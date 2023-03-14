Пшидач: є домовленість про відновлення роботи Консультативного комітету президентів Польщі та України

'Ми домовилися з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком про відновлення роботи Консультативного комітету президентів Польщі та України", - повідомляє керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач.

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Як пояснив Пшидач у Twitter, комітет займатиметься, серед іншого, покращенням економічної співпраці в контексті майбутньої відбудови України. "Ми хочемо, щоб польські компанії мали дуже хороші стартові позиції", - додав він.

Раніше канцелярія президента повідомила у Twitter, що міністр у понеділок у Києві говорив, зокрема, про актуальні виклики безпеці та післявоєнну відбудову України. Від імені президента Анджея Дуди міністр також поклав вінок до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

У твіттер-профілі Бюро міжнародної політики зазначено, що темою розмови між Пшидачем і Єрмаком була, зокрема, поточна ситуація на фронті боротьби України з російською агресією. Крім того, йшлося про спільні зусилля на шляху України до євроінтеграції та участь польських підприємців у відбудові України.

Єрмак: тема переговорів - підтримка обороноздатності України

У свою чергу Єрмак повідомив у Twitter, що у зустрічі з польської сторони, окрім міністра Пшидача, також взяли участь міністр у справах Європи Шимон Шинковський вель Сенк та міністр-член Ради міністрів Міхал Дворчик.

"Було обговорено широке коло питань у сфері оборонного забезпечення України, європейської та євроатлантичної інтеграції, участі Польщі у відбудові України", - написав Єрмак.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP