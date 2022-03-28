Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона осіб

З 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона людей, - повідомила в понеділок Прикордонна служба. У неділю прикордонники пропустили понад 27 тисяч подорожуючих.

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Останні дані Прикордонної служби про перетин українсько-польського кордону оприлюднили у Twitter. Повідомляють, що з початку російського вторгнення з України до Польщі прибули 2,323 млн осіб.

«Вчора, тобто 27 березня, прикордонники пропустили 27 тис. подорожуючих – це на 13,3 відсотка менше, ніж напередодні (31,1 тис.)», – читаємо. Як додали, у понеділок до 7 ранку пропустили 3,3 тис. осіб, що означає зменшення на 35,6 відсотка.

Кордон у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, з увесь цей час перетнули 352 тис. осіб.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl