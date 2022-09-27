TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Приз репортера "Superwizjera" пішов з молотка за 10 тисяч злотих. Гроші він призначив на допомогу Україні

27 września 2022, 8:11

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
tvn24.pl
Źródło:
TVN24
Dwie nagrody Złotego Kopernika dla Michała Przedlackiego
Dwie nagrody Złotego Kopernika dla Michała PrzedlackiegoTVN24
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TVN24Dwie nagrody Złotego Kopernika dla Michała Przedlackiego

Одну з двох нагород "Золотий Копернік", яку репортер "Superwizjera" Міхал Пшедляцький виставив на благодійний аукціон, продали за 10 тисяс злотих. Усі кошти будуть перераховані на допомогу Україні. - Статуетка потрапляє в добрі руки і завжди нагадуватиме про допомогу українцям, - наголосив в ефірі TVN24 Пшедляцький, який був гостем "Вставай і знай".

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Міхал Пшедлацький отримав дві головні нагороди Фестивалю антивоєнного кіно за матеріал «Перша лінія фронту. Втеча з Ірпеня» - у номінаціях: найкращий документальний фільм та найкращий документальний фільм з України. Кореспондент "Superwizjera" вирішив віддати одну зі статуеток на благодійний аукціон. Торги завершилися в неділю о 18:45.

- Її продали на аукціоні подружжю лікарів із Білостока, пані Зофії та пану Вальдемару, за дуже гарну суму, яку ми використаємо, щоб допомогти, за 10 тисяч злотих, - сказав Міхал Пшедляцький у «Вставай і знай» на TVN24, подякувавши переможцям торгів за "гарний вчинок". - Водночас я переконаний, що ця статуетка в надійних руках і завжди буде нагадуванням про допомогу українцям, - додав він.

Цикл репортажів з України

Пшедляцький додав, що сім місяців команда "Superwizjera" документувала ситуацію в Україні під час російської агресії.

- Весь цикл з України можна подивитися на player.pl і TVN24 GO, на даний момент вийшло понад 10-11 трансляцій. Це вже серйозний цикл, який ми зробили нашою командою, і це величезна праця всіх причетних - монтажерів, редакторів, перекладачів, головного редактора Ярека Ябжика, - сказав журналіст.

Він додав, що зараз працює над матеріалом про наступ на сході.

- Вчора повернувся з Куп’янська, міста, яке перебуває у жалюгідному стані, але перш за все глибоко уражені його жителі. Через це місто проходив фронт. Наразі українцям вдалося відкинути росіян на схід і вони продовжують наступати, визволяти наступні території, звільняти наступний простір, - сказав Пшедляцький.

"Робимо свою роботу"

Іноді бувають складні ситуації - додав він, але це його роботаїї

- Ми робимо свою роботу, - сказав він в ефірі TVN24. - Усвідомлення, що те, що ми записуємо тут, а потім показуємо глядачам у Польщі, глядачам нашої програми, глядачам каналу, а також глядачам Discovery по всьому світу, робить нашу роботу ще більш значущою. Цей сенс з'являється в той момент, коли ми вже знаємо, що програму покажуть і суспільство, люди дізнаються, що відбувається під час російської агресії, - наголосив він.

Пшедляцький також згадав психологічно важкі для нього та команди моменти - інтерв'ю з потерпілими, жертвами та їх родинами. Буває й так, що пізніше герої його матеріалів гинуть під час боїв.

- Це важко, тому що втрата близької людини впливає на нас, як і на будь-кого іншого. Бо ми люди, ми чоловіки, дружини, батьки і наші герої, які полягли, захищаючи Україну, також ними були. Те, що ми робимо, допомагає зберегти пам'ять про них, розповісти про них правильно. На війні, на жаль, втрачаєш близьких, - сказав кореспондент.

Водночас він додав, що те, що переживають журналісти, не можна й близько порівняти з тим, що відчувають українці.

– З якими жахливими ситуаціями, відчуттям втрати стикаються українці, які втрачають своїх близьких. Для нас це друг, але він не з нашої родини, це не наш чоловік, це не наш син, - розтлумачував журналіст. - Пам’ятаймо, якою є справжня ціна, що її платять українці за те, що ця війна наразі не під нашим кордоном, - підсумував він.

Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera"TVN24

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Donbas - za wolność naszą i waszą >>>

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Autor:tvn24.pl

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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mb/dap
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Autor:
Wojciech
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Źródło:
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kris/dap
Źródło:
PAP

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Autor:
jdw//az
Źródło:
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Łukasz
Wieczorek,
asty//now
Źródło:
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kk/r
Źródło:
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Autor:
as//rzw
Źródło:
Reuters, AP News, NHC

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Włochy mają zmienić zasady dotyczące maseczek

Ze świata

Włochy mają zmienić zasady dotyczące maseczek

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Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

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Kubańczycy za legalizacją małżeństw jednopłciowych i przyznaniem im prawa do adopcji dzieci

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Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

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momo//now
Źródło:
PAP

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Nagroda Literacka Nike 2022 - finaliści. Anna Cieplak "Rozpływaj się"

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Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl

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