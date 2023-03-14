Пшидач: є домовленість про відновлення роботи Консультативного комітету президентів Польщі та України

14 marca 2023, 10:26
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Przydacz: relacje polsko-amerykańskie są teraz najlepsze w historii
Przydacz: relacje polsko-amerykańskie są teraz najlepsze w historii
wideo 2/6
Przydacz: relacje polsko-amerykańskie są teraz najlepsze w historii

'Ми домовилися з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком про відновлення роботи Консультативного комітету президентів Польщі та України", - повідомляє керівник президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Як пояснив Пшидач у Twitter, комітет займатиметься, серед іншого, покращенням економічної співпраці в контексті майбутньої відбудови України. "Ми хочемо, щоб польські компанії мали дуже хороші стартові позиції", - додав він.

Раніше канцелярія президента повідомила у Twitter, що міністр у понеділок у Києві говорив, зокрема, про актуальні виклики безпеці та післявоєнну відбудову України. Від імені президента Анджея Дуди міністр також поклав вінок до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

У твіттер-профілі Бюро міжнародної політики зазначено, що темою розмови між Пшидачем і Єрмаком була, зокрема, поточна ситуація на фронті боротьби України з російською агресією. Крім того, йшлося про спільні зусилля на шляху України до євроінтеграції та участь польських підприємців у відбудові України.

Єрмак: тема переговорів - підтримка обороноздатності України

У свою чергу Єрмак повідомив у Twitter, що у зустрічі з польської сторони, окрім міністра Пшидача, також взяли участь міністр у справах Європи Шимон Шинковський вель Сенк та міністр-член Ради міністрів Міхал Дворчик.

"Було обговорено широке коло питань у сфері оборонного забезпечення України, європейської та євроатлантичної інтеграції, участі Польщі у відбудові України", - написав Єрмак.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Szymczuk/KPRP

Tagi:
Marcin Przydacz
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Polska sprzeciwia się wprowadzeniu normy Euro 7, proponowanej przez Komisję Europejską. Jej przyjęcie spowodowałoby ogromne zwiększenie kosztów produkcji samochodów osobowych i ciężarowych. Będziemy robić wszystko, aby ta propozycja nie weszła w życie - zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Propozycja wprowadzenia nowej normy dla samochodów. "Bardzo negatywne konsekwencje"

Propozycja wprowadzenia nowej normy dla samochodów. "Bardzo negatywne konsekwencje"

14 marca 2023, 10:44
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego - przekazała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. W ubiegłym tygodniu Sejm nie poparł uchwały Senatu o odrzuceniu nowelizacji.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego. Prezydent podjął decyzję

Nowelizacja Kodeksu wyborczego. Prezydent podjął decyzję

14 marca 2023, 10:04
Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
PAP

W wieku 50 lat zmarła Barbara Lityńska - aktorka, autorka wierszy, córka tragicznie zmarłego w 2021 roku polityka Jana Lityńskiego. O jej śmierci poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Teatr 21. Teatr Polski im. Adama Tarna w Vancouver pożegnał zmarłą, podkreślając, że zagrała "wiele doskonale przyjętych przez publiczność i krytykę spektakli".

Barbara Lityńska nie żyje. Aktorka i poetka zmarła po długiej chorobie

Barbara Lityńska nie żyje. Aktorka i poetka zmarła po długiej chorobie

14 marca 2023, 10:13
Autor:
wac//am
Źródło:
Teatr 21, tvn24.pl

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Synoptycy wydali alerty dla kolejnych części kraju. Łącznie alerty obowiązują w dziesięciu województwach, a miejscami mają one drugi, pomarańczowy stopień. Sprawdź, gdzie aura będzie niebezpieczna.

Zabezpieczcie swoje rzeczy. Przybyło alertów IMGW przed silnym wiatrem, alert RCB w mocy

Zabezpieczcie swoje rzeczy. Przybyło alertów IMGW przed silnym wiatrem, alert RCB w mocy

14 marca 2023, 6:25
Aktualizacja: 14 marca 2023, 9:34
Aktualizacja:
Autor:
as
Źródło:
IMGW, RCB, tvnmeteo.pl

Silny wiatr spowodował przerwy w dostawie prądu dla tysięcy odbiorców na południu Polski. W nocy z poniedziałku na wtorek podmuchy powalały drzewa i zrywały linie energetyczne, a w wielu miejscach konieczne były interwencje strażaków. We wtorek w trzech województwach nadal obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Połamane drzewa i tysiące osób bez prądu w Małopolsce i na Podkarpaciu

Połamane drzewa i tysiące osób bez prądu w Małopolsce i na Podkarpaciu

14 marca 2023, 7:33
Aktualizacja: 14 marca 2023, 9:58
Aktualizacja:
Autor:
as
Źródło:
PAP, Teraz Krosno

Trzynaste emerytury będą wypłacane także w 2023 roku. Rząd szuka pieniędzy na dodatki dla emerytów i rencistów. W tym celu chce pozyskać 5 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej w ramach nieoprocentowanej pożyczki - tak wynika z projektu rozporządzenia, o którym poinformowano na rządowych stronach. "PiS przyznał, że na 13. emeryturę nie ma pieniędzy" - skomentowała w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była wiceminister finansów.

Rząd szuka pieniędzy na 13. emeryturę. "Niezbędne jest uzupełnienie środków"

Rząd szuka pieniędzy na 13. emeryturę. "Niezbędne jest uzupełnienie środków"

14 marca 2023, 8:55
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Papież Franciszek o przypadkach pedofilii w Kościele za czasów kardynała Karola Wojtyły. - W tamtych czasach wszystko tuszowano - mówi papież w wywiadzie. Zatuszować albo, kiedy nie było innej rady, wysłać gdzieś daleko - tak ten mechanizm opisuje Franciszek. Zważywszy na jakość dyskusji na ten temat w Polsce w tej sprawie, zaskakuje szczerością i tym, że w ogóle podejmuje temat. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Papież Franciszek zapytany o reportaż "Franciszkańska 3": w tamtych czasach wszystko tuszowano

Papież Franciszek zapytany o reportaż "Franciszkańska 3": w tamtych czasach wszystko tuszowano

14 marca 2023, 7:22
Autor:
Maria
Mikołajewska
Źródło:
TVN24

Życzylibyśmy sobie, żeby biskupi umieli sami sobie zwracać uwagę, skoro zwracają uwagę wszystkim innym. Ale na to musimy jeszcze chyba poczekać - powiedział w TVN24 jezuita, ksiądz Jacek Prusak. Komentował w ten sposób obecność arcybiskupa seniora Mariana Gołębiewskiego na kościelnej uroczystości w Gliwicach pomimo nałożonego na niego przez Watykan zakazu.

Ksiądz Prusak: Episkopat to klub dżentelmena. Żaden z biskupów nie miał odwagi zwrócić swojemu koledze uwagi

Ksiądz Prusak: Episkopat to klub dżentelmena. Żaden z biskupów nie miał odwagi zwrócić swojemu koledze uwagi

14 marca 2023, 9:24
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Na południu Ukrainy rosyjskie władze okupacyjne przygotowują plany ewakuacji miejscowych kolaborantów na wypadek ukraińskiej kontrofensywy - przekazał rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Współpracujący z Rosjanami mieszkańcy Wasylówki w obwodzie zaporoskim mieliby zbiec na Krym na dwie godziny przed odwrotem rosyjskich wojsk - wskazano. 

Kolaboranci obawiają się ukraińskiej kontrofensywy. Rosjanie opracowali plany ich ewakuacji

Kolaboranci obawiają się ukraińskiej kontrofensywy. Rosjanie opracowali plany ich ewakuacji

14 marca 2023, 8:24
Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Najpilniejszym priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa jest rosyjska wojna na Ukrainie, ale ewentualny konflikt w regionie Indo-Pacyfiku może mieć jeszcze większe skutki - wskazał premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak w czasie przeglądu brytyjskiej polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa.

"Konflikt tam może mieć większe konsekwencje niż konflikt na Ukrainie". Brytyjski premier o "epokowym wyzwaniu"

"Konflikt tam może mieć większe konsekwencje niż konflikt na Ukrainie". Brytyjski premier o "epokowym wyzwaniu"

14 marca 2023, 8:08
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Policjant z Karoliny Północnej w trakcie szkolenia zapomniał, że w magazynku ma prawdziwą amunicję, a nie ślepe naboje, i postrzelił kolegę w stopę - przekazało biuro miejscowego szeryfa. Poszkodowany nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Obaj funkcjonariusze zostali ukarani.

"Wygłupy" na policyjnym szkoleniu. Myślał, że w magazynku ma ślepaki, postrzelił kolegę

"Wygłupy" na policyjnym szkoleniu. Myślał, że w magazynku ma ślepaki, postrzelił kolegę

14 marca 2023, 8:53
Autor:
kgo//az
Źródło:
vice.com, Greenville County Sheriff's Office

Aktor Colin Farrell przykuł uwagę mediów, pojawiając się na gali rozdania Oscarów ze swoim synem Henrym Tadeuszem. Jego mama, Alicja Bachleda-Curuś, nie kryje dumy z nastolatka. "Co za wyjątkowa noc!" - pisze. A Henry Tadeusz udzielił już pierwszego "oscarowego" wywiadu.

Alicja Bachleda-Curuś dumna z Henry'ego Tadeusza. "Co za wyjątkowa noc"

Alicja Bachleda-Curuś dumna z Henry'ego Tadeusza. "Co za wyjątkowa noc"

14 marca 2023, 9:09
Autor:
wac//am
Źródło:
ExtraTV, RMF FM, tvn24.pl

Chiny planują stopniowe i etapowe podnoszenie wieku emerytalnego, aby poradzić sobie z szybko starzejącym się społeczeństwem - poinformował wspierany przez władze w Pekinie dziennik "Global Times", powołując się na eksperta z chińskiego ministerstwa zasobów ludzkich. Państwowa Chińska Akademia Nauk przewiduje, że do 2035 roku w systemie emerytalnym zabraknie pieniędzy.

Chiny planują podniesienie wieku emerytalnego. "Progresywna, elastyczna" ścieżka

Chiny planują podniesienie wieku emerytalnego. "Progresywna, elastyczna" ścieżka

14 marca 2023, 8:05
Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters

Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali pierwszego podejrzanego o zniszczenie kolektorów słonecznych na dachu Zespołu Szkół w Czerwieńsku (woj. lubuskie). Dzięki nagraniom z kamer monitoringu udało się ustalić tożsamość dwóch kolejnych osób.

Weszli na dach i zniszczyli kolektory słoneczne. 160 tysięcy złotych strat

Weszli na dach i zniszczyli kolektory słoneczne. 160 tysięcy złotych strat

14 marca 2023, 9:02
Autor:
FC
Źródło:
TVN 24 Poznań

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega przed oszustami, którzy zamieszczają fałszywe reklamy z informacją o możliwości otrzymania odszkodowania za szczepienie.

Fałszywe reklamy z odszkodowaniem za szczepienie. Nowe ostrzeżenie przed oszustami

Fałszywe reklamy z odszkodowaniem za szczepienie. Nowe ostrzeżenie przed oszustami

14 marca 2023, 9:46
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Departament Stanu USA oświadczył, że negocjacje na temat przedłużenia umowy zbożowej, dotyczącej transportu żywności z czarnomorskich portów na Ukrainie, są "w krytycznym momencie". Spór dotyczy długości trwania nowej umowy. Rosja zgadza się na przedłużenie umowy zbożowej o 60 dni, Ukraina żąda co najmniej 120 dni.

Trudne negocjacje w sprawie przedłużenia umowy zbożowej. Spór o czas trwania "Inicjatywy Czarnomorskiej"

Trudne negocjacje w sprawie przedłużenia umowy zbożowej. Spór o czas trwania "Inicjatywy Czarnomorskiej"

14 marca 2023, 5:27
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Ekspozycja prezentowana jest na całym świecie. Przedstawia historie 36 ukraińskich studentów, którzy nie ukończyli studiów, ponieważ ich życie odebrała rosyjska agresja. Od środy (15 marca) będzie ją można oglądać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dowiemy się chociażby o utalentowanej muzycznie Annie, którą Rosjanie zabili w pobliżu Czernichowa.

Upamiętniają ukraińskich studentów, którzy zginęli w czasie wojny. Wystawa "Niewydane Dyplomy"

Upamiętniają ukraińskich studentów, którzy zginęli w czasie wojny. Wystawa "Niewydane Dyplomy"

14 marca 2023, 7:00
Autor:
tm/gp
Źródło:
tvn24.pl

Na wschodzie kraju jest bardzo ciężko i bardzo boleśnie - przekazał w poniedziałek Wołodymyr Zełenski. W codziennym nagraniu wideo oznajmił, że w kilku miejscowościach w tym regionie, między innymi w Bachmucie i Wuhłedarze, "decyduje się, jaka będzie nasza przyszłość, przyszłość wszystkich Ukraińców".

Wołodymyr Zełenski o bitwach na wschodzie Ukrainy. "W tych miejscach decyduje się, jaka będzie nasza przyszłość"

Wołodymyr Zełenski o bitwach na wschodzie Ukrainy. "W tych miejscach decyduje się, jaka będzie nasza przyszłość"

13 marca 2023, 22:40
Autor:
akr/kg
Źródło:
PAP

Wtorek jest 384. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W miejscowości Kupiańsk-Wuzłowy w obwodzie charkowskim, w północno-wschodniej części Ukrainy, zatrzymano rosyjskiego żołnierza, który od września ubiegłego roku ukrywał się tam w opuszczonych budynkach - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za policją regionu charkowskiego. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

14 marca 2023, 5:58
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Opóźnienia do 45 minut łapią pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej - poinformowała spółka w komunikacie. Utrudnienia dotyczą też Kolei Mazowieckich. W związku z problemami na stacji Warszawa Zachodnia wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników.

Kolejny dzień utrudnień na kolei w Warszawie. Pociągi mają spore opóźnienia

Kolejny dzień utrudnień na kolei w Warszawie. Pociągi mają spore opóźnienia

14 marca 2023, 9:01
Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z Żor (Śląskie) zatrzymali 26-latka, który potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych mężczyznę, podwiózł go do szpitala i odjechał. Całą sytuację zarejestrował monitoring, dzięki czemu szybko udało się ustalić sprawcę wypadku. Kierowca stracił prawo jazdy, grozi mu 4,5 roku więzienia.

Potrącił mężczyznę, zawiózł go do szpitala i odjechał

Potrącił mężczyznę, zawiózł go do szpitala i odjechał

13 marca 2023, 17:45
Aktualizacja: 14 marca 2023, 7:05
Aktualizacja:
Autor:
pk/gp
Źródło:
tvn24.pl

Po przyjeździe każdego pociągu na Dworzec Gdański wysypują się pasażerowie, którzy chwilę później utkną, chcąc opuścić peron. Tłum na wąskich schodach ruchomych zrobi się jeszcze gęstszy, gdy pełną parą ruszy przebudowa linii średnicowej. Jak zauważa ekspert, problemów można było uniknąć, gdyby przed laty kolejarze nie odchudzili projektu.

Pasażerowie tłoczą przed zejściem, a na kładkach pusto. "Projektantowi zabrakło wyobraźni"

Pasażerowie tłoczą przed zejściem, a na kładkach pusto. "Projektantowi zabrakło wyobraźni"

14 marca 2023, 7:30
Autor:
Piotr
Bakalarski
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Od wtorku zmieni się organizacja ruchu na moście w Zakroczymiu w związku z rozbudową trasy S7 na odcinku Czosnów-Modlin. Kierowcy będą korzystać z trzypasmowej jezdni, przy czym kierunek ruchu na jednym pasie będzie zmieniał się w zależności od pory dnia.

Przez most na Wiśle tylko po jednej nitce

Przez most na Wiśle tylko po jednej nitce

14 marca 2023, 6:32
Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu w województwie łódzkim. Gdy składał wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, za paskiem jego spodni można było zobaczyć przedmiot przypominający broń. - Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy, gdzie broń na co dzień przechowuję, miałem ją ze sobą - powiedział Ziobro.

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z bronią

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z bronią

13 marca 2023, 17:01
Aktualizacja: 13 marca 2023, 17:31
Autor:
js
/ prpb
Źródło:
TVN24, Super Express

20-letnia policjantka z komendy w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) bawiła się na imprezie ze znajomymi. Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", kiedy uznała, że współtowarzysze zachowują się za głośno, najpierw miała ich legitymować, a później zadzwoniła po wsparcie do dyżurnego ze swojej jednostki. Impreza odbywała się w Rzeszowie, policjantka była pod wpływem alkoholu.

Policjantka na imprezie. Najpierw miała legitymować znajomych, potem wezwała patrol. Może mieć kłopoty

Policjantka na imprezie. Najpierw miała legitymować znajomych, potem wezwała patrol. Może mieć kłopoty

13 marca 2023, 16:10
Autor:
ms/
tam
Źródło:
Gazeta Wyborcza, tvn24.pl

Byłem absolutnie zdruzgotany. Patrzyłem na tych ludzi, których często znam, ich zacietrzewienie, ich faryzeizm - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, komentując postawę przedstawicieli obozu rządowego wobec sprawy śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks, a także wobec informacji o Janie Pawle II przedstawionych w reportażu "Franciszkańska 3". - Mamy wojnę tuż za granicą, mamy podzielone społeczeństwo, które nie jest zdolne do współpracy i mamy polityków, którzy wykorzystają każdą tragedię - stwierdził Paweł Zalewski z Polski 2050.

"Założenie, że Polacy się nie połapią, jest wyrazem wielkiej arogancji"

"Założenie, że Polacy się nie połapią, jest wyrazem wielkiej arogancji"

13 marca 2023, 21:21
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24

Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna poinformowała, że eskortowała w ubiegłym tygodniu rosyjską grupę zadaniową na wodach w pobliżu Wielkiej Brytanii. Grupa składała się z fregaty rakietowej i tankowca. "Eskortowanie rosyjskiej grupy zadaniowej wraz z sojuszniczymi partnerami pokazuje zaangażowanie Królewskiej Marynarki Wojennej i sojuszu NATO w utrzymanie bezpieczeństwa morskiego" - ocenił cytowany w komunikacie dowódca brytyjskiej jednostki Ed Moss-Ward.

Brytyjska marynarka eskortowała rosyjską grupę zadaniową w pobliżu Wielkiej Brytanii

Brytyjska marynarka eskortowała rosyjską grupę zadaniową w pobliżu Wielkiej Brytanii

13 marca 2023, 19:23
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Wtorek jest 384. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Zachodni analitycy szacują, że strona ukraińska straciła dotąd w wojnie z Rosją około 120 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy. Straty po stronie rosyjskiej sięgają 200 tysięcy. Mniejsza liczebnie ukraińska armia jest jednak wyczerpana po ponad roku walk, dlatego przeprowadzenie przez nią zapowiadanej wiosennej kontrofensywy może być dużym wyzwaniem - ocenia amerykański dziennik "Washington Post". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

"Washington Post": przeprowadzenie wiosennej kontrofensywy będzie wyzwaniem dla ukraińskiej armii

"Washington Post": przeprowadzenie wiosennej kontrofensywy będzie wyzwaniem dla ukraińskiej armii

14 marca 2023, 5:17
Aktualizacja: 14 marca 2023, 9:20
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

13. i 14. emerytura są pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych. To znacznie zmniejsza kwotę, o którą zostaliby wsparci emeryci. Ten krok szokuje - podkreślił Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzysta skierował interpelację w tej sprawie do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Jest odpowiedź resortu.

13. i 14. emerytura. "Ten krok szokuje", wiceminister odpowiada

13. i 14. emerytura. "Ten krok szokuje", wiceminister odpowiada

13 marca 2023, 18:15
Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Zakaz publikowania informacji z niejawnego procesu, zakaz ujawniania danych pokrzywdzonych i etyka zawodowa dotycząca ochrony prywatności – te zasady mają chronić ofiary przestępstw pedofilskich przed powtórną krzywdą. Ujawnienie sprawy skazanego w 2021 roku pedofila Krzysztofa F. pokazało, jak zostały naruszone.

Powtórna wiktymizacja. Czego mediom nie wolno wobec procesów pedofili

Powtórna wiktymizacja. Czego mediom nie wolno wobec procesów pedofili

13 marca 2023, 15:19
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24
Wpłacił 17 tysięcy na kampanię Adama Bielana, został dyrektorem w spółkach i doradcą w NCBR

Wpłacił 17 tysięcy na kampanię Adama Bielana, został dyrektorem w spółkach i doradcą w NCBR

13 marca 2023, 11:08
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl