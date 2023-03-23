Принц Вільям у Польщі. Волонтерка Кінга Пестковська: про візит ми дізналися в останню мить

- Ми знали, що щось відбувається, але ми не очікували такого важливого гостя, - розповіла в ранковій програмі "Встаєш і знаєш" Кінга Пестковська з TVN24, яка вранці працює волонтером у пункті для біженців у Варшаві. У середу ввечері його відвідав принц Вільям. За її словами, спадкоємець британського престолу вислухав розповіді її підопічних. - Це були зворушливі моменти і для мене, і для всіх, а особливо для тих дітей, які, очевидно, були дуже раді побачити в нас такого поважного гостя, - додала вона.

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Принц Вільям у середу прибув до Польщі з дводенним неоголошеним візитом. Увечері він відвідав центр для біженців з України на вулиці Волоській у Варшаві. Спадкоємця престолу Великої Британії супроводжував мер столиці Рафал Тшасковський.

Wizyta księcia Williama Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz Wizyta księcia Williama | PAP/Darek Delmanowicz

Кінга Пестковська з відділу самореклами TVN24 уже рік працює волонтером у пункті прийому біженців. У четвер у "Встаєш і знаєш" вона розповіла про візит принца Вільяма.

- Ми не очікували цього візиту. Ми знали, що щось відбувається, тому що почали приїжджати піротехніки, Державна служба охорони, - сказала вона. "Ми знали, що щось не так, але не очікували такого важливого гостя", - додала.

Кінга Пестковська про візит принца Вільяма

- Ми намагалися зберігати спокій, швидко пригадати протокол, коли дізналися, що це буде принц Вільям, тому що ми отримали цю інформацію безпосередньо перед прибуттям, - сказала Пестковська.

За її словами, керівники центру разом із президентом столиці показали спадкоємцеві британського престолу, як живуть біженці.

Książę William w punkcie dla uchodźców w Warszawie Kinga Pestkowska

Принц зіграв у пінг-понг

Пестковська розповіла, що в цей час відбувався запланований турнір з пінг-понгу.

- Він висловив бажання грати, і з президентом Тшасковським вони також стояли з обох боків і грали в парах з нашими дітьми, з нашими підопічними в центрі, - додала вона.

- Думаю, їм теж сподобалося. Якщо чесно, одна гра була такою, що принц Вільям просто опустив голову, - згадала вона.

Książę William podczas wizyty w punkcie pobytowym dla uchodźców z Ukrainy na warszawskim Mokotowie PAP/Radek Pietruszka

Принц серед біженців. Зворушливі моменти

Принц Вільям поспілкувався з біженцями.

- В усьому цьому було видно стільки природності, що це не була просто ввічливість. Принц Вільям, коли сів до столу з нашими підопічними, нашими мешканцями, насправді слухав ці історії. Вони розповідали про те, як це виглядало, якими були моменти, коли вони тікали з охопленої війною країни, - розповіла Пестковська.

- Це були зворушливі моменти і для мене, і для всіх, а особливо для тих дітей, які, очевидно, були дуже раді бачити з нами такого важливого гостя, - додала вона.

Принц запитав, чи все так само, як на початку

За її словами, у пункті для біженців вона опікується безкоштовною крамницею, де підопічні можуть отримати необхідні речі.

- Куртки, взуття, видаємо також косметику, яку фінансує місто. Місто нам дуже допомагає, але є й багато дарувальників, які привозять нам речі, - додала волонтерка. Про це вона розповіла в розмові принцу Вільяму, який запитав її, чи "це все так, як було на початку".

- На жаль, мені довелося сказати, що інтерес до такої благодійності вже не такий великий. Щораз менше людей щось привозить. Звісно, це пов’язано з тим, що до війнт трохи всі трохи призвичаїлися, що нас дуже хвилює, тому що ця допомога постійно потрібна цим людям, - сказала Пестковська.

Вона додала, що "це не лише матеріальна та фінансова допомога, але й трохи ментальна".

Волонтерка: я захоплююся цими жінками

- Мені здається, що найголовніше - поговорити з цими людьми, допомогти їм у якихось повсякденних справах. Це не вибагливі люди, які хочуть взяти від нас якомога більше. Це люди, які намагаються знайти себе в цьому новому світі і в цій новій для них ситуації, - зазначила вона

.- Я завжди захоплювалпся цими жінками. На фронті воюють солдати, це їхні чоловіки, їхні сини, брати, а жінки, які живуть з нами, для мене – герої, – сказала вона.

Вона додала, що на пункті залишилося троє волонтерів, а спочатку було близько 160 осіб.

Książę William, następca tronu Wielkiej Brytanii, przybył z niespodziewaną wizytą do Polski. Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP Wizyta księcia Williama w Jasionce | Łukasz Gągulski/PAP

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Autor:js//now

Źródło: TVN24