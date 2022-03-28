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Прикордонна служба: з 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона осіб

28 marca 2022, 12:16

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze
Punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze TVN24
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TVN24Punkt recepcyjny dla uchodźców na Torwarze

З 24 лютого до Польщі з України в’їхало понад 2,3 мільйона людей, -  повідомила в понеділок Прикордонна служба. У неділю прикордонники пропустили понад 27 тисяч подорожуючих.  

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Останні дані Прикордонної служби про перетин українсько-польського кордону оприлюднили у Twitter. Повідомляють, що з початку російського вторгнення з України до Польщі прибули 2,323 млн осіб.

«Вчора, тобто 27 березня, прикордонники пропустили 27 тис. подорожуючих – це на 13,3 відсотка менше, ніж напередодні (31,1 тис.)», – читаємо. Як додали, у понеділок до 7 ранку пропустили 3,3 тис. осіб, що означає зменшення на 35,6 відсотка.

Кордон у зворотному напрямку, з Польщі в Україну, з увесь цей час перетнули 352 тис. осіб.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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