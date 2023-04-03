Пшидач: президент Володимир Зеленський прибуде до Польщі з візитом 5 квітня

3 kwietnia 2023, 15:25
Autor:
Ред.
Źródło:
RMF FM, tvn24.pl
Marcin Przydacz o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie
Marcin Przydacz o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w WarszawieTVN24
wideo 2/9
TVN24Marcin Przydacz o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Польщі 5 квітня, - повідомив радіо RMF керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Анджея Дуди Марцін Пшидач. У Варшаві Зеленський зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Він також виголосить "кілька слів" до поляків, - поінформував Пшидач.

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- У середу, 5 квітня, ми очікуємо на офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі, – заявив у неділю вранці керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач в ефірі радіостанції RMF FM. Варшава стане п’ятою столицею, яку Зеленський відвідає після російського вторгнення в Україну.

- Необхідно враховувати політичні міркування та міркування безпеки, і ми намагаємося, аби цей візит пройшов якнайкраще, але ми домовилися з українською стороною, що ми передамо цю інформацію громадськості, - підкреслив він.

Пшидач повідомив, що між президентами Польщі та України заплановані тривалі та широкі переговори, присвячені не лише питанням безпеки, але й, зокрема, економічному співробітництву, політиці та історичним питанням, а також питанням сільського господарства та транспортування українського зерна через Польщу. "Ми хочемо, щоб цей порядок денний був максимально насиченим", - пояснив він.

Переговори президентів, "кілька слів" до поляків

Марцін Пшидач додав, що президент Зеленський, який приїде до Польщі на запрошення Анджея Дуди, також хоче зустрітися з поляками та українцями, які проживають у Польщі. 

- Президент Зеленський хоче сказати декілька слів полякам у контексті того, що сталося минулого року: як поляки допомагають Україні, біженцям на кордоні чи приймають їх у своїх домівках, - повідомив радник президента.

Він повідомив, що така подія запланована на середу вдень у Королівському замку у Варшаві. 

- Кожен зможе прийти на Замкову площу в середу вдень і кожен зможе - залежно від кількості присутніх - побачити президентів, само собою - на великому екрані, а можливо, навіть ближче, - зазначив він.

"Цей візит буде особливим"

- Цей візит буде особливим у багатьох відношеннях, хоча я зараз не можу говорити про деталі, але ми тут готуємо ряд елементів, які зроблять цей візит особливим, - сказав президентський міністр.

Він додав, що президент України вперше приїде до Польщі офіційно після початку російської агресії. Раніше він бував у Польщі лише з таємними робочими візитами, по дорозі до інших столиць.

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Візит Зеленського "матиме історичний вимір"

- Візит Президента України до Польщі матиме історичний вимір і запам’ятається на довгі роки; Обидва президенти звернуться до наших народів зі словами, які стануть основою для подальшого зміцнення політичних, економічних і міжособистісних відносин, - відзначив заступник голови Міністерства закордонних справ Павел Яблонський.

- Під час візиту обговорюватимуться питання з дуже широкого кола тем, починаючи з найважливішого - безпеки, того, що може статися найближчими тижнями, тому що Україна все ще дуже успішно захищається, але щоб вона могла продовжувати робити це, а також повернути територію, яку Росія незаконно окупувала, потрібна додаткова підтримка з боку всіх західних країн", - сказав ПАП заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

Як він зазначив, Польща "значною мірою цю допомогу вже надала і підтримуватиме й надалі зусилля міжнародної спільноти, заохочуючи інші країни посилювати допомогу Україні в її боротьбі за безпеку - в тому числі і нашу".

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- Під час візиту буде й економічна тематика. Тут ми ведемо мову про співпрацю у відбудові чи розбудові сучасної держави та сучасної інфраструктури в Україні після виграної війни. Це також буде чудовою можливістю для польських компаній налагодити співпрацю з українськими партнерами та збільшити свою присутність на цьому ринку. Буде дуже великий потенціал у проектів, пов’язаних з реконструкцією, але й також якщо йдеться про обмін товарами та послугами з Україною, - зазначив Яблонський.

- Також будуть розмови про те, що зараз відбувається, які заходи вживати разом з Україною, щоб допомога, яку ми надаємо в експорті зерна, не призвела до негативних наслідків для польських фермерів, щоб краще контролювати це транспортування, щоб зерно не потрапляло через різні нечесні дії посередників чи імпортерів на польський ринок, а потрапило саме туди, куди треба - на експорт до країн Африки та Близького Сходу, - додав він.

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Складні історичні питання

Президенти Дуда та Зеленський, як зазначив Яблонський, також порушуватимуть складні історичні питання щодо пам’яті та відповідальності за злочини часів Другої світової війни.

- Я гадаю, що цей візит, окрім змістовного значення, має ще й велике символічне значення, тому що Польща - це країна, яка найбільше долучилася до допомоги Україні та бере участь у формуванні коаліцій з іншими країнами у цьому плані. Безумовно, він (візит - ред.) матиме історичний вимір через офіційний державний характер. Думаю, це запам'ятається на довгі роки, - відзначив Яблонський.

Заступник міністра також згадав про заплановане звернення президента України до поляків і українців, які зараз проживають у Польщі.

- Це буде підбиття підсумків і вдячність за те, що зробила Польща, а також формулювання певної програми на майбутнє: як наші країни співпрацюватимуть? Я переконаний, що обидва президенти (Володимир Зеленський і Анджей Дуда - ред.) звернуться до наших народів зі словами, які матимуть характер - не скажу фундаментальний, бо такі вже висловлені - але становитимуть певну основу для подальшого зміцнення наших політичних та економічних відносин та міжособистісних відносин, тобто того, про що ми найбільше дбаємо, щоб поляки та українці були найтіснішими партнерами в Європі і після війни, - сказав Яблонський.

Запланована також зустріч із прем’єр-міністром Моравецьким

Міністр канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик повідомив у понеділок у Twitter, що у середу вдень Зеленський також зустрінеться з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Як сказав Дворчик в інтерв'ю ПАП, обговорюватимуться, серед іншого, питання щодо ситуації в Україні та на фронті, ситуації з безпекою в регіоні, а також двосторонні питання - в тому числі "безумовно, про прикордонні переходи та українське зерно".

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Autor:Ред.

Źródło: RMF FM, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/@prezydentpl

Tagi:
Andrzej Duda
Wołodymyr Zełenski
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
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Źródło:
TVN24

Manifestujący swoje niezadowolenie z polityki rządu rolnicy z Pomorza Zachodniego zapowiadają, że zaostrzą protest, który trwa już 12 dni. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice Szczecina, a nie tylko organizować symboliczne przejazdy. - My do Warszawy jeździliśmy już wielokrotnie, teraz czekamy, aż władza przyjedzie do nas - zapowiadają.

Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu w Szczecinie. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice

Rolnicy zapowiadają zaostrzenie protestu w Szczecinie. Ma być ich więcej i chcą blokować ulice

3 kwietnia 2023, 12:46
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24 Szczecin

Na profilu instagramowym Belli Ramsey pokazało się kilka zdjęć Pedro Pascala z planu "The Last of Us". Nieprzypadkowo - w niedzielę aktor obchodził 48. urodziny. Młoda gwiazda już wcześniej udowodniła, że świetnie dogadywała się z Pascalem na planie serialu HBO.

Bella Ramsey pokazuje zakulisowe zdjęcia Pedro Pascala z "The Last of Us". Tak obchodzi urodziny gwiazdora

Bella Ramsey pokazuje zakulisowe zdjęcia Pedro Pascala z "The Last of Us". Tak obchodzi urodziny gwiazdora

3 kwietnia 2023, 14:24
Autor:
wac//am
Źródło:
Instagram

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl