Принц Вільям у Польщі. Волонтерка Кінга Пестковська: про візит ми дізналися в останню мить

23 marca 2023, 14:13
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24
Kinga Pestkowska o wizycie księcia Williama w punkcie dla uchodźców z Ukrainy
Kinga Pestkowska o wizycie księcia Williama w punkcie dla uchodźców z Ukrainy
TVN24
TVN24Kinga Pestkowska o wizycie księcia Williama w punkcie dla uchodźców z Ukrainy

- Ми знали, що щось відбувається, але ми не очікували такого важливого гостя, - розповіла в ранковій програмі "Встаєш і знаєш" Кінга Пестковська з TVN24, яка вранці працює волонтером у пункті для біженців у Варшаві. У середу ввечері його відвідав принц Вільям. За її словами, спадкоємець британського престолу вислухав розповіді її підопічних. - Це були зворушливі моменти і для мене, і для всіх, а особливо для тих дітей, які, очевидно, були дуже раді побачити в нас такого поважного гостя, - додала вона.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Принц Вільям у середу прибув до Польщі з дводенним неоголошеним візитом. Увечері він відвідав центр для біженців з України на вулиці Волоській у Варшаві. Спадкоємця престолу Великої Британії супроводжував мер столиці Рафал Тшасковський.

Wizyta księcia Williama

Кінга Пестковська з відділу самореклами TVN24 уже рік працює волонтером у пункті прийому біженців. У четвер у "Встаєш і знаєш" вона розповіла про візит принца Вільяма. 

- Ми не очікували цього візиту. Ми знали, що щось відбувається, тому що почали приїжджати піротехніки, Державна служба охорони, - сказала вона. "Ми знали, що щось не так, але не очікували такого важливого гостя", - додала.

Кінга Пестковська про візит принца Вільяма

- Ми намагалися зберігати спокій, швидко пригадати протокол, коли дізналися, що це буде принц Вільям, тому що ми отримали цю інформацію безпосередньо перед прибуттям, - сказала Пестковська.

За її словами, керівники центру разом із президентом столиці показали спадкоємцеві британського престолу, як живуть біженці.

Książę William w punkcie dla uchodźców w WarszawieKinga Pestkowska

Принц зіграв у пінг-понг

Пестковська розповіла, що в цей час відбувався запланований турнір з пінг-понгу. 

- Він висловив бажання грати, і з президентом Тшасковським вони також стояли з обох боків і грали в парах з нашими дітьми, з нашими підопічними в центрі, - додала вона.

- Думаю, їм теж сподобалося. Якщо чесно, одна гра була такою, що принц Вільям просто опустив голову, - згадала вона.

Książę William podczas wizyty w punkcie pobytowym dla uchodźców z Ukrainy na warszawskim MokotowiePAP/Radek Pietruszka

Принц серед біженців. Зворушливі моменти

Принц Вільям поспілкувався з біженцями. 

- В усьому цьому було видно стільки природності, що це не була просто ввічливість. Принц Вільям, коли сів до столу з нашими підопічними, нашими мешканцями, насправді слухав ці історії. Вони розповідали про те, як це виглядало, якими були моменти, коли вони тікали з охопленої війною країни, - розповіла Пестковська.

- Це були зворушливі моменти і для мене, і для всіх, а особливо для тих дітей, які, очевидно, були дуже раді бачити з нами такого важливого гостя, - додала вона.

Принц запитав, чи все так само, як на початку

За її словами, у пункті для біженців вона опікується безкоштовною крамницею, де підопічні можуть отримати необхідні речі. 

- Куртки, взуття, видаємо також косметику, яку фінансує місто. Місто нам дуже допомагає, але є й багато дарувальників, які привозять нам речі, - додала волонтерка. Про це вона розповіла в розмові принцу Вільяму, який запитав її, чи "це все так, як було на початку".

- На жаль, мені довелося сказати, що інтерес до такої благодійності вже не такий великий. Щораз менше людей щось привозить. Звісно, це пов’язано з тим, що до війнт трохи всі трохи призвичаїлися, що нас дуже хвилює, тому що ця допомога постійно потрібна цим людям, - сказала Пестковська.

Вона додала, що "це не лише матеріальна та фінансова допомога, але й трохи ментальна".

Волонтерка: я захоплююся цими жінками

- Мені здається, що найголовніше - поговорити з цими людьми, допомогти їм у якихось повсякденних справах. Це не вибагливі люди, які хочуть взяти від нас якомога більше. Це люди, які намагаються знайти себе в цьому новому світі і в цій новій для них ситуації, - зазначила вона

.- Я завжди захоплювалпся цими жінками. На фронті воюють солдати, це їхні чоловіки, їхні сини, брати, а жінки, які живуть з нами, для мене – герої, – сказала вона.

Вона додала, що на пункті залишилося троє волонтерів, а спочатку було близько 160 осіб.

Książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii, przybył z niespodziewaną wizytą do Polski.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//now

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kinga Pestkowska

Pozostałe wiadomości

Co pokazuje prognoza pogody na 5 dni? To, że czeka nas drastyczna wręcz zmiana aury z wiosennej na zimową. Sprawdź szczegóły - zwłaszcza, że spodziewamy się też gwałtownych zjawisk.

Zmiana pogody będzie drastyczna. Weekend z burzami, a po niedzieli mróz za dnia

Zmiana pogody będzie drastyczna. Weekend z burzami, a po niedzieli mróz za dnia

23 marca 2023, 14:14
Autor:
as/map
Źródło:
tvnmeteo.pl

Polska Fundacja Narodowa została zmuszona do ujawnienia informacji, ile kosztowała wizyta youtubera Casey'ego Neistata w Polsce. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,1 miliona złotych. PFN podała tę informację na wniosek pracującego w branży IT Kamila Świątka, który wystąpił o to jeszcze w 2019 roku. "Po 1567 dniach, 2 procesach sądowych, które PFN przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, dostałem odpowiedź na mój wniosek" - napisał w mediach społecznościowych.

Ponad milion złotych na wizytę youtubera w Warszawie. "PFN przegrała w sądzie" i musiała podać koszty

Ponad milion złotych na wizytę youtubera w Warszawie. "PFN przegrała w sądzie" i musiała podać koszty

23 marca 2023, 13:00
Autor:
ads//now
Źródło:
tvn24.pl

Rolnicy domagają się pomocy ekonomicznej od rządu. W czwartek przyjechali ciągnikami do Szczecina i organizują tutaj Zielone Miasteczko. Głównym ich postulatem jest wprowadzenie dla nich "tarczy kryzysowej" z powodu działań wojennych na Ukrainie. Ich zdaniem plony z Ukrainy zasypały polski rynek i przez to mają problem ze zbyciem swoich produktów.

Protest rolników w Szczecinie. Zapowiedzieli, że zostaną tu przez miesiąc. "Nawet czołgami nas stąd nie wyciągną"

Protest rolników w Szczecinie. Zapowiedzieli, że zostaną tu przez miesiąc. "Nawet czołgami nas stąd nie wyciągną"

23 marca 2023, 14:20
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24 Szczecin

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 1,50 procent. Decyzja ta będzie mieć wpływ na wysokość rat kredytów płaconych przez frankowiczów. Według wyliczeń głównego analityka Expander Advisors Jarosława Sadowskiego rata przeciętnego kredytobiorcy będzie wyższa nawet o 130 złotych. - Jeśli w trakcie aktualizacji oprocentowania kurs franka będzie na poziomie zbliżonym do obecnego, to rata po podwyżce stóp będzie najwyższa w historii - dodaje.

Frankowicze zapłacą więcej. Rata może być "najwyższa w historii"

Frankowicze zapłacą więcej. Rata może być "najwyższa w historii"

23 marca 2023, 12:23
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę dziesiątki tysięcy Rosjan przybyły na tropikalną wyspę Bali, a wielu z nich nie wróciło do kraju. Łamią przepisy wizowe i nielegalnie pracują, co wywołuje gniew lokalnej ludności - podał w czwartek dziennik "Wall Street Journal".

Nowa, tropikalna "mała Moskwa". Lokalna ludność domaga się reakcji władz

Nowa, tropikalna "mała Moskwa". Lokalna ludność domaga się reakcji władz

23 marca 2023, 11:40
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Z gdyńskiego klifu w ostatnich dniach znowu osunęły się znaczne masy ziemi. Urząd Morski ustawił tablice informujące o niebezpieczeństwie grożącym spacerowiczom. To jedyne, co urzędnicy są w stanie zrobić, bo w tym miejscu nie mogą być prowadzone żadne prace związane z umacnianiem klifu.

Gdynia. Klif w Orłowie znów się osunął. "Zagrożenie dla przebywających na plaży"

Gdynia. Klif w Orłowie znów się osunął. "Zagrożenie dla przebywających na plaży"

23 marca 2023, 13:55
Autor:
ng/
tam
Źródło:
TVN24

Sytuacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego w Warszawie jest fatalna. Szpitala nie stać na bieżącą działalność. Placówka ratuje się już nawet pożyczkami z parabanków.

Instytut Psychiatrii ratuje się pożyczkami z parabanków. "To kumulacja zdarzeń z kilku lat"

Instytut Psychiatrii ratuje się pożyczkami z parabanków. "To kumulacja zdarzeń z kilku lat"

23 marca 2023, 10:48
Autor:
dg/gp
Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna", TVN24

Internauci twierdzą, że wkrótce za naklejenie polskiej flagi na tablicy rejestracyjnej auta będzie groziło więzienie. Jak interpretować nowe przepisy dotyczące tablic? Zapytaliśmy prawnika.

Kara więzienia za polską flagę na tablicy rejestracyjnej? O co chodzi w nowym przepisie

Kara więzienia za polską flagę na tablicy rejestracyjnej? O co chodzi w nowym przepisie

23 marca 2023, 14:26
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24/Tvn24 Biznes

Ihor Żowkwa, zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ocenił w środę, że prezydent Rosji Władimir Putin wiązał z wizytą chińskiego przywódcy Xi Jinpinga znacznie większe nadzieje. Kreml, który nie osiąga sukcesów w wojnie z Ukrainą, próbował zwyciężyć na froncie dyplomatycznym, ale to mu się nie udało - stwierdził.

"Putin wiązał z tą wizytą znacznie większe nadzieje"

"Putin wiązał z tą wizytą znacznie większe nadzieje"

23 marca 2023, 11:28
Autor:
asty/kg
Źródło:
PAP

Amunicja zawierająca zubożony uran jest dość powszechnie używana od dekad. Jeśli Rosja obawia się o swoje czołgi, powinna je wycofać z Ukrainy - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby. Skomentował w ten sposób ostrzeżenia Rosji dotyczące potencjalnego dostarczenia takiej amunicji czołgowej Ukrainie przez Wielką Brytanię.

Biały Dom o amunicji ze zubożonym uranem: jeśli Rosja obawia się o czołgi, powinna wycofać je z Ukrainy

Biały Dom o amunicji ze zubożonym uranem: jeśli Rosja obawia się o czołgi, powinna wycofać je z Ukrainy

23 marca 2023, 9:16
Autor:
asty
Źródło:
PAP

Blisko pół miliona osób podpisało się pod obywatelskim projektem w sprawie in vitro. Trafił on do Sejmu. - W końcu nadszedł ten dzień, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy się jego efektami podzielić po trzech miesiącach podróży po całej Polsce - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan, wiceprzewodnicząca komitetu. Była premier Ewa Kopacz podkreśliła, że "in vitro to nie jest wydatek, tylko inwestycja w przyszłość Polski".

"To nie jest wydatek. To inwestycja w przyszłość Polski". Blisko pół miliona podpisów pod projektem w sprawie in vitro

"To nie jest wydatek. To inwestycja w przyszłość Polski". Blisko pół miliona podpisów pod projektem w sprawie in vitro

23 marca 2023, 11:09
Autor:
ads/kg
Źródło:
TVN24

Protestujące osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie w piątek opuszczą Sejm - poinformowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich. "Żeby dalej działać musimy być zdrowi, czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby później zrobić dwa do przodu" - napisała w mediach społecznościowych. - Nasi rodzice się gorzej czują. Wczoraj była karetka - wyjaśnił Andrzej Sucholewski, jeden z protestujących. Dodał, że protest "będzie tylko zawieszony".

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie opuszczą Sejm. "Żeby dalej działać musimy być zdrowi"

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie opuszczą Sejm. "Żeby dalej działać musimy być zdrowi"

23 marca 2023, 11:54
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24, PAP

Dziewczyny były prawie nieprzytomne, gdy zauważyli je spacerowicze. Jedna leżała na chodniku, druga na ławce. Piętnastolatka przyznała, że z koleżanką wypiły pół litra wódki.

"Jedna piętnastolatka leżała na chodniku, druga na ławce, 10 metrów dalej"

"Jedna piętnastolatka leżała na chodniku, druga na ławce, 10 metrów dalej"

23 marca 2023, 12:40
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W czwartek zakończyły się czterodniowe wspólne ćwiczenia wojsk Korei Południowej i USA, które zostały przeprowadzone niedaleko granicy z Koreą Północną. Podczas manewrów wojska wykorzystały ostrą amunicję.

Manewry z ostrą amunicją przy granicy. "Nic tak nie motywuje żołnierza, jak spanie 10 mil od przeciwnika"

Manewry z ostrą amunicją przy granicy. "Nic tak nie motywuje żołnierza, jak spanie 10 mil od przeciwnika"

23 marca 2023, 11:47
Autor:
pp/kg
Źródło:
PAP

Dmitrij Swirgunow, rosyjski artysta znany z krytykowania Władimira Putina, zginął w wypadku na rzece Wołdze - przekazał niezależny portal Meduza. Jego utwory często puszczane były na rosyjskich protestach przeciwko wojnie w Ukrainie.

Nie żyje Dima Nova. Tragiczny wypadek muzyka, który krytykował Putina

Nie żyje Dima Nova. Tragiczny wypadek muzyka, który krytykował Putina

23 marca 2023, 9:10
Autor:
wac//mm
Źródło:
Meduza, Latin Times, tvn24.pl

Rząd aktywnie zachęca Polaków do oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dziennik "Fakt" sprawdził, jaki przykład dał tutaj sam premier Mateusz Morawiecki i jego ministrowie i kto z rządzących przystąpił do programu. Takich informacji na próżno szukać w oświadczeniach majątkowych, a większość resortów unika udzielenia wszystkich odpowiedzi na zadawane w tej sprawie pytania.

"Fakt": ministrowie nie wpisali PPK do oświadczeń majątkowych

"Fakt": ministrowie nie wpisali PPK do oświadczeń majątkowych

23 marca 2023, 13:35
Autor:
mp/ams
Źródło:
"Fakt"

Do kradzieży doszło w Ząbkach. Ktoś włamał się do samochodu dostawczego. Jak podaje policja, zniknęły "bezpieczne koperty".

Włamanie do samochodu dostawczego. Zginęły "bezpieczne koperty"

Włamanie do samochodu dostawczego. Zginęły "bezpieczne koperty"

23 marca 2023, 10:18
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Marcin Przydacz komentował w TVN24 wpis Andrzeja Dudy na Twitterze, w którym prezydent komentował sposób ogłaszania przez rząd planów zakupu karabinków Grot przez Ukraińców. - Pojawiają się naturalnie w polityce pewne różnice co do poziomu komunikacji - powiedział Przydacz.

"Nie dał mi tego, a mógł dać". O kogo chodziło? Marcin Przydacz: widziałem tego tweeta

"Nie dał mi tego, a mógł dać". O kogo chodziło? Marcin Przydacz: widziałem tego tweeta

23 marca 2023, 9:52
Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Rząd Republiki Południowej Afryki będzie musiał przedyskutować wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania Władimira Putina i skonsultuje się w tej sprawie ze stroną rosyjską - poinformowała Naledi Pandor, południowoafrykańska minister do spraw stosunków międzynarodowych i współpracy. Wcześniej informowano, że w sierpniu tego roku Putin może wziąć udział w mającym się odbyć w RPA szczycie państw BRICS. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił jednak, że w tej sprawie "jeszcze nie podjęto decyzji".

Putin może do nich przyjechać na szczyt. "Przeanalizują", co zrobić

Putin może do nich przyjechać na szczyt. "Przeanalizują", co zrobić

23 marca 2023, 13:19
Autor:
tas
Źródło:
PAP, Reuters, TASS

Czwartek jest 393. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Miasto Bachmut w obwodzie donieckim pozostaje epicentrum działań wojennych i głównym kierunkiem ataku wroga - poinformował rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk ukraińskich Serhij Czerewaty. W czwartek rosyjscy żołnierze dokonali 222 ataków na bachmuckim odcinku frontu, samo miasto zostało ostrzelane 44-krotnie - dodał Czerewaty. Rosyjscy żołnierze użyli do ataków artylerii lufowej i wyrzutni rakietowych. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy. 

Ukraińska armia: ponad 200 rosyjskich ataków na bachmuckim odcinku frontu 

Ukraińska armia: ponad 200 rosyjskich ataków na bachmuckim odcinku frontu 

23 marca 2023, 5:35
Aktualizacja: 23 marca 2023, 14:31
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Rosa Chacon z Chicago uznawana była za zaginioną od połowy stycznia. Dwa miesiące później, trzy dni przed jej 22. urodzinami, policja poinformowała o odnalezieniu ciała młodej kobiety. Zwłoki były związane i zawinięte w prześcieradło, bliscy zidentyfikowali Rosę dzięki jej tatuażom - donosi ABC 7 Chicago.

Zawinięte w prześcieradło ciało 21-latki leżało w sklepowym wózku. Zidentyfikowano ją dzięki tatuażom

Zawinięte w prześcieradło ciało 21-latki leżało w sklepowym wózku. Zidentyfikowano ją dzięki tatuażom

23 marca 2023, 14:30
Autor:
kgo//az
Źródło:
ABC 7 Chicago, "Chicago Tribune"

Gwyneth Paltrow, pozwana o spowodowanie wypadku na stoku narciarskim, w środę znów stawiła się w sądzie w Utah. Sąd wysłuchał w charakterze świadków biegłych, którzy ocenili jak zmienił się po zderzeniu z aktorką stan 76-letniego autora pozwu, Terry'ego Sandersona. W opinii przesłuchanego radiologa mężczyzna utracił "zdolność funkcjonowania na wysokim poziomie".

Biegły: po zderzeniu z Gwyneth Paltrow narciarz stracił "zdolność do funkcjonowania na wysokim poziomie"

Biegły: po zderzeniu z Gwyneth Paltrow narciarz stracił "zdolność do funkcjonowania na wysokim poziomie"

23 marca 2023, 13:34
Autor:
wac//am
Źródło:
BBC, tvn24.pl

Trwa niezapowiedziana wizyta księcia Williama, następcy brytyjskiego tronu w Polsce. W czwartek książę Walii złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Później spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Książę William złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza i spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą

Książę William złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza i spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą

23 marca 2023, 11:11
Aktualizacja: 23 marca 2023, 11:56
Autor:
dg/gp
Źródło:
PAP

Wiedzieliśmy, że coś się dzieje, ale nie spodziewaliśmy się tak ważnego gościa - powiedziała w poranku "Wstajesz i wiesz" Kinga Pestkowska z TVN24, która jako wolontariuszka pracuje w punkcie dla uchodźców w Warszawie. W środę wieczorem odwiedził go książę William. Jak mówiła, następca brytyjskiego tronu wysłuchał historii podopiecznych. - To były wzruszające momenty dla mnie i dla wszystkich, i dla tych dzieciaków szczególnie, które oczywiście bardzo się cieszyły, że zobaczyły takiego ważnego gościa u nas - dodała.

Książę William w Polsce. Wolontariuszka Kinga Pestkowska: o wizycie dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili

Książę William w Polsce. Wolontariuszka Kinga Pestkowska: o wizycie dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili

23 marca 2023, 9:46
Autor:
js//now
Źródło:
TVN24

Nie założenia programowe, a podział wpływów i stanowisk widoczny jest w umowie między PiS a Partią Republikańską, do której dotarł dziennikarz tvn24.pl. Jej zapisy komentowali politycy. - Byłem zszokowany, że takie rzeczy są w umowach. My tylko się umówiliśmy na rzeczy ustawowe - mówił współpracujący z PiS poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko. Poseł PiS Krzysztof Tchórzewski, pytany o poszczególne zapisy umowy, ucinał, że nie zna tematu.

Zapisy umowy koalicyjnej i pytania o etykę. Poseł PiS: nie znam tematu

Zapisy umowy koalicyjnej i pytania o etykę. Poseł PiS: nie znam tematu

23 marca 2023, 14:16
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

W Izraelu trwają masowe protesty przeciwko proponowanej przez rząd reformie sądownictwa, która ma między innymi ograniczyć uprawnienia Sądu Najwyższego. W czwartek rozpoczął się "dzień paraliżu" - demonstranci zbierają się przed domami najwyższych urzędników państwowych, blokowane są też główne drogi w miastach. Wśród protestujących są kobiety, dzieci i weterani wojenni.

Protestują weterani, protestują dzieci. Trwa "dzień paraliżu"

Protestują weterani, protestują dzieci. Trwa "dzień paraliżu"

23 marca 2023, 13:52
Autor:
pp/kg
Źródło:
PAP

Finlandia, która po raz szósty z rzędu została wybrana najszczęśliwszym krajem świata, postanowiła podzielić się sekretem swojego sukcesu. Zorganizowała konkurs, którego zwycięzcy będą mogli za darmo odwiedzić ten kraj oraz wziąć udział w specjalnych "Warsztatach Szczęścia".

Najszczęśliwszy kraj świata oferuje darmowe wycieczki, by pokazać swój sekret

Najszczęśliwszy kraj świata oferuje darmowe wycieczki, by pokazać swój sekret

23 marca 2023, 14:12
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Visit Finland, CBS News
Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

22 marca 2023, 11:14
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył postępowanie sprawdzające w sprawie "Mamy Ginekolog". NFZ wezwał Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM do zapłaty ponad 25 tysięcy złotych kary za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. Lekarka w czwartek rano opublikowała oświadczenie, w którym odniosła się do sprawy. Zapowiedziała, że pokryje koszty kary finansowej dla szpitala.

Kara dla szpitala po kontroli NFZ w sprawie "Mamy Ginekolog". Oświadczenie lekarki

Kara dla szpitala po kontroli NFZ w sprawie "Mamy Ginekolog". Oświadczenie lekarki

22 marca 2023, 21:01
Aktualizacja: 23 marca 2023, 12:06
Aktualizacja:
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Chciał lecieć do Kanady. Podczas odprawy paszportowej pokazał szwedzki paszport, należący do innej osoby. Mężczyzną podającym się za obywatela Szwecji okazał się 24-letni Somalijczyk. Został zatrzymany.

