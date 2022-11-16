Пшеводув. Поліція показала фото з місця вибуху, експерти збирають докази

У селі Пшеводув, де вибухнула ракета російського виробництва, поліцейські спільно з іншими службами детально з’ясовують обставини події та збирають докази, - повідомили в середу в Головному управлінні поліції.

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Головне управління поліції повідомило, що в Пшеводові, де стався вибух, поліцейські охороняють територію від початку інциденту. Окрім того експерти поліції, в т.ч з Центрального слідчого управління поліції, Центральної криміналістичної лабораторії поліції та кримінального бюро Головного управління поліції разом з іншими службами детально з'ясовують обставини події та охороняють докази.

Допис супроводили світлиною, на якій видно служби, які охороняють місце вибуху.

Вибух стався у вівторок о 15.40. Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ, причиною смерті двох чоловіків стала ракета російського виробництва.

Кореспондент "Фактів" TVN Войцєх Бояновський, який перебуває на місці трагедії, розповів, що по прямій від місця вибуху до українського кордону шість кілометрів. У вівторок Росія здійснила масований обстріл України, уразивши в тому числі цілі недалеко від кордону з Польщею.

На запитання про трагедію жителі Пшеводова сказали, що в той момент вони почули гуркіт і спочатку ніхто не знав, що сталося.

Директор державної початкової школи в Пшеводові Ева Бира в ранковому інтерв’ю TVN24 не змогла оцінити, скільки учнів прийде на уроки. "Для дітей це без сумніву стрес", - сказала вона про вибух.

Трохи пізніше староста гміни Долгобичув Гжегож Древнік повідомив, що прийнято рішення про закриття школи в Пшеводові та скасування уроків. Він додав, що за погодженням з окружним управлінням у школі надають психологічну допомогу мешканцям та всім бажаючим.

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Autor:KS/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl