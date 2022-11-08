Пшедляцький: хвиля терору населення триває.  Росіяни просто не можуть інакше

Росіяни, як і 80 років тому, і раніше, і пізніше, точно так само діють і зараз, - сказав кореспондент програми "Superwizjer" Міхал Пшедляцький, який перебуває в Україні. Він додав, що загибель багатьох тисяч російських солдатів "не призводить до того, аби влада в Кремлі робила якісь кроки, щоб досягти миру".

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Міхал Пшедляцький, кореспондент програми"Superwizjer" на TVN, розповідає про ситуацію в Україні від самого початку російської агресії. У вівторок вранці він вийшов на прямий зв'язок зі студією TVN24.

- Та хвиля терору населення, яка почалася 24 лютого, триває. Ми можемо прямо сказати собі, що вони просто не можуть інакше. Росіяни не можуть інакше. Як діяли 80 років тому, раніше, пізніше, точно так само діють і зараз, - зазначив журналіст.

Він додав, що "різниця в тому, що якщо в Афганістані вбивали афганське населення практично без відповідальності, то тут, дивлячись на кількість убитих російських солдатів, ця відповідальність наздоганяє їх щодня".

- На жаль, це не означає, що влада в Кремлі робить якісь кроки для досягнення миру, - підкреслив Пшедляцький.

- Якавпаки. Він посилає мобілізованих росіян, які готові бездумно йти сюди, щоб виплачувати свої кредити, готові вбивати українське населення, але також за тиждень залишаються вбитими або, в кращому випадку, пораненими та взятими в полон, - сказав Пшедлацький.

Cała rozmowa z Michałem Przedlackim TVN24

Autor:red.

Źródło: TVN24