Chciał lecieć do Toronto, pokazał szwedzki paszport, ale coś się nie zgadzało

Chciał lecieć do Toronto, pokazał szwedzki paszport, ale coś się nie zgadzało

23 marca 2023, 13:57
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl/NOSG

W wieku 59 lat zmarł Wayne Swinny, współzałożyciel i gitarzysta amerykańskiego zespołu rockowego Saliva - poinformowali w mediach społecznościowych członkowie grupy. Przyczyną śmierci był "nagły krwotok mózgu", którego muzyk doznał podczas trasy koncertowej.

Nie żyje Wayne Swinny. Doznał "nagłego krwotoku mózgu", przygotowując się do koncertu

Nie żyje Wayne Swinny. Doznał "nagłego krwotoku mózgu", przygotowując się do koncertu

23 marca 2023, 11:56
Autor:
kgo//az
Źródło:
TMZ, People.com, Facebook/Saliva

W Tarczynie policjanci z piaseczyńskiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę auta osobowego, który na przejściu dla pieszych wyprzedził inny pojazd. Mężczyzna nie zatrzymał się, a jedynie pomachał funkcjonariuszom i pojechał dalej. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie zatrzymał się, pomachał policjantom i pojechał dalej. Potem twierdził, że nie kierował

Nie zatrzymał się, pomachał policjantom i pojechał dalej. Potem twierdził, że nie kierował

23 marca 2023, 8:13
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Sąd w Poznaniu zajął się sprawą dwóch mężczyzn, którzy w październiku 2021 roku pobili kierowcę autobusu miejskiego za to, że zwrócił im uwagę. Mężczyzna trafił do szpitala, do pracy mógł wrócić dopiero po kilku miesiącach. Oskarżeni odwołali się od wyroku sądu pierwszej instancji. W sądzie apelacyjnym okazało się jednak, że do jednego z oskarżonych nie dotarło uzasadnienie wyroku. Sprawa apelacyjna wróci na wokandę dopiero po tym, jak dokumenty do niego trafią.

Apelacja w sprawie pobicia kierowcy autobusu. Proces wstrzymano, bo sąd pomylił adresy

Apelacja w sprawie pobicia kierowcy autobusu. Proces wstrzymano, bo sąd pomylił adresy

23 marca 2023, 10:35
Aktualizacja: 23 marca 2023, 11:43
Aktualizacja:
Autor:
FC/
tam/tok
Źródło:
PAP, TVN24 Poznań

W powiecie słubickim (woj. lubuskie) trwa obława za mężczyzną, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Kierowca próbował potrącić policjantów i doprowadził do czołowego zderzenia z radiowozem. Jego auto odnaleziono w miejscowości Radówek.

Wjechał w radiowóz, chciał rozjechać policjantów, padły strzały. Trwa obława za uciekinierem

Wjechał w radiowóz, chciał rozjechać policjantów, padły strzały. Trwa obława za uciekinierem

23 marca 2023, 12:58
Autor:
FC/tok
Źródło:
TVN24.pl, PAP

Chciał lecieć do Kanady. Podczas odprawy paszportowej pokazał szwedzki paszport, należący do innej osoby. Mężczyzną podającym się za obywatela Szwecji okazał się 24-letni Somalijczyk. Został zatrzymany.

Chciał lecieć do Toronto, pokazał szwedzki paszport, ale coś się nie zgadzało

Chciał lecieć do Toronto, pokazał szwedzki paszport, ale coś się nie zgadzało

23 marca 2023, 13:57
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl/NOSG

22 marca rozpoczął się Ramadan. Dla wyznawców islamu to ważny okres, a przez kolejny miesiąc tryb ich codziennego funkcjonowania będzie ściśle wyznaczany przez pozycję słońca na niebie. Jak to wygląda w przypadku wyznawcy tej religii przebywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Każdej doby ogląda on 16 wschodów i zachodów naszej gwiazdy.

Każdej doby ogląda 16 zachodów słońca. Jak Sultan Al Neyadi może obchodzić Ramadan na stacji kosmicznej?

Każdej doby ogląda 16 zachodów słońca. Jak Sultan Al Neyadi może obchodzić Ramadan na stacji kosmicznej?

23 marca 2023, 14:16
Autor:
jzb//am
Źródło:
CNN

Od 2000 roku ludzkość sztucznie stworzyła lub odzyskała tereny o powierzchni odpowiadającej terytorium Luksemburga i pięć razy większej niż Warszawa - ustalili brytyjscy naukowcy. Przeprowadzona przez nich analiza wykazała, że w tworzeniu nowych lądów dominują miasta Azji Wschodniej, przybywało ich jednak również w Europie.

W 20 lat przybyło nowych lądów o powierzchni pięć razy większej niż Warszawa

W 20 lat przybyło nowych lądów o powierzchni pięć razy większej niż Warszawa

23 marca 2023, 12:42
Autor:
wac//mm
Źródło:
Earth's Future, Guardian, tvn24.pl

Zostaliśmy poproszeni przez stronę ukraińską, aby na forum międzynarodowym podnieść temat uprowadzanych dzieci - powiedział premier Mateusz Morawiecki w pierwszym dniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Przekazał również, że Polska będzie zabiegać o pozyskanie kolejnych 240 milionów euro unijnego funduszu na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz Ukrainy. Unijni liderzy mają dyskutować podczas dwudniowego szczytu o zwiększeniu produkcji amunicji i dostarczaniu jej Ukrainie, a także omówić kwestie ekonomiczne i związane z energią.

Unijny szczyt w Brukseli. Morawiecki: zostaliśmy poproszeni przez Ukrainę, aby podnieść temat uprowadzanych dzieci

Unijny szczyt w Brukseli. Morawiecki: zostaliśmy poproszeni przez Ukrainę, aby podnieść temat uprowadzanych dzieci

23 marca 2023, 7:58
Aktualizacja: 23 marca 2023, 12:50
Aktualizacja:
Autor:
js//now
Źródło:
PAP, TVN24

Burze piaskowe na planecie VHS 1256 b zostały uchwycone przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Naukowcy zauważyli, że w turbulentnej atmosferze odległego świata nieustannie wirują krzemianowe cząsteczki przypominające piach i pył. Podczas pojedynczej obserwacji badaczom udało się zebrać rekordowo dużą ilość informacji na temat planety.

Na tej planecie rok trwa 10 tysięcy lat. I szaleją na niej burze piaskowe

Na tej planecie rok trwa 10 tysięcy lat. I szaleją na niej burze piaskowe

23 marca 2023, 11:15
Autor:
as/dd
Źródło:
NASA, tvnmeteo.pl

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych do 1,50 procent - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Ważna informacja dla frankowiczów. Stopy procentowe w Szwajcarii w górę

Ważna informacja dla frankowiczów. Stopy procentowe w Szwajcarii w górę

23 marca 2023, 10:15
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

Akademia Fonograficzna ogłosiła listę nominowanych do Fryderyków 2023. Wśród artystów, którzy mają szansę odebrać statuetkę, są m.in. sanah, Dawid Podsiadło, Ralph Kamiński i Vito Bambino. Galę może zdominować Podsiadło, nominowany w aż sześciu kategoriach. Tyle samo nominacji otrzymał Rubens, który w tym roku wydał swój debiutancki materiał solowy.

Fryderyki 2023. Ogłoszono listę nominowanych, Podsiadło i Rubens z szansą na sześć statuetek

Fryderyki 2023. Ogłoszono listę nominowanych, Podsiadło i Rubens z szansą na sześć statuetek

23 marca 2023, 13:14
Autor:
kgo//az
Źródło:
fryderyki.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl