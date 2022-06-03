Припинення видачі номерів PESEL на Національному стадіоні. Там назвали дату ліквідації пункту

Пункт видачі номерів PESEL на Національному стадіоні працюватиме ще лише тиждень. Мерія повідомляє, що 9 червня його функціонування припиняється. З цього дня біженці зможуть вирішувати формальності в районних управах.

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Пункт на Національному стадіоні запустили в середині березня цього року. Він працював 83 дні, переважно сім днів на тиждень, з 8 до 16 години. Кілька разів його закривали через свята чи масові заходи. Майже до кінця квітня формальності, пов’язаны з отриманням номерів PESEL також можна було врегулювати в районних управах, але згодом цю роль перебрав на себе винятково Національний стадіон.

У четвер у мерії повідомили про подальші зміни. «У зв’язку зі зниженням зацікавлення біженців з 7 червня 2022 року виконання цього завдання повернеться до районних представництв Бюро адміністрації і громадянських справ. Надання послуг на Національному стадіоні до 9 червня 2022 року триватиме, що дасть можливість уникнути дезорганізації роботи офісу та логістичних ускладнень для біженців з України», – йдеться у прес-релізі.

Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

У столиці видано понад 110 тисяч номерів PESEL

Чиновники підсумували, що загалом у Варшаві вже видано понад 110 тисяч номерів PESEL.

Досі Національний стадіон також був місцем, де українські громадяни, отримавши номер PESEL, могли виконати інші формальності, наприклад, відкрити банківський рахунок чи подати заявку на сімейні виплати від ZUS. Робота цих пунктів також буде припинена 9 червня 2022 року.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl