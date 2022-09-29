Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях. Заява МЗС

У своїй заяві Міністерство закордонних справ Польщі "однозначно і рішуче" засудило організацію Росією незаконних "референдумів", спрямованих, як зазначило міністерство, на "анексію частини тимчасово окупованих Росією українських Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей".

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"Ми закликаємо членів міжнародного співтовариства не визнавати законність цих псевдореферендумів та їхніх "результатів", які жодним чином не відображають волевиявлення жителів цих регіонів, часто змушених голосувати", - звернулося дипломатичне відомство в заяві, опублікованій у середу.

Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях PAP/EPA

У МЗС заявили, що дії Російської Федерації, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, є "порушенням основоположних принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН". "Ми рішуче відкидаємо претензії Росії на території, що залишаються в межах міжнародно визнаних кордонів України, включаючи незаконно окуповані з 2014 року Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ Польщі Paweł Kula/PAP

"Закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії"

"Ми закликаємо притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до проведення фіктивних референдумів, а також російських осіб і установи, які діють на незаконно окупованій території України. Польща налаштована продовжувати співпрацю зі своїми партнерами в цій сфері", - заявили в міністерстві закордонних справ.

Міністерство закордонних справ заявило, що підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. "Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та негайно вивести збройні сили РФ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в прес-релізі.

"Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо звільнення тимчасово окупованих Росією територій стільки, скільки це буде необхідно. Україна має суверенне право захищатися та відновити повний контроль над своєю територією", - заявили в МЗС.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP