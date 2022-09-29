Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях. Заява МЗС
У своїй заяві Міністерство закордонних справ Польщі "однозначно і рішуче" засудило організацію Росією незаконних "референдумів", спрямованих, як зазначило міністерство, на "анексію частини тимчасово окупованих Росією українських Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей".
"Ми закликаємо членів міжнародного співтовариства не визнавати законність цих псевдореферендумів та їхніх "результатів", які жодним чином не відображають волевиявлення жителів цих регіонів, часто змушених голосувати", - звернулося дипломатичне відомство в заяві, опублікованій у середу.
У МЗС заявили, що дії Російської Федерації, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, є "порушенням основоположних принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН". "Ми рішуче відкидаємо претензії Росії на території, що залишаються в межах міжнародно визнаних кордонів України, включаючи незаконно окуповані з 2014 року Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться в заяві.
"Закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії"
"Ми закликаємо притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до проведення фіктивних референдумів, а також російських осіб і установи, які діють на незаконно окупованій території України. Польща налаштована продовжувати співпрацю зі своїми партнерами в цій сфері", - заявили в міністерстві закордонних справ.
Міністерство закордонних справ заявило, що підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. "Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та негайно вивести збройні сили РФ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в прес-релізі.
"Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо звільнення тимчасово окупованих Росією територій стільки, скільки це буде необхідно. Україна має суверенне право захищатися та відновити повний контроль над своєю територією", - заявили в МЗС.
Źródło: PAP
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