зараження, але вказує на те, що "цей шлях має бути дуже добре вивчений відповідними службами".

- Щоб забезпечити не тільки безпеку для тварин і людей у ​​Польщі, але й безпеку для птахівництва, щоб уникнути як іміджевих, так і економічних втрат у майбутньому, - зазначив він.

"На забій може потрапити лише здорова птиця"

Як наголосив Кшиштоф Цєцьора, Національний ветеринарний інститут у Пулавах - це найсучасніша лабораторія в Польщі, "єдина уповноважена визначати наявність вірусу в м’ясі".

- Жодна інша лабораторія такої можливості не має. Навіть та, де проводив дослідження професор Пирць. Дані, представлені PIWet, є найбільш надійними. Тільки аналізи цієї лабораторії враховуються при сертифікації нашого м’яса в міжнародних установах. Якщо з нашим м’ясом щось не так, ми можемо визначити це в PIWet. Сьогодні жодне дослідження не підтверджує цього, - сказав він.

За словами Станіслава Вінярчика, директора Державного ветеринарного інституту, інфікований зразок, який досліджував професор Пирць "не обов'язково походить від птаха, зараженого вірусом пташиного грипу".

Головний ветеринар Павел Нємчук кілька разів запевнив, що "на забій може потрапити лише здорова птиця".

- Можливо, вірус, виявлений у тестовому зразку, опинився у ньому з навколишнього середовища. У середовищі, де присутні хворі тварини, цей вірус циркулює, і такий зразок цілком міг бути інфікований ними, їхніми виділеннями, - заявив він.

"Підстав для паніки немає"

Директор навів статистику, згідно з якою наразі у світі зафіксовано близько 1000 випадків зараження людини пташиним грипом. Як він зазначає, в жодному із цих випадків зараження не відбулося від кота.

- Це також підтверджує наш останній досвід. Ніхто з людей, які контактували з хворими котами, не захворів. Це означає, що немає підстав для паніки, але є підстави для превентивних заходів, - додав Станіслав Вінярчик.

Він підкреслив, що наразі в інституті досліджено 43 зразки з усієї Польщі, з яких у 22 підтверджено наявність вірусу.

- Випадків захворювань котів стає все менше, - повідомив головний ветеринар Павел Нємчук.

Генетичний матеріал вірусу в м'ясі?

Нагадаємо, понад 3 тижні тому Інтернет облетіла інформація про хвороби котів з респіраторними та неврологічними симптомами та високою смертністю. Згідно з повідомленням головного ветеринарного лікаря, за результатами досліджень причиною зараження тварин є вірус високопатогенного грипу птиці A/H5N1.

Питання взялися з’ясувати, зокрема, експерти Малопольського центру біотехнології Ягеллонського університету. Вони встановили, що однією з найімовірніших причин зараження кішок вірусом H5N1 є корм, а саме - сире м'ясо.

Експерти з трьох дослідницьких груп отримали п'ять зразків м'яса, яке коти їли перед смертю.

"Аналіз показав, що в одному з п'яти зразків є вірус. Подальший аналіз показав, що м'ясо містить не тільки генетичний матеріал вірусу, але й інфекційний вірус", - повідомив професор Пирць у Twitter. Він додає, що вченим вдалося виділити вірус у клітинних культурах.

Власники заражених котів під епідеміологічним наглядом

У зв'язку з зараженням котів вірусом H5N1 вжито профілактичних заходів для запобігання виникненню грипу у людей. Власники та опікуни інфікованих кішок поміщені під епідеміологічний нагляд, - повідомила у вівторок Головна санітарна інспекція.

При цьому наголошувалося, що зараження людини відбувається вкрай рідко і лише внаслідок прямого та тривалого контакту з хворою птицею. Ймовірність зараження в основному стосується людей, які професійно контактують з свійськими та дикими птахами.

У Польщі наразі не зареєстровано випадків зараження людей вірусом грипу A/H5N1/, підкреслили в Головній санітарній інспекції.

Autor:ng/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Policjanci eskortowali do szpitala pięcioletniego chłopca pogryzionego przez psa w Jasionce. O pomoc poprosił ojciec dziecka, który wiózł synka do szpitala. Chłopczyk trafił już pod opiekę lekarzy.

Roztrzęsionym głosem poprosił o pomoc, wiózł do szpitala pięcioletniego syna pogryzionego przez psa

Roztrzęsionym głosem poprosił o pomoc, wiózł do szpitala pięcioletniego syna pogryzionego przez psa

6 lipca 2023, 10:22
Autor:
ms/gp
Źródło:
PAP