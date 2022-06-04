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Прикордоннa cлужба: за 100 днів ми зареєстрували 3,8 мільйона людей, які в’їжджали з України

4 czerwca 2022, 20:01

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
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TVN24Przemyśl. Na dworcu kolejowym wysiadają uchodźcy z Ukrainy. Są też tacy, który wracają do kraju (25.02.2022)

З початку російської агресії проти України прикордонники зареєстрували 3,8 млн осіб, які в'їжджали до Польщі. Кількість прибулих поступово зменшується, а прикордонники зосереджуються на легалізації перебування українців у Польщі та внесенні їх до реєстру.

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П’ятниця - сотий день російського вторгнення в Україну. За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого зареєстровано майже 3,8 млн осіб, які в’їжджали сюди з України. Прикордонники, однак, зазначають, що це кількість перевірок, адже деякі люди перетинають кордон по кілька разів на день.

З початку вторгнення з Польщі в Україну виїхали 1,77 млн ​​осіб, з них понад 1,6 млн - громадяни України.

За даними Прикордонної служби, 94 відсотки прибулих до Польщі – українці, 2 відсотки - поляки, переважно це особи, які доставляють гуманітарну допомогу. Решта людей є громадянами понад 100 різних країн світу. Серед українців, які приїхали до Польщі, понад мільйон - діти.

До 140 тисяч перевірок на добу

Днем, коли було пропущено найбільше людей стало 6 березня. Тоді прикордонники провели понад 140 тисяч перевірок у напрямку з України до Польщі. Нині щоденний рух у цьому напрямку становить близько 20 тисяч осіб на день, а іноді навіть можна побачити перевагу в кількості перетинів у напрямку з Польщі в Україну.

– Все менше людей також заявляють, що евакуюються. Якщо на початку, у перші дні березня, таких осіб було 90 відсотків щодня, то зараз – 14 відсотків, – розповіла речниця прикордонної служби поручник Анна Міхальська. Вона додала, що наразі діяльність прикордонників зосереджена на легалізації перебування українців у Польщі.

Реєстр Прикордонної служби

З 24 лютого дані громадян України, які перетнули кордон з України в Польщу, автоматично вносяться до реєстру, створеного співробітниками Бюро зв’язку та інформатики Прикордонної служби. База даних створена у зв’язку із набранням чинності положень Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України.

Реєстр, який створено та ведеться Прикордонною службою, дає змогу перевірити право громадян України та їх подружжя на соціальні та медичні виплати. Система обробляє інформацію про осіб, які перетнули кордон Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року і які були зареєстровані в муніципалітетах та отримали номер PESEL. Даними прикордонної служби можуть користуватися посадові особи комунальних закладів, які присвоюють номер PESEL, Національного Фонду Здоров’я (NFZ) та Установи соціального страхування (ZUS).

 «Ми бачили багато зворушливих сцен, як жінки прощалися на прикордонних переходах, коли їхні чоловіки поверталися воювати в Україну. Ми бачили, як люди похилого віку привозили онуків а самі поверталися в Україну, кажучи, що воліють помирати у власних домівках. Часто люди поверталися за тваринами, які залишилися в їхніх домівках»

поручник Анна Міхальська

- Спочатку ми припускали, що зможемо оформити перетин 50 тисяч людей впродовж доби. Пізніше ми звернулися до української сторони з проханням дозволити пішохідний перехід на всіх прикордонних пунктах, адже до початку війни цей рух був можливий лише в Медиці. Після запуску виявилося, що ми можемо оформити навіть понад 140 тисяч осіб, – розповіла Міхальська.

Речниця запевнила, що незважаючи на складну ситуацію, без перевірки в країну ніхто не в'їжджав.

- Не було такого, щоб хтось увійшов без посвідчення особи. Певним викликом стали громадяни інших країн, які жили, навчалися чи працювали в Україні. Ми зв’язувалися з посольствами та консульствами. Бувало, що на переходи приїздили консули, щоб підтвердити особу своїх громадян, - розповіла вона.

Міхальська додала, що прикордонники мали на увазі, що серед людей, які евакуюються, можуть бути особи в розшуку або ті, хто може становити загрозу безпеці Польщі.

- Дійсно, такі люди, яких розшукує судочинство, траплялися, і нам вдалося їх виловити, - запевнила вона.

«Ми бачили багато зворушливих сцен»

Вона зазначила, що спочатку серед людей, які прибували, переважали жінки та діти.

- Було видно, що вони налякані й заплакані і тут в тому була важлива роль службовців, які, як перші, кого біженці зустріли в Польщі, мали дати цим людям відчуття безпеки. Показати, що вони вже в безпечній країні, і подбати, аби їм було що їсти й пити, - сказала вона.

Вона також підкреслила самовідданість поляків, які приїхали на прикордонні переходи, щоб допомагати біженцям.

Перемишль, 12 травня 2022 року. Біженці з України виходять з потяга з Одеси на Головному залізничному вокзалі в ПеремишліDarek Delmanowicz/PAP

- Було багато емоцій, ці люди плакали, боялися, тікали лише з поліетиленовими пакетами, з тим, що встигли забрати. Ми часто чули, що ці люди хотіли поїхати від кордону якомога далі, бо боялися, – розповіла вона.

- Ми бачили багато зворушливих сцен, як жінки прощалися на прикордонних переходах, коли їхні чоловіки поверталися воювати в Україну. Ми бачили, як люди похилого віку привозили онуків а самі поверталися в Україну, кажучи, що воліють помирати у власних домівках. Часто люди поверталися за тваринами, які залишилися в їхніх домівках,- додала речниця.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

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